قصف على كابول ووزير الدفاع الباكستاني يعلن "حربا مفتوحة" على "طالبان"

أعلن وزير الدفاع الباكستاني "حربا مفتوحة" على الحكومة الأفغانية الجمعة، بعد تبادل ضربات دامية بين الجانبين. وقال خواجة آصف على إكس "لقد نفد صبرنا. الآن أصبحت حربا مفتوحة بيننا وبينكم"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية إنهاء "الهجمات الانتقامية" التي استمرت أربع ساعات على مواقع باكستانية.

Pakistani Defense Minister Khawaja Asif:



After NATO forces withdrew, it was expected that peace would prevail in Afghanistan and that the Taliban would focus on the interests of the Afghan people and regional stability.



However, the Taliban turned Afghanistan into a colony of… pic.twitter.com/WLTEpExV08 — Clash Report (@clashreport) February 26, 2026

وقال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الجمعة إن الضربات على أفغانستان كانت "ردا مناسبا" بعدما دوت انفجارات وإطلاق نار في مدينتَي كابول وقندهار. وقال نقوي بعد ساعات من هجوم شنّته القوات الأفغانية على قوات الحدود الباكستانية في ما وصفته حكومة طالبان بأنه رد على ضربات جوية دامية سابقة "ردت القوات الباكستانية بشكل مناسب على العدوان السافر لحركة طالبان الأفغانية".

ونفذت طائرات حربية باكستانية غارات جوية على مدن أفغانية بما فيها كابول وقندهار، من دون الإعلان عن أي خسائر حتى اللحظة. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار على إكس "استُهدفت أهداف دفاعية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في كابول و(ولاية) باكتيا وقندهار". وسُمع دوي انفجارات وأصوات طائرات في كابول.

بالمقابل، أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، أن الهجمات الانتقامية التي استمرت أربع ساعات انتهت بأمر من قائد القوات المسلحة الأفغانية الجنرال قاري فصيح الدين فطرت، بعد أن أنجزت الأهداف المرجوة.

وذكر البيان أن 55 من عناصر القوات الباكستانية قتلوا في الهجمات، وأُسر آخرون، إضافة إلى السيطرة على قاعدتين عسكريتين للجيش الباكستاني، و19 موقعا أمنيا، وفق البيان. وفيما يخص خسائر الجانب الأفغاني، قالت وزارة الدفاع إن العمليات أسفرت عن قتل ثمانية من عناصر الجيش الأفغاني وإصابة 11 آخرين، بينما أصيب عدد من المدنيين جراء سقوط صواريخ باكستانية.

في الأثناء، قال مصدر رفيع في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"العربي الجديد" إن "العمليات انتهت بوساطة مسؤولين قطريين والجانب الباكستاني طلب من المسؤولين القطريين وقف إطلاق النار، ولكن بعد إعلان انتهاء العمليات قامت الطائرات الباكستانية بقصف بعض المدن الأفغانية بما فيها العاصمة كابول".

كما أكد المصدر أن "الجيش الأفغاني قد يعلن قريبا المرحلة الثانية من الهجمات الانتقامية ردا على القصف الباكستاني المتجدد، وهي قد تكون خطيرة جدا، حيث سيتم استهداف العاصمة إسلام أباد والمدن الكبرى، موضحا أن لدينا الإمكانات وسنستخدمها في أوانها".

من جهتها أعلنت وزارة الإعلام الباكستانية مقتل عشرات من عناصر طالبان وتدمير ثكنات عسكرية أفغانية، مع استهداف الطائرات الحربية الباكستانية لمواقع حساسة في العاصمة كابول والمدن الأخرى.

وكان الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قد أكد أن القصف الجوي الباكستاني لم يسفر عن أي خسائر. يذكر أن طائرات حربية باكستانية شنت غارات على سبع نقاط في شرق وجنوب أفغانستان في 22 من الشهر الجاري، وأعلنت الحكومة الباكستانية أنها استهدفت مواقع لمسلحي طالبان الباكستانية وتنظيم "داعش" وقتلت أكثر من 100 من عناصرها.

لكن حكومة طالبان قالت إن الهجمات الباكستانية استهدفت عامة المدنيين وأسفرت عن مقتل 25 مدنيا، بينهم تسعة من طلاب المدارس الإبتدائية، وتوعدت وزارة الدفاع الأفغانية بالرد والانتقام.