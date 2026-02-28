قطر: استهداف أراضينا بالصواريخ الإيرانية يهدد العلاقات الثنائية

- أدانت قطر بشدة استهداف أراضيها بصواريخ إيرانية، معتبرة ذلك انتهاكًا لسيادتها وتهديدًا لأمن المنطقة، وأكدت حقها في الرد وفقًا للقانون الدولي مع التشديد على أهمية الحوار. - نجحت وزارة الدفاع القطرية في التصدي لثلاث موجات من الهجمات الصاروخية، مؤكدة امتلاك القوات المسلحة القدرات الكاملة لحماية البلاد ودعت المواطنين للالتزام بتعليمات الأمن. - بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران بعد عدم رضا ترامب عن المفاوضات، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا مرفوضًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم السبت، أن استهداف الأراضي القطرية "لا ينم عن حسن نية" ويهدد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب ما جاء في البيان، فإن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف، وفقًا لأحكام القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة الاعتداء، دفاعًا عن سيادتها وصونًا لأمنها ومصالحها الوطنية. وشددت وزارة الخارجية القطرية "على أن دولة قطر كانت ولا تزال من أوائل الداعين إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونادت باستمرار بهذا المبدأ باعتباره الأساس الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد".

وأكدت أن استهداف الأراضي القطرية "لا ينسجم مع مبادئ حسن الجوار، ولا يمكن قبوله تحت أي مبرر أو ذريعة"، مشيرة إلى أن دولة قطر حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي، غير أن تجدد استهداف أراضيها "لا ينم عن حسن نية ويهدد أرضية التفاهمات التي قامت عليها العلاقات الثنائية بين البلدين".

كذلك أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة قطر لـ"انتهاك سيادة دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين في العدوان الإيراني الغاشم"، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع "الدول الشقيقة" في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وجددت دعوة دولة قطر إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

‏وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، السبت، النجاح في التصدي ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية، ضمن ثلاث موجات من الهجمات، مؤكدة أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده، ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة"، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف عدة قواعد أميركية في الكويت والإمارات وقطر والبحرين.

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التشديد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة. ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح اليوم عدواناً على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران. بينما قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إنها شنّت ضربة استباقية على الجمهورية الإسلامية، وقال الإعلام الإسرائيلي إن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية ومصانع لصواريخ باليستية.

وأتى العدوان بعد ساعات من إبداء ترامب عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع إيران، وذلك في خضم محادثات بين الطرفين بوساطة عمانية. وقال ترامب صباح اليوم، إن الولايات المتحدة ستقضي على الصناعة الصاروخية والقدرات البحرية الإيرانية.