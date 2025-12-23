"قسد" تنفذ إعدامات ميدانية في الرقة شمالي سورية

أعدمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ميدانيًا ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، خلال مداهمة نفذتها اليوم الثلاثاء على منزلهم في بلدة جديدة كحيط، شرقي محافظة الرقة شمالي سورية. وأوضح الإعلامي موسى الخلف لـ"العربي الجديد" أن أفراد العائلة أعدموا ميدانيا، وهم امرأة سبعينية، ورجل في العقد الرابع من العمر، وشاب يبلغ من العمر 27 عاما، مشيرا إلى أن القتلى يعملون في مخبز ضمن البلدة، وليست لهم أي ارتباطات بأي فصائل عسكرية. وذكر الخلف أن العملية جاءت تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم "داعش". وذكر الخلف أن قوات التحالف الدولي شاركت في العملية.

في سياق آخر، كشف المركز الإعلامي لـ"قسد"، اليوم الثلاثاء، عن عملية أمنية نفذتها في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، بدعم من التحالف الدولي، حيث جرت العملية يوم الأحد الماضي. وأسفرت، وفق البيان، عن تفكيك خلية خطيرة لتنظيم "داعش"، قتل خلالها ثلاثة من أفراد الخلية حسب البيان، وألقي القبض على خمسة آخرين.

وكانت مصادر خاصة أوضحت لـ"العربي الجديد"، أن العملية جرت فجر الأحد بغطاء من التحالف الدولي في إطار ملاحقة عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" ضمن بلدة ذيبان، مشيرة إلى مقتل غنام الصبوح وابنه مأمون خلال العملية، كما اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص على الأقل، ونقلت المعتقلين وجثتي القتيلين إلى قاعدة حقل العمر النفطي شرق المحافظة.

وبخصوص التوتر الذي شهدته بعض أحياء مدينة حلب، اتهمت "قسد" الحكومة السورية، في بيان اليوم الثلاثاء، بقصف حي الجميلية في المدينة، استنادا إلى "تطابق موقع الاستهداف واتجاه إطلاق الصواريخ"، حسب زعم البيان. وادعى البيان أن قصف شارع مشفى الرازي جاء من مواقع تابعة للشرطة العسكرية، وذلك "وفق اتجاهات الرمي ومكان السقوط، وبما يتطابق مع نقاط تمركزهم داخل المدينة". وأوضح البيان أن الأدلة الميدانية تدين الحكومة السورية، وتكشف محاولاتها فبركة روايات مضللة وإلصاق تهم بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مع ادعاء أن هذا القصف كان سببا في مقتل شخص وإصابة 19 آخرين.

بدوره، اتهم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، في منشور على منصة "إكس" فجر اليوم الثلاثاء، "قسد" باستهداف فرق الإنقاذ ثلاث مرات خلال استجابتها للهجمات التي طاولت أحياء سكنية في مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة اثنين من كوادر الوزارة "أثناء أدائهما واجبهما الإنساني". وقال الصالح إن "يوما ثقيلا مر على مدينة حلب وأهلها، سقط خلاله ضحايا من المدنيين الأبرياء، في ظل هجمات متكررة نفذتها "قسد"، وضعت حياة المدنيين في خطر مباشر".