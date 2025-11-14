قصف صاروخي على حي المزة 86 في دمشق

أصيبت امرأة بجروح في حصيلة أولية من جراء انفجار مجهول، مساء اليوم الجمعة، استهدف بناء من ثلاثة طوابق في حي المزة 86 بالعاصمة السورية دمشق. وأكدت مصادر في المنطقة لـ"العربي الجديد"، أن قصفاً صاروخياً مجهول المصدر استهدف بناء من ثلاثة طوابق وأصاب منزلاً تسكنه امرأة ما أدى لإصابتها بجروح ووقوع أضرار متوسطة في المبنى.

في حين نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني قوله إن امرأة أصيبت من جراء انفجار مجهول ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلاً بمنطقة المزة 86 في دمشق، وأكد أن قوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين. ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

وأضاف: "لا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن. كما أكد أن جهوداً كبيرة تبذلها الوزارات المختصة بمتابعة حيثيات الهجوم الغادر لوضع الرأي العام بجميع التفاصيل تباعاً".

في سياق متصل، فككت فرق الهندسة سيارة مفخخة على المتحلق الجنوبي بالقرب من مكان سقوط الصاروخ. وفي مايو/ أيار الفائت تبنّى تنظيم "داعش" تفجير سيارة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة رائد، وإصابة أربعة عناصر من الشرطة، وفق حصيلة رسمية.