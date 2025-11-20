قطر تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي "الوحشية" في غزة ولبنان

- أدانت قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في غزة ومخيم عين الحلوة، معتبرةً أنها تصعيد خطير يهدد اتفاق وقف إطلاق النار وخرق للقوانين الدولية، ودعت لتضافر الجهود للحفاظ على السلام. - أكدت قطر دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، داعيةً الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي. - اعتبرت قطر الغارة على مخيم عين الحلوة اعتداءً وحشياً، مطالبةً بتحرك دولي عاجل لوقف الاعتداءات ودعم سيادة لبنان وحقوق الفلسطينيين.

أدانت دولة قطر بشدة، اليوم الخميس، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان. وعدّت قطر اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي أدت إلى سقوط شهداء ومصابين، "تصعيداً خطيراً يهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع"، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية. وشددت الخارجية، في بيانها، اليوم، على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام به، بما يمهد لإنهاء الحرب على غزة، وتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة".

وجددت الوزارة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وصعّد الاحتلال الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، أمس الأربعاء واليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط حوالي 30 شهيداً بحسب الدفاع المدني، جراء غارات عنيفة على مناطق متفرقة، مواصلاً بذلك خروقاته اتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه، في ظل تعثّر الانتقال للمرحلة الثانية حتى اللحظة.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، على حسابه في منصة تليغرام، إنّ الاحتلال "ارتكب مجزرة كبيرة في قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف الحرب" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيراً إلى "إقدام الاحتلال على انتهاك الاتفاق من خلال قتل وإصابة العشرات من بينهم نساء وأطفال". وأضاف المتحدث باسم حركة حماس: "هذا السلوك يعكس عدم احترام واضح من حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة، التي عجزت عن منع الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة". ودعا قاسم جميع الأطراف التي وقعت الاتفاق في شرم الشيخ، خاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، إلى "الوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته اتفاق وقف الحرب على غزة".

كذلك أدانت دولة قطر بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان منفصل، أنّ هذه الغارة "تمثل اعتداء وحشياً على الشعب الفلسطيني الأعزل، وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخرقاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية"، مشددة في هذا السياق على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي تنذر بتمدد الفوضى والعنف في المنطقة".

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر "الداعم سيادة وسلامة أراضي لبنان، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية العادلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق". ومساء الثلاثاء، استشهد 13 شخصاً جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم عين الحلوة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ "الغارة أدت إلى استشهاد 13 شخصاً وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وبعد وقت قصير من المجزرة، زعم جيش الاحتلال أنه استهدف ما وصفه "بمركز تدريب يتبع لحماس". ونفت الحركة، في بيان، المزاعم الإسرائيلية، مؤكدة أنّ ما استُهدف "ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم"، مضيفةً أن "مجموعة من الفتية كانت في الملعب لحظة الاستهداف". ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تتزايد التهديدات بشنّ عمليات واسعة في لبنان، بزعم منع حزب الله من إعادة بناء قدرته العسكرية، وفي وقتٍ ترتفع الضغوط الأميركية من أجل نزع سلاح الحزب بأسرع وقتٍ ممكن.