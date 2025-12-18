قطر تحتفل باليوم الوطني... دبلوماسية الوساطات تعزز مكانتها الدولية

- تحتفل قطر باليوم الوطني في 18 ديسمبر بعرض المسير الوطني، وسط تحديات إقليمية بعد اعتداءات من إيران وإسرائيل، مما يعكس قوة ومكانة قطر الدولية. - نجحت الدبلوماسية القطرية في تجاوز آثار الاعتداءات عبر استضافة قمة عربية إسلامية، وإجبار إسرائيل على الاعتذار، مما عزز دورها كوسيط دولي في حل النزاعات. - لعبت قطر دوراً محورياً في الوساطة الدولية، مساهِمةً في وقف الحرب بين إسرائيل وحماس، وتوقيع اتفاقيات سلام في مناطق أخرى، مما يعكس التزامها بالسلام والدبلوماسية.

تحتفل دولة قطر اليوم الخميس باليوم الوطني (18 ديسمبر/كانون الأول) بعرض المسير الوطني على كورنيش الدوحة، الذي يقام بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في رسالة واضحة على قوة قطر ومكانتها وحضورها بعد تعرضها هذا العام لاعتداءين عسكريين في أقل من ثلاثة أشهر، من إيران وإسرائيل، استهدفا المكانة والدور الذي تلعبه في محيطها الإقليمي والدولي. وكانت قاعدة العديد الجوية، التي تقع على مسافة 30 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة الدوحة ويتمركز فيها أفراد من القوات المسلحة الأميركية، غالبيتها من سلاح الجو، بالإضافة إلى القوات المسلحة القطرية، قد تعرضت لهجوم إيراني بالصواريخ، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، واعتذرت عنه إيران قائلة: "إن هذا التحرك لا يشكل أي تهديد لدولة قطر الشقيقة والصديقة"، وهي الحجة التي رفضتها قطر، مؤكدة أنه تم اعتراض الهجوم بنجاح، ومعتبرة ما وقع "انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي".

أما الغارة الإسرائيلية على الدوحة التي وصفت قطرياً بـ"الهجوم الغادر"، والذي كان له وقع الصدمة في المنطقة والإقليم واستدعى إدانات دولية كبيرة، وقد وقع في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي، واستهدف مباني سكنية في الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة حماس في اجتماع لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأسفر الهجوم عن استشهاد خمسة من مرافقي الوفد الفلسطيني المفاوض، وعنصر في قوات الأمن الداخلي القطرية هو بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، وإصابة 18 آخرين. ودانت دولة قطر الهجوم واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادتها و"إرهاب دولة"، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد العدوان الإسرائيلي. وكانت الدوحة قد استضافت جولات عديدة من المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل، عقب استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس/آذار الماضي، بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

قطر أكثر قوة وحصانة

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى القطري، في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الدوحة خرجت من الاعتداءين "الإيراني والإسرائيلي على سيادتها أكثر قوة وحصانة"، مشيراً إلى أن قطر تقوم بجهود مقدّرة على الصعيد الدولي للوساطة في حل النزاعات والعمل الإنساني، وقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز مكانتها العالمية. واستطرد: "لهذا الجهد ثمن أيضاً، فقد تعرضت قطر لانتهاكين مدانين ومستنكرين لسيادتها، مرة من جانب إيران والثانية من جانب إسرائيل" وذلك خلال مخاطبته أعضاء مجلس الشورى.



