قضية الأسرى اللبنانيين لدى الاحتلال: تعتيم إسرائيلي وتقصير رسمي

- يواصل أهالي الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي جهودهم لإبقاء قضيتهم حية، في ظل غياب التحرك الرسمي الواضح من الحكومة اللبنانية، مع استخدام قضية الأسرى كورقة ضغط في المفاوضات مع إسرائيل. - أُدرج اسم يوسف قشقوش ضمن لائحة الأسرى اللبنانيين، ليصل العدد الموثق إلى 20 أسيراً، وتؤكد المصادر الرسمية اللبنانية متابعة الملف، مع دعوات للمجتمع الدولي لإطلاق سراح الأسرى. - قدم الأهالي مذكرة للصليب الأحمر الدولي تطالب باتخاذ إجراءات لتحرير الأسرى ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لاتفاقيات جنيف، مع التهديد بالتصعيد إذا لم تُتخذ خطوات جادة.

يُصرّ أهالي الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال على إبقاء قضيتهم حيّةً، في ظلّ غياب التحرّك الرسمي الواضح بشأنها، واستخدامها من قبل إسرائيل ورقة ضغطٍ في المسار التفاوضي، خصوصاً بعد خرقها بنود إعلان وقف العمليات العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومواصلة احتجازها لهم، باستثناء خمسة أسرى حُرّروا في 11 و12 مارس/ آذار الماضي، ضمن ما سمّته حكومة الاحتلال "اتفاق على بدء مفاوضات مع لبنان بشأن قضايا عالقة، أبرزها ترسيم الحدود البرية وملف الأسرى". وزاد كشف أسير فلسطيني محرّر (لم يكشف عن هويته)، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين حماس والاحتلال، في الشهر الحالي، عن لقائه لبنانياً (كان في عداد المفقودين إبان عدوان 2024 وممن يُعرفون في لبنان بمفقودي الأثر) في زنازين نفحة وعوفر في فلسطين المحتلة، إصرار الأهالي على التحرّك والتصعيد في مراحل لاحقة، من أجل معرفة مصير أبنائهم.

الكشف عن أسير جديد

وأدرِج اسم يوسف قشقوش؛ ابن بلدة قعقعية الجسر، الذي اعتُقل في عيتا الشعب، ضمن لائحة الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، المعتمدة من قبل الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، وذلك بناءً على إفادة الأسير الفلسطيني المحرّر، ليرتفع بذلك العدد الموثّق إلى 20 أسيراً، بينهم أسرى حرب، وآخرون مدنيون، ومنهم من خطفه جيش الاحتلال خلال محاولات السكان العودة إلى قراهم في يناير/ كانون الثاني الماضي، تبعاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.



خالد محاجنة: لا أحد تتبع بشكل دقيق وحثيث موضوع الأسرى اللبنانيين

وتؤكد مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن الملف قيد المتابعة عند الأجهزة الأمنية، والحكومة اللبنانية مصمّمة على تكثيف دعواتها للمجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، من أجل إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وهذه القضية من أولوياتها، ولن تتخلى عن أي أسير لبناني. وفي متابعة لآخر التطورات في ملف الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، يقول خالد محاجنة؛ المحامي والحقوقي الفلسطيني، لـ"العربي الجديد"، إن "لا أعداد واضحة بشأن الأسرى، فلا أحد تتبع بشكل دقيق وحثيث موضوع الأسرى اللبنانيين من ناحية أعدادهم أو هوياتهم، وآخر الأنباء وصلت من أسرى فلسطينيين أدلوا بمعلومات حول وجود أسرى لبنانيين وأخرجوا بعض الأسماء". ويضيف: "غالبية أسرى لبنان، وبعض أسرى سورية وغزة، موجودون في معتقل راكيفت (كلمة عبرية تعني الصندوق) في سجن أيالون، بمدينة الرملة، وهو يقع تحت الأرض، لا هواء يدخله ولا شمس ولا أي شيء، والظروف الإنسانية المعيشية صعبة جداً فيه، لا يمكن أن يتحمّلها إنسان". ويشير محاجنة إلى أنه "أجرينا زيارات معينة لبعض المعتقلين من غزة هناك، لكن لا وكالات لدينا من أي عائلة أسير لبناني، وبالتالي لا يمكننا فحص الأسماء، أو الحصول على معلومات عنهم، فالشروط تعجيزية لأجل ذلك".

ويلفت محاجنة إلى أن المعتقلين يبقون 23 ساعة داخل الغرف والزنازين، ويخرجون فقط ساعة واحدة إلى الساحة للتنفّس، علماً أن هذه الساحة هي أيضاً مغلقة ولا تدخل الشمس إليها، وكأنهم يخرجون من زنزانة إلى أخرى أكبر. ويلفت مشيراً إلى أن من يعيشون في هذا المعتقل يسمّون بالمقاتلين، بحسب ادعاءات إسرائيل، وما رأيناه وسمعناه من شهادات عن المعتقل سيئ جداً، فلا طعام ولا ملابس ولا حياة صحية مناسبة ولا رعاية طبية، موضحاً أيضاً أن هناك قسماً من الأسرى الذين يكونون مصابين وجرحى معتقلين بعيادة سجن الرملة، وتسمى الماراش.

ويشير محاجنة إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم تُحاكم إسرائيل أي أسير لبناني أو غزيّ أو سوري بتهم معينة، وكلّ الأسرى اللبنانيين يصنّفون مقاتلين غير شرعيين، بالاستناد إلى قانون سنّته إسرائيل في الكنيست في عام 2002 عندما اختطفت مواطنين من لبنان، وذلك لإعطاء شرعية لاعتقالهم، وإبقائهم من دون محاكمات ومن دون شبهات واضحة أو تهم، وكلّه بناء على مواد سرية، يُمدّد من خلالها أيضاً اعتقال أي شخص مرة واحدة كل ستة أشهر، وهنا الخطورة في الموضوع. ويوضح أن إسرائيل لم تقدّم لائحة اتهام أو محاكمة لأي إنسان من الذين تسمّيهم وحدات النخبة أو الرضوان (في حزب الله) أو مسمّيات مختلفة.

ويقول محاجنة إنه "كحقوقيين كنّا نعوّل على أن ملف الأسرى اللبنانيين سيُحلّ ويغلق عندما انتهت المواجهات والحرب على لبنان، في نوفمبر 2024، لكن للأسف انتهت الحرب وما زال الملف مفتوحاً ولا أي أفق حتى الساعة لتحرّر أي معتقل، حتى عندما انتهت الحرب على غزة لم يُفرج عن أي من هؤلاء المعتقلين، سواء لبنانيين أو سوريين، ومن أفرج عنهم من غزة، لم يكن هناك أساساً أصل لاعتقالهم".



أحمد طالب: لا معلومات لدينا حول ظروف الأسرى اللبنانيين، مع أن من بينهم جرحى

ويلفت محاجنة إلى أنه "أفرج عمّن كان في نطاق الصفقة، لكن هناك أسرى بالآلاف سواء، من العرب أو الفلسطينيين، ولم يتحرّك حتى الآن أحدٌ من أجلهم أو تحدث العالم عنهم، أو طالب بوقف الحرب المستمرة على الأسرى والتي هي في تصاعدٍ وتمادٍ، ونحن نُقابل كل يوم معتقلين يعيشون في ظروف حياتية وصحية ونفسية صعبة جداً".

على صعيد متصل، يقول رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أحمد طالب لـ"العربي الجديد"، إنّ "اسم يوسف قشقوش أُدرج ضمن لائحة الأسرى لدى الاحتلال، بعدما كان في عداد المفقودين، وذلك بناءً على إفادة أسير فلسطيني محرّر، كان معه في الزنازين، ليرتفع بذلك العدد الموثّق لدينا إلى 20 أسيراً بين مدني ومجاهد". ويُشير طالب إلى أن لا تطورات أخرى بشأن الأسرى اللبنانيين، علماً أنّ هذا الملف كان يفترض أن يُحلّ، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه في 27 نوفمبر 2024، والذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، لكن إسرائيل لم تلتزم ببنوده، وتواصل خرقها له، فيما الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها المفترض عليها أيضاً، ولم تتخذ موقفاً حازماً، أو تتحرك رسمياً وبوضوح، والانقسام السياسي يؤثر في الملف، تماماً كما يحصل على صعيد الاتفاق ككلّ وإعادة الإعمار.

