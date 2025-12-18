قطر تحتفي باليوم الوطني بعرض عسكري على كورنيش الدوحة

- شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عرضاً عسكرياً مهيباً بمناسبة اليوم الوطني، بمشاركة القوات المسلحة والداخلية والحرس الأميري، حيث تضمن العرض تشكيلات برية وجوية وبحرية، وطلعات جوية مبهرة من المقاتلات والطائرات الاستعراضية. - توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى كورنيش الدوحة لمشاهدة الاحتفالات، التي شملت عروضاً للمشاة والخيول والهجن، بمشاركة فرق موسيقية من دول عدة، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالوطن. - احتفالاً بذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، أصدر الأمير عفواً عن عدد من السجناء وأعلن عطلة رسمية، مؤكداً على قيم الوحدة والاستقلال التي أرساها المؤسس.

شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

، اليوم الخميس، عرضاً عسكرياً للقوات المسلحة القطرية ووزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا" والحرس الأميري، بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر".

وبدأ الاحتفال العسكري، الذي استغرق نحو ساعة، وشاركت فيه تشكيلات عسكرية تمثّل أفرع القوات المسلحة ووحداتها البرية والجوية والبحرية، وقوات الأمن الداخلي "لخويا"، بالسلام الأميري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأطلقت المدفعية 18 طلقة احتفالاً بالمناسبة. وحضر الاحتفال كبار المسؤولين في الدولة، والآلاف من المواطنين والمقيمين، الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى منطقة المسير الوطني (العرض العسكري)، على كورنيش الدوحة.

وفي منشور على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواطنين والمقيمين باليوم الوطني، قائلاً: "أطيب التهاني لشعبي العزيز والمقيمين بذكرى اليوم الوطني، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء موصول التقدم والازدهار".

وشاركت القوات البحرية القطرية في العرض، باستعراض قطعها البحرية والزوارق الحديثة في عرض البحر، فيما قدمت القوات الجوية الأميرية القطرية عروضاً جوية خلال الاحتفال. وشاركت في العروض المقاتلة رافال "العاديات" متعددة المهام الدفاعية والهجومية، وكذلك طائرة الهليكوبتر الأباتشي التي أطلق عليها اسم "سجّيل"، إضافة إلى مقاتلات أف 15 (أبابيل)، والمقاتلة التايفون "الذاريات"، وطائرات النقل العسكري، ونفّذ الطيران الاستعراضي من كلية الزعيم الجوية عدداً من الطلعات الجوية أمام المنصة الرئيسية للاحتفال، وأجرى المظليون حركات استعراضية في الجو.

كذلك اشتمل العرض على استعراض طوابير مشاة من الجيش والشرطة والحرس الأميري وعرض للخيول والهجن العربية الأصيلة، كما شاركت بالمسير الوطني فرق موسيقية عسكرية من الأردن وسلطنة عمان وتركيا وبريطانيا وكازاخستان والولايات المتحدة الأميركية.

وفي ختام المسير الوطني، حرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على لقاء المواطنين والمقيمين، وتبادل التحية معهم، وسط حشود توافدت منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة كورنيش الدوحة للمشاركة في الاحتفالات.

وتحتفل قطر في الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول، من كل عام، بذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي خلف والده الشيخ محمد بن ثاني في قيادة الدولة في مثل هذا اليوم من عام 1878، واستطاع أن يوحّد القبائل القطرية تحت لوائه ويجمع شتاتها لتأسيس دولة قطر، إذ يعدّ المؤسس الحقيقي للدولة، وقد عمل على أن تكون قطر بلداً موحّداً مستقلاً، وظهرت قطر في ظل زعامته كياناً عضوياً واحداً متماسكاً وبلداً مستقلاً.

وأصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء، أمراً بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، كما أعلن الديوان الأميري اليوم الخميس عطلة رسمية بالمناسبة.