جابر الحرمي: قطر تجاوزت آثار الاعتداءين بكل حكمة وإرادة

ونجحت الدبلوماسية القطرية في استضافة قمة عربية إسلامية بمشاركة 57 دولة خلال وقت قياسي لمناقشة تداعيات هذا الاعتداء، الذي خطط له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، والذي أجبر لاحقاً على تقديم اعتذار لدولة قطر عن الغارة الجوية على الدوحة، خلال مكالمة هاتفية ثلاثية بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية القطرية، "أعرب نتنياهو عن أسفه على الحادث وتعهد بعدم تكراره"، في حين دان البيان بقوة الغارة الإسرائيلية، مؤكداً أن حماية المواطنين القطريين والمقيمين فيها لها "أولوية مطلقة"، مؤكداً عزم قطر على صون سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها، كما أكد البيان التزام قطر المستمر بدور الوسيط لإنهاء حرب غزة. وأبلغ نتنياهو رئيس الوزراء القطري أن إسرائيل "لا تنوي انتهاك سيادتكم مجدداً في المستقبل"، وهو تعهد نقله أيضاً إلى ترامب، حين وافق على اقتراح الأخير بإنشاء آلية ثلاثية مع قطر لمعالجة الخلافات العالقة.

وكانت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في 15 سبتمبر الماضي، قد أكدت إدانتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على قطر، وأن الهجوم يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي. كما أن استهداف مواقع في الدوحة هو ضربة لجهود الوساطة والدبلوماسية، والتأكيد على أن العدوان على قطر يُعد عدواناً على كل الدول العربية والإسلامية، وأنها ستقف "صفاً واحداً" مع قطر في كل الخطوات التي تتخذها للرد.

بدوره، اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري "أن استهداف قطر كان استهدافاً لمفهوم الوساطة". وأضاف في معرض رده على أسئلة "العربي الجديد": "لم يكن هذا التحدي الأول الذي تمر به دولة قطر على المستوى الأمني، فقد مرت بتحديات كبيرة خلال السنوات السابقة، ونجحت في تجاوزها، والاعتداء على سيادة قطر مرتين خلال هذا العام يؤكد أهمية الوحدة الوطنية، فالاحتفال باليوم الوطني فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية، وفرصة للمواطنين والمقيمين لإظهار هذه الوحدة الوطنية للمجتمع الدولي، والقول إنهم يقفون صفاً واحداً ضد هذه الاعتداءات وأن الثقة بالقيادة والمؤسسات الرسمية زادت بعد وقوع الاعتداءين المدانين على سيادة دولة قطر، فالمؤسسات القطرية كانت على قدر المسؤولية وسرعة الاستجابة، والعمل جار ومستمر مع مختلف الشركاء الدوليين والإقليميين، للاستمرار في تقديم الضمانات فيما يتعلق بالأمن الوطني لدولة قطر".

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لاعتداء إسرائيلي في سبتمبر الماضي، بحسب مرسوم رئاسي نشره البيت الأبيض. وجاء في المرسوم الذي وقعه ترامب في الأول من أكتوبر الماضي، أن "سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي"، معتبراً أن: "الولايات المتحدة ستعتبر أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها".

من المسير في كورنيش الدوحة، 18 ديسمبر 2022 (حسين بيضون)

وكرّر الأنصاري التأكيد أن استهداف دولة قطر كان استهدافاً لمفهوم الوساطة والدور الذي تقوم به دولة قطر، وقال إن ما حصل بعد الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، أن الرد القطري، كان العودة إلى جهود الوساطة عالمياً حيث بدأت الجولة الأولى للحوار والوساطة في الأزمة في كولومبيا، وكذلك تمت إعادة بعض المحتجزين البريطانيين من أفغانستان، وخلال أقل من شهر واحد عُقد مؤتمر شرم الشيخ وأعلن وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي ساهمت في التوصل اليه الوساطة القطرية، وهو الرد الأفضل على الاعتداء وعلى مفهوم الوساطة وعلى دولة قطر.

من جهته، أكد رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن قطر تجاوزت آثار الاعتداءين بكل حكمة وإرادة، وتغلبت على كل ما نجم عنهما سواء كان ذلك على المسار السياسي أو الاقتصادي والاستثماري. وقال الحرمي إن "أداء قطر ودورها على المستوى الدولي، سواء سياسياً أو اقتصادياً واستثمارياً لم يتغيرا بعد الاعتداءين، ولم تهتز مكانتها، بل بالعكس، تعززت وزادت وحظيت بتأييد عالمي لدورها ومواقفها، خصوصاً بعد الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي لم يثنها عن المضي قدماً في نهجها الذي عرفه العالم في الوساطة وحل الخلافات والنزاعات سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ما يؤكد صحة نهجها ومواقفها". وأضاف الحرمي أن المنطقة بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بالحكمة والخبرة لإيجاد حلول للأزمات، خصوصاً التي تخلقها إسرائيل بين فترة وأخرى، ليس فقط مع قطر والهجوم الغادر الذي تعرضت له بل في الإقليم، فالاندفاع والغطرسة والعربدة الإسرائيلية تحتاج إلى كبح وتحتاج إلى من يمنع إسرائيل من العدوان على أكثر من صعيد وأكثر من دولة.

