قطر تؤكد لإيران دعمها لجهود وقف الحرب ورفض استخدام هرمز ورقة ضغط

23 مايو 2026
عراقجي والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران، 20 نوفمبر 2024 (Getty)
أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله الجهود الرامية لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزير القطري دعم الدوحة الكامل للجهود الهادفة إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة، مشدداً على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع مساعي التهدئة بما يسهم في تحقيق سلام مستدام واستقرار إقليمي.

وشدد الوزير القطري خلال الاتصال على أن حرية الملاحة "مبدأ راسخ لا يقبل المساومة"، مؤكداً أن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقةَ ضغط "لا يؤدي إلّا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر"، كما أكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بما يدعم جهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويوم أمس الجمعة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن وفداً قطرياً يجري محادثات مع عراقجي، مضيفاً أن باكستان لا تزال الوسيط الرئيسي في المفاوضات، وذلك في خضم جهود دبلوماسية تبذلها قطر وباكستان ودول أخرى لوقف الحرب بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وأوضح مصدر مطلع لـ"رويترز" أن "فريق تفاوض قطرياً وصل إلى طهران يوم الجمعة"، مضيفاً أن الفريق سافر بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ويسعى للمساعدة في "التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب ويعالج القضايا العالقة مع إيران".

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إنّ المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الخلافية لا تزال مستمرة، ولم يجرِ التوصل إلى نتيجة نهائية بعد. وأشار المصدر إلى أن الوسيط الباكستاني لا يزال يتبادل الآراء والمقترحات بشأن القضايا المطروحة، وأكد أن التركيز ينصب حالياً على مسألة إنهاء الحرب، وأنه ما لم يحسم هذا الموضوع فلن تجري مناقشة أي مسألة أخرى.

(قنا، العربي الجديد)

