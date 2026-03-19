قطر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة

- دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، مؤكدًا رفضه لأي اعتداء يمس سيادة قطر أو أمن شعبها، ورفض الادعاءات الإيرانية بأن الهجمات تستهدف مصالح أميركية. - شدد الشيخ محمد على أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، محذرًا من الخطابات التي تؤجج الصراع، وأكد على ضرورة احترام حرية الملاحة وسلامة السفر في المنطقة. - أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تضامن بلاده مع قطر، مشددًا على أهمية الجهود الدبلوماسية والحوار لتحقيق السلام، ودعا إلى وقف الهجمات وفتح قنوات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.

دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى "الوقف الفوري" للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة ووقف التصعيد بشكل عام "حتى لا تنزلق المنطقة إلى صراع أوسع". ودان في مؤتمر صحافي مشترك، عقد في الدوحة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الهجمات الايرانية التي استهدفت دولة قطر بشكل مباشر. وقال: "نرفض أي اعتداء يمس سيادة الدولة أو أمن شعبها".

وتابع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: "هذه الاعتداءات التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية، وآخرها ما حدث مؤخراً، تمثل تصعيداً خطيراً وتزيد من حالة التوتر في المنطقة". ورفض المسؤول القطري الادعاءات الإيرانية المستمرة بأن هذه الاعتداءات تستهدف مصالح أو قواعد أميركية في دولة قطر أو في دول المنطقة. وقال: "هذا الادعاء مرفوض ولا يمكن قبوله بأي مبرر. والدليل على ذلك أن الاعتداء الذي وقع يوم أمس استهدف منشآت مدنية داخل دولة قطر، وهي منشآت تخدم الشعب القطري والمقيمين على أرضه".

وأكد أهمية عدم الانجرار وراء الخطابات التي تؤجج الصراع وتغذي استمرار الحرب "لأن مثل هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وزيادة التوتر في المنطقة". وأضاف أن دولة قطر تؤكد دائماً "أهمية الحوار والدبلوماسية والعودة إلى الحكمة في معالجة الأزمات. لكن للأسف، تبدو الحكمة غائبة في هذه المرحلة التي تشهد أيضاً تحديات تتعلق بحرية الملاحة والتنقل وسلامة السفر في المنطقة". كما أكد أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، ويتطلب التزام جميع الدول بالحفاظ على الاستقرار وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي تضامن بلاده مع دولة قطر، وقال: "إننا نقف دائماً إلى جانبها. وإن دور القيادة القطرية مهم جداً ليس فقط لقطر، بل للمنطقة بأكملها، لما تبذله من جهود في سبيل السلام والاستقرار الإقليمي والدولي". وأعرب فيدان عن أسفه لتعرض قطر لهجوم جديد، مضيفاً: "ما زال هذا الهجوم يشكل مصدر قلق كبيراً".

وأشار فيدان إلى أن "الحرب المستمرة في المنطقة تهدد بشكل مباشر أمن جميع دولها وتزعزع الاستقرار فيها. ولذلك نؤكد ضرورة وقف الهجمات فوراً، وإعلان وقف إطلاق النار، ومنع اتساع رقعة الصراع، والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار، كما نؤكد أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية والحوار بين الأطراف، لأن الحل الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التفاوض والسلام العادل".

وحل وزير الخارجية التركي

، اليوم الخميس، في دولة قطر، ثانية محطات جولته في المنطقة التي بدأها أمس الأربعاء من السعودية، حيث شارك فيدان في اجتماع استضافته الرياض على مستوى وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية.

وكان فيدان أعلن عزمه البدء بجولة في المنطقة من دون تحديد الدول التي سيزورها، ليبدأ الجولة في السعودية مشاركاً في الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض، على أن تكون قطر محطته الثانية. وتسعى تركيا لفتح قنوات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية بهدف وقف إطلاق النار وحلّ الخلافات دبلوماسياً، وتكثف من اتصالاتها على أرفع مستوى.

وعقد فيدان في الرياض، أمس، اجتماعاً مع نظيريه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية لوكالة الأناضول، كما بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس أيضاً، سير الحرب على إيران، بحسب ما نقلته "الأناضول" عن مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وبحث اجتماع الرياض الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وأذربيجان وتركيا، وأكد الوزراء إدانتهم واستنكارهم هذه الاعتداءات المتعمّدة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت السكنية والمقار الدبلوماسية.

وأكد الوزراء في البيان الختامي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، مشددين على حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وطالب المجتمعون إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفعيل الدبلوماسية سبيلاً لحل الأزمات.