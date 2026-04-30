قطر تبحث مع مالي المستجدات في منطقة الساحل الأفريقي

- أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية اتصالاً مع نظيره المالي لمناقشة تعزيز التعاون بين البلدين، وأدان الهجمات الأخيرة في مالي، مؤكداً دعم قطر لأمن واستقرار مالي. - سيطر المتمردون الطوارق وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين على مدينة كيدال بعد معارك مع الجيش المالي، بينما ساعدت القوات الروسية في إحباط محاولة انقلاب. - ظهرت تقارير متضاربة حول مصير رئيس المجلس الانتقالي المالي، لكن ظهوره الأخير يؤكد استمراره في السلطة، وسط تعاون عسكري بين مالي وروسيا لمكافحة الإرهاب.

أجرى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي عبد الله ديوب. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة المستجدات في منطقة الساحل الأفريقي. وجدّد الخليفي خلال الاتصال إدانة دولة قطر واستنكارها للهجمات التي استهدفت عدة مناطق عسكرية ومدنية في مالي. كما أعرب عن تضامن دولة قطر الكامل معها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وكانت دولة قطر قد أدانت الهجمات التي استهدفت عدة مناطق عسكرية ومدنية في مالي، من بينها العاصمة باماكو، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى يوم السبت الماضي، وجدّدت الخارجية موقف دولة قطر الثابت في رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب. وسيطر المتمردون الطوارق في جبهة تحرير أزواد، بالتحالف مع "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة على مدينة كيدال الاستراتيجية شمالي البلاد، بعد يومين من معارك مع الجيش السبت الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا أمس الأول الثلاثاء إن قواتها ساعدت في إحباط محاولة انقلاب في مالي، وذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس الانتقالي أسيمي غويتا بسفير روسيا لدى مالي إيغور غروميكو، في أول ظهور لغويتا منذ بدء الهجمات المسلحة. وأفادت الرئاسة في مالي بأنه جرى خلال هذا اللقاء بحث الوضع الراهن وعلاقات الشراكة بين باماكو وموسكو، إذ جدّد السفير الروسي "التزام بلاده بالوقوف إلى جانب مالي في مكافحة الإرهاب الدولي"، مشيراً إلى "العمل المشترك بين القوات المسلحة المالية والقوات الروسية"، مؤكّداً أن "روسيا ستظل دائماً صديقةً لمالي".

وجاء ظهور غويتا بعد تقارير متضاربة بشأن مصيره عقب اختفائه منذ السبت، ويؤشر إلى استمراره على رأس السلطة وتحكمه بالوضع في العاصمة باماكو على الأقل، بعد أخبار راجت الاثنين عن خلافات بينه وعدد من أعضاء القيادة العسكرية في مالي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السبت الماضي أن قوات "فيلق أفريقيا" (فاغنر سابقاً) في مالي استخدمت جميع أنواع الأسلحة خلال عملية صد هجمات المسلحين في أثناء المحاولة الانقلابية. وأوضحت أن خسائر المسلحين خلال العملية التي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا بتفجير سيارة مفخخة تتجاوز 2500 شخص وأكثر من 100 مركبة، وبيّنت الوزارة الروسية أن أربع مدن رئيسية في مالي تعرضت للهجوم خلال المحاولة الانقلابية.