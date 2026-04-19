- تصاعدت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث استهدفت الطائرات المسيّرة منشآت حيوية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 26 آخرين في أوكرانيا، واستهداف مصافي نفط روسية، مما خفض شحنات النفط اليومية بنحو 880 ألف برميل. - أعلنت أوكرانيا إسقاط 203 طائرات مسيّرة روسية، بينما ارتفع عدد قتلى وجرحى القوات الروسية إلى أكثر من 1.3 مليون منذ بدء الحرب، مع تنفيذ هجوم على مصنع للطائرات المسيّرة في روسيا. - أدان الرئيس الأوكراني زيلينسكي تخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، مشيرًا إلى أن عائدات النفط تموّل العمليات العسكرية ضد أوكرانيا.

قُتل شخص وأصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا، في وقت تصاعدت فيه وتيرة القصف المتبادل بين الجانبين، خاصة باستخدام الطائرات المسيّرة واستهداف منشآت حيوية، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون. وقال القائد المحلي في مدينة ميكوليفكا بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، فاديم فيلاشكين، إن شخصًا قُتل جراء غارة على المدينة، فيما أشار مسؤولون إلى إصابة ما لا يقل عن 26 شخصًا في هجمات عبر شمال وشرق البلاد، شملت قصفًا استهدف البنية التحتية للموانئ في أوديسا .

وفي روسيا، استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية مناطق صناعية في مدينتي نوفوكويبيشفسك وسيزران بمنطقة سامارا، بحسب ما أعلنه الحاكم فياتشسلاف فيدوريشيف، بينما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الهجمات طاولت مصافي نفط رئيسية في المدينتين. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها دمرت 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق 16 منطقة، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحرين الأسود وأزوف. وفي السياق ذاته، شنّت طائرات مسيّرة أوكرانية هجمات على منشآت نفطية روسية، من بينها مصفاتان في منطقة سامارا وميناء على بحر البلطيق مخصص لتصدير المنتجات النفطية، وفق مسؤولين محليين ومسؤول عسكري أوكراني.

وقال حاكم منطقة لينينجراد ألكسندر دروزدينكو إنه تم إخماد حريق في ميناء فيسوتسك الذي يضم محطة تديرها شركة "لوك أويل"، فيما أقر قائد سلاح الطائرات المسيّرة الأوكراني روبرت بروفدي باستهداف الميناء ومصافي النفط في سامارا. وأضاف بروفدي أن الهجمات الأخيرة على مستودعات النفط الروسية أدت إلى خفض شحنات النفط اليومية بنحو 880 ألف برميل، من دون إمكانية التحقق المستقل من هذه الأرقام. كما أعلنت السلطات الروسية إخماد حرائق في مستودعات نفطية في كراسنودار، ناجمة عن غارات بطائرات مسيّرة أوكرانية.

في المقابل، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية أسقطت 203 طائرات مسيّرة من أصل 236 أُطلقت خلال هجوم جوي روسي، مع تسجيل إصابات في 18 موقعًا وسقوط حطام في ثمانية مواقع مختلفة.

وعلى صعيد الخسائر العسكرية، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير/ شباط 2022 إلى أكثر من 1.3 مليون، وفق بيانات صادرة عن هيئة الأركان، مع الإشارة إلى صعوبة التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل. وفي تطور متصل، أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم على مصنع لإنتاج الطائرات المسيّرة في مدينة تاجانروج الروسية، معتبرًا أن استهدافه سيحد من قدرة موسكو على شن هجمات ضد أهداف مدنية.

زيلينسكي يدين تخفيف العقوبات على النفط الروسي

سياسيًّا، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار الولايات المتحدة تمديد إعفاء يسمح ببيع النفط الروسي في عرض البحر حتى 16 مايو/ أيار، معتبرًا أن عائدات النفط تموّل العمليات العسكرية ضد بلاده. وقال زيلينسكي إن تخفيف العقوبات يتيح تحقيق نحو 10 مليارات دولار من عائدات النفط، تُستخدم في تمويل الهجمات، مشيرًا إلى أن روسيا نفذت خلال أسبوع واحد أكثر من 2360 هجومًا بطائرات مسيّرة، وألقت أكثر من 1320 قنبلة موجهة، وأطلقت نحو 60 صاروخًا على أوكرانيا.

(وكالات، العربي الجديد)