ولفت إلى أن الأزمات التي تعرضت لها قطر، لم تثنها عن القيام بأدوارها بل خلقت لها دافعية أكبر للتعامل بإيجابية والانفتاح على خيارات أوسع، وتحويل هذه المحن إلى منح حقيقية واستثمار حقيقي، يدفعها كي تواصل عملها على أكثر من صعيد، فسياستها وإدارتها الحكيمة للأزمة، بعد الاعتداء الإسرائيلي، دفع دول العالم لتعلن تأييدها للمواقف القطرية وللخطوات التي تقوم بها الدوحة. ولأول مرة تجد إسرائيل نفسها محاصرة في مجلس الأمن، ويَصدر عنه بحقها قرار إدانة وتنديد بالخطوة التي أقدمت عليها وعلى عدوانها السافر على دولة قطر. وتابع أن قطر أصبحت اليوم أنموذجاً متفرداً في أدائها السياسي ووساطاتها متعددة، وخير مؤشر على مكانتها الجديدة ما شاهدناه في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الدوحة، بعد الاعتداء الإسرائيلي، والمواقف التي أعلنتها، وحجم المشاركة الكبيرة والحضور المضاعف في منتدى الدوحة، الذي عقد مطلع الشهر الحالي. وهو دليل على المكانة التي تتمتع بها دولة قطر والمصداقية والموثوقية التي اكتسبتها في المرحلة الماضية وكيفية تعاطيها مع الأزمات التي تعرضت لها، والعقلانية في إدارة هذه الأزمة، وعدم القيام بردات فعل، فقد تمت إدارة الأزمة بعقلانية راشدة، واللجوء إلى القانون الدولي والمجتمع الدولي واتخاذ الخيارات القانونية ضد العدوان.

نجحت الدبلوماسية القطرية خلال العام الحالي، في لعب أدوار مهمة في نزع فتيل عدد من الأزمات والنزاعات في العالم، وأكدت ترسيخ مبدأ الوساطة، في إطار تبنّيها سياسة مستقلة محايدة ومرنة قائمة على الحوار والدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، كما تنص المادة السابعة من دستور دولة قطر الدائم الصادر في عام 2003 على "أن تكون السياسة الخارجية القطرية قائمة على مبدأ تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال التشجيع على فضّ المنازعات بالطرق السلمية"، والتي أصبحت ركناً أساسياً من أركان السياسة الخارجية لدولة قطر. ولعبت الدوحة ولا تزال دوراً بارزاً في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نجحت في شهر أكتوبر الماضي، بالتعاون مع شركائها في مصر والولايات المتحدة في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال. وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي، وتنصّ المرحلة الثانية منه، التي لم تبدأ بعد، على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية. وشهدت الدوحة، قبل الاعتداء الإسرائيلي العديد من جولات المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، بهدف التوصل إلى وقف الحرب على غزة وتحقيق صفقة لتبادل الأسرى.

كما توسطت دولة قطر في العديد من النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية، فإلى جانب وساطتها خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، تواصل القيام بدورها بوساطة إنسانية بين روسيا وأوكرانيا لتبادل عشرات الأطفال النازحين بسبب الحرب القائمة. ولم يمنعها الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية، من تحقيق اختراق دبلوماسي بالغ الأهمية، حيث نجحت الوساطة القطرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعد أيام من التصعيد العسكري الذي هدد بجرّ المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. ولعبت قطر دوراً محورياً في وقف الحرب بين الطرفين، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، مما أنهى التوتر الخطير الذي تصاعد بشكل غير مسبوق في شهر يونيو الماضي، وأكد بالتالي موقع قطر قوة إقليمية ذات نفوذ دبلوماسي فعّال، قادرة على فتح قنوات حوار حتى بين أكثر الخصوم تباعداً.



