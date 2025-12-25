"قسد": تفاهم جزئي مع الحكومة السورية بشأن دمج القوى العسكرية

- أكد مظلوم عبدي، قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، على أهمية اللامركزية في سوريا والتفاهمات مع دمشق حول دمج القوى العسكرية وإدارة الموارد لصالح جميع السوريين، مشدداً على الحوار العميق لحل دستوري شامل. - أشار زيد سفوك إلى أن الأوضاع تتجه نحو تهدئة عسكرية بضغط دولي، مع التركيز على تنفيذ "اتفاق 10 آذار"، رغم تعقيد الملفات وتناقض المشاريع السياسية. - دعت إلهام أحمد إلى صياغة دستور جديد يضمن الاستقرار والتشاركية، مؤكدة على خطوات عملية بعد رأس السنة لتحقيق مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية.

جدّد قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي مطالبته باللامركزية في سورية، مشيراً إلى أنّ "قسد" توصلت إلى تفاهم مشترك مع دمشق بشأن دمج "القوى العسكرية" بما يخدم المصلحة العامة، وإلى وجود تقدم في بلورة رؤية مشتركة حول المعابر والحدود والثروات الباطنية باعتبارها ملكاً لجميع السوريين. وجاءت تصريحات عبدي خلال اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض التابعة لـ"قسد" الذي جرى في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة شمال شرقي سورية، اليوم الخميس، عبر تطبيق "زوم"، وذلك خلال الاجتماع الذي ناقش آخر التطورات السياسية وبنود اتفاق 10 مارس/ آذار.

وأوضح عبدي أنّ "القضايا الدستورية تحتاج إلى وقت وحوارات أعمق للوصول إلى حل شامل لكل سورية"، مؤكداً أنّ "الحل يجب أن يكون لامركزياً، بحيث يدير أبناء مناطق شمال شرق سورية شؤونهم ضمن إطار دستوري". كما شدد على أنّ تشاركية المكونات تُعد من الركائز الأساسية لأي نظام مستقبلي. وبيّن عبدي أنّ هناك تقارباً في الآراء حول الملفات الأساسية مع دمشق، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاقات كاملة خلال الفترة المقبلة. كما أكد أنّ حقوق جميع موظفي "الإدارة الذاتية" ستكون مصانة، وأنهم سيعتبرون مستقبلاً ضمن موظفي الدولة السورية، لافتاً إلى أنّ ذلك جزء من "اتفاق العاشر من آذار".

وفي الخصوص، قال منسق الحركة الكردستانية المستقلة في سورية زيد سفوك، لـ"العربي الجديد"، إنّ الأوضاع تتجه نحو تهدئة عسكرية ومنع الاشتباكات بضغط دولي، مع إعطاء فرصة للحوار لتنفيذ "اتفاق 10 آذار"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التطورات اللاحقة للاتفاق "ألغت عملياً بعض بنوده"، لافتاً إلى تداول بنود جديدة بين الحكومة و"قسد". وأضاف سفوك أنّ تصريحات مظلوم عبدي بشأن دمج القوى العسكرية والأمنية "تأتي في إطار تهدئة الأوضاع وتأجيل الحوار إلى العام المقبل"، معتبراً أنّ أي اتفاق قد ينجز نظرياً خلال أيام، لكن تنفيذه قد يستغرق أشهراً أو سنوات؛ بسبب تعقيد الملفات وتناقض المشاريع السياسية للطرفين.

من جانبه، قال أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، عبر منصة إكس، اليوم الخميس، إنّ "الخيارات مع قسد ضاقت، وعليها أن تتحمّل مسؤولية عدم إيفائها بما وقّعت عليه بحضور دول بوزن تركيا وأميركا في العاشر من مارس/ آذار الماضي، بينما الكل يرى الالتفاف الداخلي حول العهد الجديد متجلياً باحتفاليات الذكرى السنوية الأولى للنصر، ومعه الاحتضان الدولي لسورية الجديدة… عنوانها (الاستثمار الحقيقي في البناء والتنمية)".

وشهد اجتماع الهيئة الاستشارية لدعم لجنة التفاوض التابعة لـ"قسد"، الذي عُقد اليوم في مدينة الطبقة، مشاركة وفود من الأحزاب السياسية والقوى العسكرية وأعضاء لجنة التفاوض، إلى جانب نواب الرئاسة المشتركة لـ"الإدارة الذاتية"، وشيوخ ووجهاء عشائر ورجال دين وممثلين عن منظمات سياسية ومدنية ونسائية، وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن وسط مدينة الطبقة. وافتتح الاجتماع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة حامد الفرج، مؤكداً وقوف أهالي الرقة والطبقة إلى جانب وفد التفاوض، مشدداً على التمسك بوحدة الأراضي السورية ودعم اتفاق "العاشر من آذار"، كما أشار إلى أن نهج أهالي شمال شرق سورية يقوم على الحوار بعيداً عن التحريض.

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" التابعة لـ"قسد" إلهام أحمد إنّ "سورية بحاجة إلى دستور جديد"، مضيفة أنه "دون دستور جديد يصعب أن يكون هناك استقرار وأمان وثقة". جاء ذلك خلال كلمة لها ضمن زيارة أجراها وفد من "الإدارة الذاتية" إلى المؤسسات الدينية والسياسية والأمنية المسيحية في الجزيرة السورية، نقلتها وكالة "هاوار" المقرّبة من "قسد".

ولفتت أحمد إلى أنّ "سورية تمر بمرحلة جديدة، وبناء سورية بحاجة إلى التشاركية ومشاركة كل السوريين في العملية"، مضيفة: "لا يجوز أن يجلس طرف واحد ويقرر ويخطط ويكون مخوّلاً باتخاذ القرارات، كلنا قدّمنا تضحيات، أهل المنطقة دفعوا الآلاف من الشهداء، ومن حق أهل السويداء أيضاً والمناطق الأخرى، ومن حق كل الذين ضحوا، أن يروا سورية جديدة لا تشبه سورية القديمة، التي ساد فيها النظام المركزي المتشدد وأقصت الآخرين". وأردفت: "إذا أرادوا بناء سورية جديدة، فإنه يجب أن يأخذوا هذه التجربة بعين الاعتبار، لذلك ينبغي اتخاذ خطوات عملية بعد رأس السنة".