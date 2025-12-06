قصة الدولار في إيران

- تدهور العملة الإيرانية: تجاوز سعر الدولار حاجزاً غير مسبوق في إيران، مما يعكس انهيار العملة الوطنية وليس قوة الدولار، حيث أصبحت حياة الإيرانيين مرتبطة بسعر الدولار المحلي رغم الانفصال السياسي عن الولايات المتحدة منذ 1979. - تأثير التضخم والعقوبات: يعاني الإيرانيون من تضخم يبلغ 50%، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير منذ إعادة فرض العقوبات في 2018، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية واتساع دائرة الفقر وتصاعد الاحتجاجات. - سياسات اقتصادية خاطئة: السياسات التي اعتمدت على تثبيت سعر الصرف قسراً أدت إلى تشوهات اقتصادية وفساد، مع زيادة سعر الدولار بمعدل سنوي يتجاوز 40% نتيجة شح العملة الصعبة وتراجع الصادرات النفطية.

تعيش سوق الصرف في إيران هذه الأيام فصلاً جديداً من الاضطراب، بعدما تجاوز سعر الدولار حاجزاً غير مسبوق، متخطياً مليوناً ومائتي ألف ريال. غير أنّ الحقيقة هي أن الدولار ثابت في مكانه، بينما العملة الوطنية هي التي تهوي باستمرار، فلا تبدو حركة السوق وكأنها صراع بين عملتين تتبادلان الصعود والهبوط. ورغم أن إيران قطعت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة منذ عام 1979 بهدف تحييد نفوذها وصون استقلالها، فإن حياة الإيرانيين اليوم باتت معلّقة بسعر الدولار داخل البلاد، لا بتقلباته الدولية. وهذا يكشف حقيقة بالغة الأهمية في عالم شديد الترابط أن الانفصال لا يعني بالضرورة استقلالاً اقتصادياً، ما دامت التجارة الدولية، وتكاليف الإنتاج، وحركة رؤوس الأموال، مرتبطة بمنظومة مالية يقودها الدولار.

وبات المواطن الإيراني يومياً يترقب بقلق فتح سوق العملات، حيث مع كل قفزة في سعر الصرف، ترتفع أسعار السلع والخدمات بلا استثناء؛ لا المستوردة فقط، بل المحلية أيضاً. فقد تراكمت موجات الغلاء عبر العقود، وتفاقمت منذ إعادة فرض العقوبات الواسعة عام 2018، لتتآكل القدرة الشرائية ويزداد التضخم الذي يبلغ حالياً 50%. كذلك، تُشنّ الحرب الاقتصادية الخارجية، التي أدّت إلى تراكم الأخطاء في السياسات الداخلية واتساع الاختلالات في مجالات الطاقة والمياه والبنى التحتية. غالباً ما يُظن أن التضخم يفتك بالاقتصاد وحده، غير أن كثيرين يغفلون عن أن أثره، مع مرور الوقت، أعمق وأخطر، إذ يمتدّ ليفتك بالسياسة والمجتمع وسائر مناحي الحياة. تصبح الطبقة الوسطى في إيران في أضعف حالاتها، وتتسع دائرة الفقر بشكل يومي، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية واجتماعية تفسّر تصاعد الاحتجاجات ذات الطابع المعيشي في السنوات الأخيرة.

ورغم أن إدارة الاقتصاد تحت ضغط العقوبات مهمة شائكة بطبيعتها، فإن السياسات التي اعتمدت على تثبيت سعر الصرف قسراً على مرّ عقود خلقت تشوّهات، وأنتجت نظاماً متعدد الأسعار، وفتحت الباب أمام الفساد والامتيازات. وزاد المشكلة رسوخ اعتقاد خاطئ بأن سعر العملة يمكن ضبطه بقرار إداري، مع أن قواعد السوق تقوم على العرض والطلب، والثقة العامة، والموارد الحقيقية المتاحة. ولا يخفى أن بعض موجات الارتفاع كانت مرتبطة بمحاولات حكومية لردم فجوات الموازنة عبر الاستفادة من فارق أسعار الصرف.

وزاد سعر الدولار في العقد الأخير بمعدل سنوي يتجاوز 40%، نتيجة شح العرض من العملة الصعبة، وتراجع الصادرات النفطية، وتشديد القيود المالية. وكل ذلك جعل سعر الصرف مرآة تكشف عمق الأزمة أكثر مما تعبّر عن قوة الدولار ذاته حيث تزداد أسعار السلع والخدمات أضعاف الدولار. قصة الدولار في إيران ليست قصة عملة أجنبية تزداد أو تنقص، بل قصة أزمة بنيوية تتغلغل في مفاصل الاقتصاد والمجتمع، تتشابك فيها العقوبات مع السياسات الخاطئة، ويُدفَع ثمنها من قيمة العملة الوطنية ومن مستقبل الطبقات الاجتماعية واستقرار البلاد.