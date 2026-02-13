"قسد" تعيد هيكلة قواتها ضمن أربعة ألوية تنفيذاً للتفاهمات

- إعادة هيكلة "قسد": أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" عن إعادة توزيع عناصرها ضمن هيكلية جديدة تشمل أربعة ألوية رئيسية، مع تخصيص لواء لمنطقة عين العرب (كوباني) وثلاثة ألوية لإقليم الجزيرة شمال شرقي سوريا. - تنسيق مع الحكومة السورية: تتضمن التفاهمات الميدانية مع الحكومة السورية إعادة تموضع القوات، حيث ستنسحب "قسد" من نقاط التماس مع الجيش السوري، ليحل محلها قوى الأمن العام الحكومي دون تغيير في خريطة السيطرة. - اتفاقات وقف إطلاق النار: تأتي هذه التحركات في إطار اتفاقات موقعة بين دمشق و"قسد" لوقف إطلاق النار ودمج القوات والمؤسسات، بهدف تعزيز التنسيق الميداني بين الطرفين.

كشف المسؤول الإعلامي في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فرهاد شامي، عن إعادة توزيع عناصرها ضمن هيكلية عسكرية جديدة، بالتزامن مع بدء تنفيذ تفاهمات ميدانية مع الحكومة السورية في شمال شرقيّ البلاد. وقال شامي، في تصريحات لقناة "كوردستان 24" اليوم الجمعة، إن العمل جارٍ على تنظيم "قسد" ضمن أربعة ألوية رئيسية، خُصص أحدها لمنطقة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي الشرقي، فيما ستنتشر ثلاثة ألوية ضمن إقليم الجزيرة شمال شرقي سورية.

وأوضح شامي أن لواء الحسكة سيغطي مناطق الدرباسية وسري كانيه (رأس العين)، بينما يتولى لواء القامشلي مسؤولية مناطق عامودا والقامشلي وتل براك وتل حميس، في حين يمتد لواء ديريك من مدينة ديريك وصولاً إلى تل كوجر. ميدانياً، شهد ريف القامشلي الجنوبي، اليوم الجمعة، انتشار قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية (الأسايش) في المواقع التي انسحبت منها "قسد"، في إطار إعادة تموضع متفق عليها مع الحكومة السورية.

وبحسب المعطيات، من المقرر أن تسحب "قسد" مقاتليها وآلياتها من نقاط التماس مع قوات الجيش السوري، على أن تنفذ الأخيرة انسحاباً مماثلاً، يعقبه انتشار قوى الأمن العام الحكومي في تلك النقاط. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنّ الإجراءات الجارية لا تتضمن تغييراً في خريطة السيطرة بين الطرفين، بل تقتصر على إعادة تنظيم وانتشار القوات ضمن تفاهمات قائمة، في سياق مسار أوسع للتنسيق الميداني بين الجانبَين.

ويأتي ذلك تطبيقاً لبنود الاتفاق الموقَّع بين دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي نصّ على وقف إطلاق النار، وبدء عملية دمج تدريجي للقوات العسكرية والأمنية والإدارية، إضافة إلى دمج مؤسّسات "الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية. وكانت دمشق و"قسد" توصلتا، في 18 يناير الماضي، إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار، وذلك بعد قرابة عام من اتفاق سابق وُقّع في العاشر من مارس/آذار، تبادلت دمشق و"قسد" لاحقاً الاتهامات بشأن المماطلة في تنفيذه.