"قسد" تنفذ عملية أمنية شرق دير الزور بدعم من التحالف الدولي

- نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" عملية أمنية في دير الزور بدعم من التحالف الدولي، استهدفت متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة أشخاص على الأقل، مع تحليق مكثف للطائرات المروحية. - عقد المجلس العسكري لقوات "قسد" اجتماعاً لبحث المستجدات الأمنية وآليات مواجهة "داعش"، بمشاركة قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة. - أجرى وزير العدل السوري مباحثات مع وفد من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات، مع التركيز على تطوير المنظومات القضائية ومكافحة الجريمة.

نفذت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية أمنية، ليل الأربعاء - الخميس، في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، شرق سورية، بدعم من قوات التحالف الدولي، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص.

وقال الإعلامي جاسم العلاوي لـ"العربي الجديد" إن عناصر "قسد" استهدفوا منزل فادي الهويش في منطقة ببلدة غرانيج تُعرف بنُزل الهويش، بدعم من قوات التحالف الدولي، ما أسفر عن إصابته ثم اعتقاله، وأشار إلى أن عدد المعتقلين جراء عملية المداهمة بلغ ثلاثة على الأقل. ولفت العلاوي إلى أن طائرات مروحية تابعة للتحالف حلقت بشكل مكثف الليلة الماضية في الريف الشرقي للمحافظة بالتزامن مع وصول رتل لقسد إلى المنطقة التي شهدت إطلاقاً كثيفاً للنار.

بدورها، أوضحت مصادر إعلامية مقربة من "قسد"، لـ"العربي الجديد"، أن مداهمة بلدة غرانيج استهدفت متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش"، ونفذت خلالها عمليات تفتيش. وتأتي العملية بعد عقد المجلس العسكري في دير الزور التابع لقوات قسد اجتماعاً، أمس الأربعاء، شارك فيه قادة الألوية والمجالس العسكرية وقوات حماية المرأة، بهدف بحث المستجدات الأمنية في المنطقة وآليات مواجهة تنظيم "داعش" في المحافظة الواقعة شرق سورية، وفق ما أعلن المركز الإعلامي لـ"قسد".

وفي محافظة إدلب، شمال غربي سورية، عثر أهالي بلدة معرزاف على جثتين مجهولتي الهوية في محيط القرية، وفق ما أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد".

مباحثات سورية أوروبية للتعاون القضائي

في سياق منفصل، أجرى وزير العدل السوري مظهر لويس مباحثات مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة هنا جلول مورو، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مقر الوزارة بدمشق، وفق ما أعلنت الوزارة مساء أمس الأربعاء، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات في تطوير المنظومات القضائية والتشريعية، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية الراهنة في سورية.

وبحث الجانبان سبل ترسيخ القانون وحقوق الإنسان ضمن إطار الخصوصية الوطنية والالتزام بالقواعد الدولية، حيث أكد لويس ضرورة التعاون في دعم مسارات العدالة في سورية في مجالات التحديث القضائي وضمانات المحاكمة ومكافحة الجريمة، وضرورة بناء شراكات مع المؤسسات الأوروبية. ووفق الوزارة، "أعربت رئيسة الوفد الأوروبي عن تقديرها للجهود المبذولة في تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص البرلمان الأوروبي على دعم الحوار القانوني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق العدالة وضمان الحقوق الأساسية".