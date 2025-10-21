قطر: إعادة انتخاب الغانم رئيساً لمجلس الشورى والسليطي نائبة له

- انتُخب حسن بن عبد الله الغانم رئيساً لمجلس الشورى القطري بالتزكية، وحمدة بنت حسن السليطي نائبة للرئيس، بعد أداء الأعضاء اليمين الدستورية، مما يعزز دور المجلس في التشريع والرقابة. - الغانم، الذي شغل مناصب وزارية ودبلوماسية، يسعى لتعزيز استقلال القضاء وتطوير التشريعات، بينما ساهمت السليطي في إعداد استراتيجيات وطنية في التعليم وحقوق الإنسان. - عُيّن 49 عضواً في المجلس الجديد، مع زيادة عدد النساء إلى ثلاث، ويحتفظ المجلس بسلطة التشريع وإقرار الموازنة ومراقبة السلطة التنفيذية.

انتخب أعضاء مجلس الشورى القطري في الجلسة الأولى التي ترأسها رئيس السن عبد الرحمن الخليفي، اليوم الثلاثاء، بالتزكية، حسن بن عبد الله الغانم رئيساً لمجلس الشورى، وحمدة بنت حسن السليطي نائبة للرئيس، بعدما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية، تنفيذاً لأحكام الدستور واستناداً إلى المادة الثامنة من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وكان الغانم والسليطي قد تم انتخابهما لموقعي الرئيس ونائب الرئيس من قبل المجلس السابق.

وأكد الغانم، في كلمة ألقاها بعد فوزه برئاسة المجلس بالتزكية، أنّ "ثقة أعضاء المجلس تمثل أمانة ومسؤولية مشتركة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز دور المجلس في أداء مهامه التشريعية والرقابية، ويساهم في دعم مسيرة البناء والتنمية في الدولة". والغانم، الذي ولد في الدوحة عام 1958، عُيّن وزيراً للعدل عام 1999، وظل في المنصب حتى عام 2012، كما شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء والماء، ورئيس البعثة القنصلية لدولة قطر في جدة، بالإضافة إلى عمله في سفارة دولة قطر في السعودية.

حصل الغانم على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بورتلاند في الولايات المتحدة الأميركية عام 1980، كما حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة نفسها عام 2014. وسعى، وفق ما رواه في مقابلة صحافية سابقة مع صحيفة الشرق القطرية، خلال توليه موقع وزارة العدل، إلى تطوير القضاء ودمج القضاء الشرعي مع القضاء المدني وتعزيز استقلاله، وتطوير القوانين والتشريعات لتتناسب مع القوانين الدولية، كما حرص على إتاحة الفرصة للشباب القطري للانخراط في سلك القضاء على أعلى مستوى، وتأهيلهم قانونياً تحت إشراف خبراء متخصصين.

من جانبها، بدأت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري حمدة السليطي مسيرتها المهنية معلمةً في وزارة التعليم، وتدرجت حتى شغلت منصب مديرة هيئة التقييم، ثم أمينة عامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، وساهمت بشكل فعّال في إعداد استراتيجيات وتقارير وطنية محورية، لا سيما في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتعليم. وعيّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

49 عضواً في المجلس الجديد المعين بدلاً من 45 عضواً في المجلس السابق الذي انتُخب أعضاؤه في تصويت شعبي مباشر. وفي الوقت الذي احتفظ فيه رئيس مجلس الشورى حسن الغانم ونائبته حمدة السليطي بعضويتهما في المجلس الجديد، أُعيد تعيين 39 عضواً من أعضاء المجلس السابق، فيما لم يُعيَّن ستة منهم، كما ارتفع عدد النساء إلى ثلاث بدلاً من اثنتين في المجلس السابق.

ويتولى مجلس الشورى في قطر سلطة التشريع وإقرار الموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية وفق ما ورد في الدستور، وله حقّ إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذّر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب عليها أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعلّق مرة واحدة على بيان الحكومة. ومدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.