قضية تجنيد عراقيين للقتال ضد أوكرانيا: اتهامات تلاحق السفير الروسي

- يتواصل الجدل في العراق حول تجنيد شبان للقتال مع روسيا في أوكرانيا، وسط اتهامات للسفير الروسي بالترويج للتجنيد ودعوات للتحقيق في شبكات محلية محتملة. - أثارت تصريحات السفير الروسي قلقاً واسعاً، حيث اعتبرها المرصد العراقي لحقوق الإنسان استغلالاً للفقر والبطالة، محذراً من تطبيع استخدام العراقيين كأدوات عسكرية. - أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن انخراط الشباب جاء نتيجة إغراءات مالية، محذراً من خطورة الاستدراج وداعياً إلى معاقبة المتورطين وإعادة العراقيين.

يتواصل الجدل في الأوساط السياسية والشعبية في العراق بشأن قضية تجنيد شبان عراقيين للقتال مع روسيا على الجبهة الأوكرانية، وبينما لم تصدر الحكومة العراقية موقفاً واضحاً إزاء الملف، مع استمرار ظهور مقاطع بين وقت وآخر مصورة لعراقيين يقاتلون هناك، يواجه السفير الروسي ببغداد ألبروس كوتراشيف اتهامات بالتسويق العلني لفكرة التجنيد، وسط دعوات أيضاً للتحقيق بشأن وجود شبكات أو وسطاء محليين يقومون بعمليات التجنيد.

وملف تجنيد العراقيين ظهر إلى العلن في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما تداول ناشطون عراقيون مقاطع فيديو تؤكد تجنيد عراقيين، وحذرت السفارة العراقية في موسكو في حينها من توريط الشبان. وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة جنائية عراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق شخص أدين بتجنيد عراقيين للالتحاق بالقتال في روسيا في معاركها الدائرة ضد أوكرانيا، في خطوة تعكس اتساع الجهود الرسمية العراقية للحدّ من شبكات الاستقطاب التي تستهدف الشبان، وسط تحذيرات من خطورتها على أمن البلاد.

إلا أن السفير الروسي في بغداد قال قبل أيام، وفق تصريحات نقلتها وكالة أخبار محلية، إن آلاف العراقيين "مستعدون للانضمام إلى الجيش الروسي إذا فُتح الباب أمامهم"، الأمر الذي أثار القلق مجدداً من إمكانية الترويج والتغرير بالشبان. وفي السياق، عدّ المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR)، وهو مركز مستقل، تصريحات السفير الروسي "مقلقة". وذكر المرصد في بيان له، أمس الاثنين، أنه "لا يمكن النظر إليه كتصريح عابر أو تعبير شخصي، بل كمؤشر خطير على محاولات ممنهجة لاستغلال الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب العراقي لتحويلهم إلى وقود في حرب خارج حدود وطنهم"، مؤكداً أن "هذه التصريحات تُعدّ تمهيداً سياسياً وتطبيعاً خطيراً مع فكرة استخدام العراقيين كأدوات عسكرية في صراعات لا تخصهم، وهي بذلك تلامس حدود الاتجار بالبشر، وتتناقض مع التزامات العراق الدولية في هذا المجال".

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون، بحسب البيان، إن "استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة في العراق، يعكس محاولة استغلال اقتصادي وإنساني غير أخلاقي لفئة واسعة من الشباب الباحثين عن فرص عمل وحياة كريمة"، مشيراً إلى أن "تقديم الحرب خياراً بديلاً للعمل أو وسيلة لتحسين الدخل، يشكّل بحد ذاته جريمة اتجار بالبشر في سياق النزاعات المسلحة".

ورأى المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن تصريحات السفير الروسي "تمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تلزم البعثات الدبلوماسية باحترام قوانين الدولة المضيفة، والامتناع عن أي نشاط من شأنه التأثير على استقرارها أو سيادتها"، مبيناً أنها "تمثل إخلالاً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المنصوص عليه في المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يجعلها تصرفاً غير مقبول دبلوماسياً ويستدعي رداً رسمياً من الحكومة العراقية"، وحذر من أن "استمرار الصمت الرسمي تجاه مثل هذه التصريحات قد يُفسر بأنه قبول ضمني أو تهاون، ويشكل سابقة خطيرة تضعف مكانة العراق الدولية وتعرضه لاتهامات بأنه يسمح بتجنيد مواطنيه لصالح جيوش أجنبية".

ودعا إلى "فتح تحقيق برلماني ودبلوماسي عاجل حول وجود شبكات أو وسطاء محليين يقومون بتجنيد الشباب العراقيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح أطراف أجنبية، تحت ذرائع عقود العمل أو التدريب أو الخدمة العسكرية"، مشيراً إلى أن "هذه الأنشطة، إن ثبت وجودها، تمثل جريمة اتجار بالبشر تستوجب المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية".

إلى ذلك، عرضت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لشاب عراقي وقع بالأسر في أوكرانيا عندما كان يعمل مع الجيش الروسي. وبحسب مقطع فيديو نشرته قنوات أوكرانية على التواصل الاجتماعي، قال الشاب كمال نبيل خلف (26 عاماً)، وهو من محافظة كركوك، إنه ذهب إلى روسيا بتأشيرة دخول سياحية، وأشار إلى أنه "كان يعمل في مطعم روسي قبل أن يتم أسره من قبل القوات الأوكرانية".

وفي السياق، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز أن "انخراط بعض الشباب العراقي في الحرب الروسية الأوكرانية جاء نتيجة إغراءات مالية، وتم بمحض إرادتهم وليس نتيجة ضغوط من أي جهة"، مؤكدا في تصريح صحافي أن "من يرغب منهم بالعودة يمكنه التقدم بطلب رسمي إلى السفارة العراقية في موسكو، التي ستتولى متابعة ملفاتهم وتقديم المساعدة اللازمة وفق السياقات القانونية".

وحذر ناشطون عراقيون من خطورة عمليات الاستدراج وإغراء الشبان، محمّلين الحكومة مسؤولية ذلك، وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان مازن الميالي، لـ"العربي الجديد"، إن "الملف لا تتم متابعته بشكل جيد من قبل الجهات الحكومية. هناك جماعات تنشط خاصة في جنوبي العراق تعمل على تقديم إغراءات مالية ومعنوية للشبان للتجنيد"، وأكد أنه "يجب إنزال العقوبات القانونية بحق هؤلاء"، مشدداً على أنه "على الحكومة أن تتابع الملف وأن تعمل على إعادة العراقيين".