وحول ما إذا تمكّنت الجمعية من تلقي أي معلومات بشأن وضع الأسرى اللبنانيين ربطاً بالتطورات في غزة، يُشير طالب إلى أن وضع الفلسطينيين يرثى له، في ظل المعاملة السيئة التي تعرضوا لها في سجون الاحتلال، وهناك صعوبة كذلك في الداخل اللبناني بالتواصل مع شخص فلسطيني، ما من شأنه أن يسبّب مشاكل. من هنا يمكن التواصل مع أحزاب فلسطينية، لكن الإسرائيلي يمنع الوصول إلى أي معلومة، وهو منعٌ شمل حتى الصليب الأحمر الدولي من تزويدهم بأي معلومة عن الأسرى اللبنانيين أو زيارتهم، وحرمانهم من التواصل مع أهلهم أو وكلاء الأسرى القانونيين. ويؤكد طالب أن "تحركاتنا مستمرّة وستشمل المسؤولين اللبنانيين، ولو أننا نعلم الجواب سلفاً، وقد نتجه نحو التصعيد في الشارع وتنظيم اعتصام أمام السراي الحكومي، لكننا نتخذ خطواتنا خطوة خطوة". ويقول طالب إن "لا معلومات لدينا حول ظروف الأسرى اللبنانيين، مع أن من بينهم جرحى، ولكن نعرف ظروفهم تبعاً لتجارب الأسرى الفلسطينيين، كما حال الأسرى اللبنانيين الخمسة الذين أُطلق سراحهم، وزرناهم، واطلعنا منهم على الظروف الصعبة التي عاشوها، بلا طعام ولا شمس، وفي ظل وحشية العدو وعدم انضباطية عناصره وعدم إنسانيتهم وإجرامهم".

استشهاد والدة وأسر جريح

من جهتها تروي فاطمة كركي؛ شقيقة الأسير الجريح حسين، ما حصل في 26 يناير الماضي. وتأمل فاطمة كركي أن تعرف أي معلومة عن شقيقها، بعد التطورات التي حصلت في غزة، وإفادة الأسير الفلسطيني عن قشقوش. وحسين من مواليد خربة سلم في عام 1989، كان مع والدته وشقيقته في بلدة مركبا في 26 يناير الماضي، تاريخ عودة الأهالي إلى قراهم، مع انتهاء مهلة انسحاب جيش الاحتلال، وذلك تنفيذاً لاتفاق نوفمبر 2024، الذي لم تلتزم به إسرائيل منذ بدء سريانه، وبمجرّد وصولهم، تعرّضوا لإطلاق نار من قبل قوّة إسرائيلية لم تكن مرئية بالنسبة إليهم، فأصيب حسين في يده، ثم تكرّر إطلاق النار مع وصول الإسرائيليين إلى الساتر، فاستشهدت والدته، وتعرّض حسين لإصابة أخرى في ظهره، وذلك كما تروي فاطمة لـ"العربي الجديد".

وتضيف فاطمة: "استشهدت أمي، وأصيب شقيقي في يده وظهره، فحاصرنا الإسرائيلي، ومنعنا من إسعافه، وأخَذَه، في تلك اللحظة كانت هناك عائلة أخرى، استشهد منها الأب، وأسِر اثنان لكن أفرج عنهما لاحقاً، إلا أن حسين بقيَ مجهول المصير، ولم نعرف شيئاً عن وضعه الصحي، وقد حاولنا التواصل أكثر من مرة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) والجيش اللبناني والصليب الأحمر الدولي لكنهم لم يعرفوا شيئاً". وكانت فاطمة، التي لا تزال غير قادرة على الذهاب إلى مكان استشهاد والدتها في ظلّ مواصلة إسرائيل احتلاله، تنظر بأمل إلى أن يكون شقيقها بين الأسرى اللبنانيين الخمسة الذين حرّروا في مارس الماضي، إلا أن الأمر لم يحصل، وهي تنتظر أي معلومة من شأنها أن تكشف عن مصيره، وتؤكد أن الأهالي لن يستسلموا وسيواصلون الضغط بكل الوسائل ولن يتركوا هذه القضية. وتقول فاطمة: "نريد أن نطمئن عليه، أن نعرف مصيره، هل أسعف، فهو تعرّض لإصابة خطيرة يوم اعتُقِل، نريد أن نعرف أي شيء عنه".



