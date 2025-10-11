"قسد" تعلن خسائرها في اشتباكات حلب مع الأمن السوري

تقارير عربية
دمشق

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
مباشر
11 أكتوبر 2025
قوات "الأسايش" خلال حملة أمنية في الرقة، 28 يناير 2023 (فرانس برس)
قوات "الأسايش" خلال حملة أمنية في الرقة، 28 يناير 2023 (دليل سليمان/ فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) الذراع الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم السبت، مقتل اثنين من عناصرها خلال الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الحكومة السورية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، شمالي سورية الاثنين الفائت. وبحسب بيان صادر عن "الأسايش"، فإن نوري مصطفى جيجكلي قتل في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، فيما أصيب نوري حموكان بجراح بليغة قبل أن يعلن وفاته بعد أربعة أيام. وقال البيان إن قوات "الأسايش تعمل في حلب بنشاط وبلا هوادة لضمان أمن سكان المنطقة واستقرارهم"، وفق تعبيره.

وجددت "الأسايش"، في البيان، التزامها الاتفاقيات المبرمة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، مدعياً انتهاك قوات الأمن السورية للاتفاقيات وإقامة حواجز منذ فترة حول الأحياء الكردية في حلب بهدف محاصرة السكان، على حد تعبيره. وأوضحت أن "الاشتباكات الأخيرة اندلعت حين انتفض السكان ضد الحصار المفروض، وردّت قوات الأسايش على الهجمات بهدف حماية المدنيين، ما أدى إلى فقدان اثنين من عناصرها حياتهم".

وكان عنصر من الجيش السوري قد قُتل أول أمس الخميس، وجُرح آخرون، جراء هجوم نفذته "قسد" على نقاط عسكرية تابعة للجيش في محيط سد تشرين القريب من مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

قوات الأمن السورية في ريف حلب، 18 يوليو 2025 (الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

اشتباكات بين "الأسايش" وقوة تابعة لوزارة الدفاع السورية في حلب

كذلك استهدفت قوات "قسد" ليل الخميس-الجمعة إحدى نقاط انتشار الجيش السوري في بلدة المريعية بريف دير الزور الشرقي بالأسلحة الثقيلة والطائرات الانتحارية، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الجيش إصابة خطيرة. ويأتي ذلك بعد اشتباكات دامية اندلعت ليل الاثنين-الثلاثاء على أطراف حيّي الشيخ مقصود والأشرفية حيث الغالبية الكردية في مدينة حلب، ما أدى إلى مقتل مدني وثلاثة عناصر من قوات الأمن السورية، وإصابة أكثر من 26 شخصاً، بينهم مدنيون برصاص "الأسايش".

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
ترامب خلال حملته الانتخابية في ميشيغن، 5 نوفمبر 2024 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

مؤيدو ترامب من العرب الأميركيين... ترحيب حذر باتفاق غزة

تظاهرة ضد حكومتي اشرق وغرب ليبيا بساحة الشهداء 23/5/2025 الأناضول
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

اتفاق المناصب السياسية في ليبيا... بوابة التفاف على الخريطة الأممية؟

وزير الدفاع البريطاني خلال إحاطة إعلامية في كييف 3 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

دوريات بريطانية أميركية قرب حدود روسيا على وقع تصاعد حرب المسيّرات