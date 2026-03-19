قطر: اعتداءات إيران على دول المنطقة تجاوزت كل الخطوط الحمراء

- أدانت قطر بشدة الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في السعودية والإمارات، ووصفتها بأنها تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي، مؤكدة على ضرورة تجنب التصعيد واستعادة الأمن في المنطقة. - تعرضت منشآت الطاقة في الإمارات والسعودية لهجمات بطائرات مسيرة، بينما تمكنت السعودية من اعتراض 6 مسيرات، وتعرضت مدينة رأس لفان في قطر لهجوم بصواريخ باليستية. - أدانت قطر التهديدات الإيرانية ضد السفن في مضيق هرمز، مؤكدة على حماية أمن الملاحة البحرية ودعم الجهود الدولية لتعزيز أمن الملاحة وسلامتها.

أدانت قطر، اليوم الخميس، استهداف إيران منشآت الطاقة في السعودية والإمارات، ووصفت الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة بأنها "غاشمة وتجاوزت كافة الخطوط الحمراء". وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أنّ "دولة قطر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإيراني لمنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اليومين الماضيين".

واعتبرت ذلك "انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن الطاقة العالمي والملاحة والبيئة". وأكدت الخارجية القطرية أن "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دول المنطقة، تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية". وشدّدت في هذا السياق على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً". وجدّدت الوزارة "تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أرضيها".

والاثنين، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي اندلاع حريق في حقل شاه النفطي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي ناتج من استهداف بطائرة مسيرة، من دون وقوع إصابات. والثلاثاء، وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الإماراتية، في بيان، إنّ "الجهات المختصة أكدت نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 6 مسيّرات حاولت استهداف أحد معامل الطاقة بالمنطقة الشرقية وتدميرها، وإحباط هجوم بمسيرة أخرى على معمل غاز، دون توضيح تفاصيل أكثر.

قطر تعلن السيطرة "على جميع الحرائق" في منطقة رأس لفان

وفي قطر، أفادت وزارة الدفاع بتعرض مدينة رأس لفان الصناعية، لهجوم بصواريخ باليستية من إيران، بعدما كانت تعرّضت لهجوم آخر الأربعاء. وأشارت شركة قطر للطاقة، إلى اندلاع حرائق جديدة و"أضرار جسيمة" عند الفجر في هذا الموقع الرئيسي لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. بدورها، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنّ "الدفاع المدني تمكن من السيطرة الكاملة على جميع الحرائق في منطقة رأس لفان الصناعية دون وقوع أي إصابات"، مضيفة أن "أعمال التبريد والتأمين مستمرة في المواقع".

وهدّدت إيران بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الخليج رداً على الضربات الإسرائيلية الأميركية التي استهدفت منشآتها. وقطر ثاني أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعدّ رأس لفان موقع إنتاج الغاز الطبيعي المسال الرئيسي فيها.

كما أدانت دولة قطر الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن التجارية والبحارة والبنية التحتية البحرية في المنطقة، ولا سيما في مضيق هرمز، بما في ذلك التهديدات بإغلاقه أو عرقلة المرور فيه. جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة قطر في المملكة المتحدة والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة في دورتها السادسة والثلاثين، المخصصة لمناقشة الاعتداء على دول الخليج وما يترتب عليه من إعاقة حرية الملاحة البحرية وتهديدها، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز.

ولفت، بحسب ما أوردته الخارجية القطرية، إلى أن هذه الاعتداءات تنعكس بشكل مباشر على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وتعرّض حياة البحارة الأبرياء للخطر، وتهدد استقرار أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، بما قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأمن الطاقة. وشدد سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والمندوب الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، على ضرورة حماية البحارة وصون أمن وسلامة الملاحة الدولية وحرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي، ورفض أي أعمال أو تهديدات تعرقلها. وأكد دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها المنظمة البحرية الدولية والدول الأعضاء لتعزيز أمن الملاحة البحرية وسلامتها.