ماجد الأنصاري: الاعتداء على سيادة قطر مرتين خلال هذا العام يؤكد أهمية الوحدة الوطنية

ومثّل توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، محطة جديدة تؤكد الدور المتنامي لدولة قطر في ترسيخ السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار. وهذا الاتفاق يُعزّز الزخم الذي أحدثه إعلان مبادئ الدوحة في يوليو/تموز الماضي، ويؤسس لمسار سياسي وأمني قابل للاستمرار في منطقة لطالما عانت من العنف وعدم الاستقرار. ويأتي هذا الاتفاق في سياق نهج دبلوماسي قطري رسّخ مكانته عالمياً، نهج يقوم على الدبلوماسية الوقائية، وبناء الجسور، والحوار البنّاء، والاستماع المباشر للأطراف المتنازعة. كما نجحت قطر خلال العام الحالي في تيسير إعادة مجموعة ثانية تضم 81 مواطناً أفغانياً من ألمانيا إلى بلادهم، مما يعكس التزامها بدعم الحلول الإنسانية، ونوّهت وزارة الخارجية القطرية إلى أن تيسير إعادة هذه المجموعة يمثّل تأكيداً جديداً على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، بعد إعادة 28 مواطناً أفغانياً ضمن المجموعة الأولى العام الماضي.

إنجازات الدبلوماسية القطرية

كما سجلت الدبلوماسية القطرية إنجازاً إنسانياً آخر بلمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم، في إطار جهودها لتخفيف معاناة الأسر المتضررة من النزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما أسهمت الجهود القطرية بإطلاق سراح عشرة محتجزين من جنسيات مختلفة خلال هذا العام، وكذلك المساهمة في حل الخلافات القائمة بين أفغانستان وباكستان، من خلال توقيع الطرفين على اتفاق الدوحة في أكتوبر الماضي. وحسب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، فإن دولة قطر رسخت مكانتها اليوم قوة دبلوماسية مؤثرة تتمتع بقدرة استثنائية على فتح قنوات التواصل ومعالجة القضايا المعقدة، من خلال دورها المحوري في الوساطة التي تمتد عبر القارات بروح من المسؤولية والالتزام والحياد. ووقعت الحكومة الكولومبية وجماعة جيش غايتانيستا المعلنة ذاتياً اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام في ديسمبر الحالي، حيث استضافت الدوحة جولتي مفاوضات بين الطرفين، نجحت خلالهما بفتح مسار سياسي لإرساء دعائم السلام المستدام ضمن إطار متفق عليه في كولومبيا، ومجال لوقف النزاع المسلح بين الطرفين، والحد بشكل كبير من الاتجار غير المشروع بالبشر والمخدرات في مناطق محددة بكولومبيا، وفق الخليفي.

وتحتفل دولة قطر بذكرى اليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر من كل عام، والذي تستذكر فيه المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي أرسى قبل 147 عاماً لدى تسلمه مقاليد الحكم في البلاد (يوم 18 ديسمبر 1878) دعائم الدولة الحديثة. ويشهد اليوم الوطني الذي يحتفل فيه هذا العام تحت شعار "بكم تعلو ومنكم تنتظر"، فعاليات احتفالية ضخمة، أبرزها المسير الوطني، الذي يقام سنوياً على كورنيش الدوحة، بمشاركة مختلف تشكيلات القوات المسلحة القطرية وقوى الأمن الداخلي والشرطة، وهو المسير الذي تم إلغاؤه في العامين الماضين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في وجه حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة. كما تقيم وزارة الثقافة القطرية، فعاليات "درب الساعي" بمنطقة أم صلال، شمالي الدوحة، التي تشتمل على أنشطة ثقافية وتراثية وفنية وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين. ويُعتبر اليوم الوطني في قطر عطلة رسمية تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة.