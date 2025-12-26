قصف مدفعي إسرائيلي على القنيطرة جنوبي سورية

26 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 11:36 (توقيت القدس)
آلية عسكرية إسرائيلية في القنيطرة جنوب غربي سوريا، 18 ديسمبر 2025 (Getty)
آلية عسكرية إسرائيلية في القنيطرة جنوبي سورية، 18 ديسمبر 2025 (Getty)
- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية ونيران رشاشات على تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بسورية، دون وقوع خسائر بشرية، ويُعتقد أن القصف كان تدريباً أو تحذيراً للمزارعين.
- توغلت القوات الإسرائيلية في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشرت وفتشت المارة وعرقلت الحركة، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.
- منذ أكثر من عام، تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب سورية، مستغلة الفوضى بعد سقوط نظام الأسد، مع استمرار اختطاف نحو 40 سورياً.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قذائف مدفعية ونيران الرشاشات المتوسطة صوب تل أحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سورية. وقال الناشط الإعلامي نور الحسن، وهو من سكان المنطقة، إنّ القصف انطلق من القاعدة العسكرية في تل أحمر الغربي باتجاه التلة الشرقية التي تبعد نحو كيلومترٍ واحد، ولم يتسبّب بأي خسائر بشرية، مضيفاً أن القصف ربما يدخل في إطار التدريبات أو تحذير رعاة الأغنام والمزارعين من الاقتراب من التل الذي يقابل مكان انتشار قوات الاحتلال.

وأمس الخميس، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي وسط تحركات عسكرية في محيط المنطقة. وذكر شهود عيان أنّ القوة المتوغلة سلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، ومنها إلى قرية سويسة وانتشرت داخل القرية، وفتشت المارة وعرقلت الحركة.

يرعى أغنام أمام حاجز نصبه الجيش الإسرائيلي في القنيطرة، 5 نوفمبر 2025 (بكر القاسم/ الأناضول)
قضايا وناس
التحديثات الحية

التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة... إجرام يومي يُقوّض حياة السكان

ويوم الأربعاء الفائت، اعتدت قوات الاحتلال على أطفال ونساء سوريين أثناء جمعهم الفطر في المنطقة الواقعة بين قريتَي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك عبر إطلاق قنابل دخانية تجاههم. 

ومنذ أكثر من عام تواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب سورية، بعد توغلها في المنطقة تحت غطاء قصف جوي عنيف، مستغلة فوضى سقوط نظام بشار الأسد. ومنذ ذلك الوقت، اختطفت قوات الاحتلال العديد من السوريين في المنطقة، قبل الإفراج عن معظمهم، غير أن هناك نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاختطاف حتّى الآن، وفق مصادر محلية.