قدّم أهالي الأسرى اللبنانيين مذكرةً رسميةً للصليب الأحمر الدولي

في سياق تحرير الأسرى اللبنانيين من سجون الاحتلال، سلّم أهالي الأسرى، مع الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، الاثنين الماضي، مذكرةً رسميةً لرئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت، أنييس دور، يطالبون فيها "باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف تحرير الأسرى اللبنانيين وردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمها المتمادية، وتقديم ساسة الكيان الغاصب إلى المحاكم المختصة، لتعاقب على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأسرى وبحق أبناء شعبنا". وتوقف الأهالي في المذكرة عند المخالفات التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال لاتفاقيات جنيف، خصوصاً مخالفاته اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلّقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، ومنها تعذيب الأسرى ومعاملتهم بطرق سيئة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك الضرب، والتفتيش العاري، والتهديد، وهذا منذ اللحظة الأولى للوقوع في الأسر، إلى جانب الحرمان من الاحتياجات الأساسية، لا سيما الماء والغذاء، بالإضافة إلى نقص شديد في احتياجات الحياة الأساسية، والإهمال الطبي المتعمَّد، والمترافق مع عدم تقديم الرعاية الصحية الكافية، والاعتقال العشوائي من دون تفرقة بين المقاومين والمدنيين، في ظروف غير إنسانية. ومن المخالفات أيضاً، العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، ومنع الصليب الأحمر الدولي من زيارة الأسرى، وحرمانهم من التواصل مع أهلهم ومحامين يتولّون متابعة أوضاعهم القانونية.

أسماء الأسرى اللبنانيين

وبحسب الجمعية اللبنانية للأسرى والمحرّرين، فإن الأسرى اللبنانيين الذين أسرتهم إسرائيل في أكتوبر 2024، هم وضاح كامل يونس (مواليد حولا 1971)، اعتُقل في بليدا، يوسف موسى عب دالله (مواليد البابلية 1986) اعتُقل في عيتا الشعب، حسين علي شريف (مواليد اليمونة 1990)، اعتُقل في عيتا الشعب، محمد عبد الكريم جواد (مواليد عيتا الشعب 1994) اعتُقل في عيتا الشعب، إبراهيم منيف الخليل (مواليد عيتا الشعب 1990) اعتُقل في عيتا الشعب، حسن عقيل جواد (مواليد عيتا الشعب 1987) اعتُقل في عيتا الشعب، عماد فاضل أمهز (موالد الكواخ البقاعية 1986) اعتُقل في البترون، هادي مصطفى عساف (مواليد الديابية 1990) اعتُقل في عيتا الشعب، عبد الله خضر فهدة (مواليد القصر 2002) اعتُقل في عيتا الشعب، علي قاسم عساف (مواليد الهرمل 1999) اعتُقل في عيتا الشعب، حسين يوسف قشقوش (مواليد قعقعية الجسر)، اعتُقل في عيتا الشعب.

كذلك، اعتُقل علي ناصر يونس (مواليد الهرمل 1992) في شقرا، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وأيضاً فؤاد حبيب قطايا (الهرمل 1982) اعتُقل في شقرا، بينما اعتُقل حسين أمين كركي في مركبا بشهر يناير الماضي، وأيضاً اعتُقل في الطيبة في شهر يناير كلّ من حسن أحمد حمود (مواليد الطيبة 1985) وعلي حسان ترحيني (مواليد جبشيت 2006)، وفي فبراير/ شباط الماضي، اعتُقل محمد علي جهير (مواليد الناقورة 1991) في بحر الناقورة، وفي فبراير أيضاً اعتُقل مرتضى حسن مهنا، في مارون الراس، وهو من أبناء البلدة مواليد 1983. واعتُقل علي محمد فنيش (مواليد معروب 1990) في يونيو/ حزيران الماضي، في بحر الناقورة، وفي التاريخ نفسه اعتُقل ماهر فارس حمدان في جبل الشيخ، وهو من مواليد شبعا 1994.