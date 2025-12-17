قصف إسرائيلي مدفعي في ريفي القنيطرة ودرعا الغربي

- تصاعدت التوترات في الجبهة الجنوبية السورية مع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في ريفي القنيطرة ودرعا الغربي باستخدام المدفعية والرشاشات الثقيلة، دون تسجيل إصابات بشرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. - أفرجت قوات الاحتلال عن الشاب مصباح يوسف العقال بعد اختطافه أثناء رعي الأغنام، كما أطلقت سراح ثلاثة شبان آخرين من قرية الحميدية بعد احتجازهم لساعات. - شهدت قرية صيدا الجولان انتشارًا لعناصر الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وسط مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة.

في تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية السورية، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مواقع متفرقة في ريفي القنيطرة ودرعا الغربي، مستخدمة قذائف المدفعية ونيران الرشاشات الثقيلة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن جيش الاحتلال قصف بثلاث قذائف مدفعية موقعًا كان يُستخدم سابقًا سرية عسكرية تابعة للنظام السابق، ضمن المنطقة الواقعة بين قريتي صيصون وجملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوب سورية، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشرية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت نيران رشاشات ثقيلة من مواقع تمركزها في تل الأحمر الغربي، الذي تتخذه قاعدة عسكرية منذ سقوط النظام السابق باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة، في وقت شهدت فيه المنطقة تحليقًا لطائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاعات منخفضة. ويأتي هذا الاستهداف بعد يوم واحد من قصف مماثل نفذته قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، حيث طاولت ثلاث قذائف مدفعية أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، دون تسجيل إصابات، وفق مصادر محلية.

في سياق متصل، أفرجت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الشاب مصباح يوسف العقال، بعد اختطافه أمس الثلاثاء في ريف القنيطرة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اختطفت العقال أثناء رعيه الأغنام في منطقة مزرعة المشيدة بريف القنيطرة، قبل أن تُطلق سراحه لاحقًا من دون توضيح أسباب الاعتقال. وعلى صعيد آخر، شهدت قرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة الجنوبي، يوم الثلاثاء، انتشارًا لعناصر من قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، حيث سيرت دوريات راجلة داخل الأحياء السكنية والطرقات الفرعية في القرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت، يوم الاثنين الماضي، عن ثلاثة شبان من أبناء قرية الحميدية في ريف القنيطرة، بعد احتجازهم لساعات أثناء قيامهم بجمع الحطب في محيط دوار العلم بالمنطقة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم في اليوم ذاته. وتشهد مناطق ريفي القنيطرة ودرعا الغربي، خلال الفترة الأخيرة، تصعيدًا متكررًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يترافق مع عمليات قصف متقطعة وتحركات عسكرية، إضافة إلى حالات اعتقال مؤقتة لمدنيين، وسط مخاوف الأهالي من اتساع رقعة التوتر في المنطقة الجنوبية من سورية.