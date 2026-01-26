قطر تستضيف تمريناً مشتركاً لأجهزة الأمن في دول الخليج

شهدت دولة قطر يوم الأحد انطلاق التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون

لدول الخليج ويستمر حتى 4 فبراير/ شباط المقبل. وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "التمرين المشترك، الذي يحمل اسم أمن الخليج العربي 4"، انطلق برعاية وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وتشارك في التمرين الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة، ويشمل أيضا تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بواقع يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف، حسب المصدر نفسه.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من احترافية عالية وقدرة متقدمة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية، وفق "قنا".

وانطلق أول تمرين خليجي مشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس تحت مسمى "أمن الخليج العربي 1" في البحرين عام 2016، تنفيذًا لما تقرر في الاجتماع التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية دول المجلس، والذي عقد بالعاصمة الدوحة في 29 إبريل/ نيسان 2015.

(الأناضول، العربي الجديد)