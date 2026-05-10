قطر تؤكد دعم الوساطة الباكستانية وتحذّر من تداعيات إغلاق هرمز

- كثّف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني جهوده الدبلوماسية لدعم الوساطات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، محذراً من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على أمن الطاقة والغذاء العالميين. - أجرى اتصالات مع مسؤولين إيرانيين وباكستانيين، مؤكداً دعم قطر الكامل للوساطة السلمية وضرورة تجاوب الأطراف لتهيئة الظروف الملائمة للتفاوض. - التقى بمسؤولين أميركيين في ميامي لتعزيز التعاون الاستراتيجي ومناقشة الوساطة الباكستانية، مشدداً على أهمية الحوار والطرق السلمية لتحقيق الاستقرار.

كثّف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، اتصالاته الإقليمية والدولية لدعم الوساطات الجارية، بهدف إنهاء الحرب في المنطقة، وسط تحذيرات قطرية من أن إغلاق مضيق هرمز سيقود إلى تعميق الأزمة، ويهدد أمن الطاقة والغذاء العالميين. وجاءت التحركات القطرية بالتوازي مع دعم معلن للوساطة الباكستانية، ولقاءات مباشرة جمعت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بمسؤولين أميركيين بارزين في ميامي، بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد، والدفع نحو اتفاق شامل يضمن استقرار المنطقة.

وفي السياق، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ووفقاً لوزارة الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مشدداً على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، ويحد من احتمالات تجدد التصعيد.

كما شدد وزير الخارجية القطري على أن حرية الملاحة تعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه ورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، منوهاً بما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالمياً، وعلى استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد. ولفت في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وإعلاء مصلحة المنطقة وشعوبها، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويدعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد.

وفي اتصال هاتفي آخر أجراه، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أكد وزير الخارجية القطري دعم دولة قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية، مجدداً تقدير دولة قطر جهود جمهورية باكستان، وجميع الأطراف التي اضطلعت بالوساطة والمساعي التي ساهمت في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رصد لقاء أميركي قطري في ميامي يبحث جهود التوصل لاتفاق ينهي حرب إيران

وشدد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، وفق وزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه الجهود بما يساهم في تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، وصولاً إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. كما جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم في ميامي، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف. وبحسب بيان الخارجية القطرية، استعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع والطاقة. كما ناقشوا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، والوساطة الباكستانية الهادفة إلى خفض التصعيد. وأعرب وزير الخارجية القطري، خلال اللقاء، عن ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح الباب أمام معالجة جذور الأزمة بالطرق السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل إلى اتفاق شامل يحقق سلاماً دائماً في المنطقة.