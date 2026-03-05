- أعلنت قطر عن تعرضها لاعتداءات صاروخية إيرانية، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ودعت وزارة الداخلية السكان للبقاء في منازلهم بسبب التهديد الأمني المرتفع. - أكد رئيس الوزراء القطري أن الاعتداء الإيراني لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، مشيراً إلى أن قطر تسعى دائماً لتيسير الحوار بين إيران والمجتمع الدولي. - أعربت قطر عن إدانتها لمحاولة استهداف تركيا وأذربيجان، داعيةً إلى وقف السياسات الإيرانية غير المسؤولة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

أعلنت قطر عن تعرّضها لاعتداءات صاروخية إيرانية، مؤكّدة أنّ ذلك يعدّ انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولا ينمّ عن حسن نية، ولا يمكن قبوله تحت أيّ مبرّر أو ذريعة، يأتي ذلك بعد عدد من الهجمات الصاروخية التي تعرّضت لها البلاد، بحسب ما رصده "العربي الجديد"، وتصدّت لها الدفاعات الجوية القطرية. فيما دعت وزارة الداخلية السكّان إلى التزام منازلهم، بسبب مستوى التهديد الأمني المرتفع.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إن البلد يتعرّض لهجمة صاروخية، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى لها، ودعت إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية. فيما أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أن الاعتداء الإيراني على الأراضي القطرية يعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية، ولا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا كريستيان ستوكر.

وأشار آل ثاني إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، إلا أن تجدد استهداف أراضيها لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدورها، حذّرت وزارة الداخلية القطرية من مستوى التهديد الأمني المرتفع، داعية الجميع إلى البقاء في المنازل وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة العامة.

في سياق متصل، أعربت قطر عن إدانتها الشديدة لمحاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي، واستهداف مطار في جمهورية أذربيجان بمسيّرات إيرانية، واعتبرت هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ضمن سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتهورة، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن "استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة"، داعيةً إلى "الوقف الفوري لهذه السياسات غير المسؤولة التي تقوّض أمن المنطقة واستقرارها، وإلى تغليب مصلحة شعوب المنطقة والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي". وشددت الوزارة على "تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة وجمهورية أذربيجان، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما وسلامة أراضيهما".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة في المنطقة، على خلفية المواجهة العسكرية المتواصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي امتدت تداعياتها إلى عدد من دول المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي واستهداف منشآت ومواقع في دول الجوار.