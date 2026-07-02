قصف إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سورية

- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي، مستهدفة أراضي زراعية ومحيط قرى قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، دون تسجيل إصابات بشرية. - شهدت المنطقة توترات متصاعدة، حيث أغلق أهالي قريتي معرية والعارضة الطرق المؤدية إلى ثكنة الجزيرة العسكرية، احتجاجاً على التوغلات الإسرائيلية المتكررة. - تتسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في تقييد حركة السكان وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية، مما يخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار، خاصة بين النساء والأطفال.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مناطق في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي، بقذائف مدفعية مستهدفة أراضي زراعية ومحيط قرى قريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل، من دون تسجيل إصابات بشرية. وقال الناشط الإعلامي في درعا يوسف المصلح لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه محيط قرية عابدين في منطقة حوض اليرموك. وأشار كذلك إلى سقوط قذيفة أخرى في الأراضي الزراعية القريبة من قرية جملة بريف المحافظة الغربي، بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة.

وفي محافظة القنيطرة استهدفت قوات الاحتلال بثلاث قذائف مدفعية الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة في الريف الجنوبي للمحافظة، وطاول القصف مساحات زراعية دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية. وتشهد القرى والبلدات الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة، ولا سيما المناطق القريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، اعتداءات إسرائيلية متكررة.

ويوم الثلاثاء الفائت، أغلق أهالي قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوبي سورية، الطرق المؤدية إلى ثكنة الجزيرة العسكرية، في محاولة لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من التوغل في المنطقة. وجاء التحرك الشعبي في ظل تصاعد التوتر في ريف درعا الغربي خلال الأيام الأخيرة، إذ كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة، غرب قرية معرية، قد أطلقت، الأحد الماضي، النار باتجاه شبان كانوا يستقلون دراجات نارية في أثناء تظاهرهم قرب الثكنة احتجاجاً على وجودها في المنطقة، وفق مصادر محلية تحدثت لـ"العربي الجديد".

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وتشهد مناطق الجنوب السوري سلسلةً من التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة شملت إقامة حواجز عسكرية، وتفتيش منازل المدنيين، وإطلاق النار والقذائف، ما أدى إلى تقييد حركة السكان والمزارعين وإلحاق أضرار بالأراضي الزراعية ومصادر رزق الأهالي. وأكد سكان من قرى حوض اليرموك أن هذه العمليات العسكرية باتت تتكرر بصورة شبه يومية، مخلفةً حالة من الخوف وعدم الاستقرار، ولا سيما بين النساء والأطفال، إلى جانب تأثيرها المباشر في النشاط الزراعي والرعوي والحياة المعيشية في المنطقة.