- أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن توقيع آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، بتيسير من قطر، وفقاً لإعلان مبادئ الدوحة 2025. - تشارك قطر والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي كمراقبين في الآلية لتعزيز الشفافية ودعم جهود السلام في منطقة البحيرات الكبرى، مما يعزز بناء الثقة نحو اتفاق سلام شامل. - انطلقت جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة بين الحكومة الكونغولية وحركة 23 مارس، برعاية قطرية، لمناقشة تنفيذ اتفاق المبادئ، وسط استمرار التوترات في إقليمي كيفو.

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن التوقيع على إنشاء آلية للإشراف والتحقّق من وقف إطلاق النار بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس"، بتيسير من دولة قطر، انسجاماً مع "إعلان مبادئ الدوحة" الموقّع في 19 يوليو/ تموز 2025. وقالت في بيان إنّ الآلية ستتولّى مهمة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، والتحقيق في الانتهاكات المبلّغ عنها والتحقّق منها، والتواصل مع الأطراف المعنية لمنع تجدّد الأعمال العدائية.

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو يوقعان على إنشاء آلية للإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/bqZW3IhCrE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 14, 2025

وستشارك دولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأفريقي في هذه الآلية، بصفة مراقب، بما يعزّز الشفافية، ويدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنجاح عملية السلام في منطقة البحيرات الكبرى. ويمثل إنشاء الآلية خطوةً محوريةً لتعزيز بناء الثقة، والمضي قدماً نحو اتفاق سلام شامل بين طرفي النزاع. وأعربت وزارة الخارجية عن شكر دولة قطر وتقديرها للاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية توغو، على مساهمتهم البنّاءة في دعم هذا المسار.

وانطلقت، أمس الاثنين، في الدوحة، جولةٌ جديدةٌ من المفاوضات بين وفد من الحكومة الكونغولية، وحركة 23 مارس المتمردة، برعاية قطرية، بهدف تطبيق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين الطرفين، والذي نصّ على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وإعادة دمج المقاتلين في الجيش، وإصدار عفو عام، ومشاركة سياسيّة لحركة 23 مارس، باعتبار ذلك خطوةً أساسيةً نحو مفاوضات شاملة. وجاءت الجولة الجديدة بعد انتهاء مهلة بدء تطبيق الاتفاق في 18 أغسطس/ آب الماضي، من دون حصول تقدّم ملموس، إذ تعثّرت جولة من المفاوضات عُقدت في الدوحة مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي، ناقشت تبادل الأسرى، بمشاركة الوساطة القطرية والإدارة الأميركية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك إثر تجدّد الاشتباكات في إقليمي كيفو الشمالي وكيفو الجنوبي، واستمرّت بالتالي سيطرة حركة 23 مارس على مدن رئيسية، مثل غوما وبوكافو.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أعلن، في أواخر شهر أغسطس الماضي، استئناف المفاوضات بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس في الدوحة، وقال في مؤتمر صحافي أسبوعي: "استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، لمناقشة تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع بين الجانبين في الدوحة في يوليو الماضي". وكشف الأنصاري عن أن المحادثات تتضمّن مناقشات حول سبل إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في الكونغو، وتبادل الأسرى والموقوفين، إلى جانب استمرار البحث في القضايا العالقة بالتنسيق مع الولايات المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.