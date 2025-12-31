- نفذت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة 163 عملية ضد داعش في 2025، شملت تمشيطاً واسعاً ومداهمات واشتباكات، مما أدى لاعتقال 140 عنصراً والقضاء على 13 آخرين وتفكيك 79 عبوة ناسفة. - تركزت 70% من العمليات في المناطق الريفية، مما يعكس استغلال داعش للمساحات المفتوحة، وساهمت العمليات في تقليص قدرات التنظيم وتفكيك شبكاته اللوجستية. - أكدت "قسد" على استمرار تهديد داعش رغم تراجعه، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، واعتبارها مسؤولية جماعية تتجاوز الجانب العسكري.

نفذت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية المرأة (YPJ)، خلال عام 2025، عمليات أمنية وعسكرية متواصلة ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، في إطار استراتيجية دفاعية تهدف إلى منع عودة التنظيم وتجفيف منابعه، وحماية المدنيين من أي تهديد محتمل، وذلك في ظل ظروف إقليمية وأمنية معقّدة، وفق بيانات رسمية صادرة عن "قسد" اليوم الأربعاء.

ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن هذه القوات، نفذت التشكيلات الأمنية والعسكرية خلال العام 163 عملية أمنية وعسكرية، توزعت بين ثلاث عمليات تمشيط واسعة النطاق، و128 عملية مداهمة وتفتيش لأوكار التنظيم، إضافة إلى 32 اشتباكاً مباشراً مع عناصره. وأسفرت هذه العمليات عن إلقاء القبض على 140 عنصراً من تنظيم "داعش"، والقضاء على 13 آخرين، بينهم ثلاثة متزعمين، إلى جانب تفكيك 79 عبوة ناسفة قبل استخدامها. وتشير البيانات إلى أن تنظيم "داعش" نفذ خلال العام ذاته نحو 220 هجوماً، في محاولة لإعادة تنشيط خلاياه وزعزعة الاستقرار الأمني، مستفيداً من الاعتماد على الخلايا الصغيرة والنائمة، واستخدام العبوات الناسفة والكمائن المحدودة، إضافة إلى محاولات استهداف المدنيين والبنى الخدمية، ونشاط دعائي وتحريضي عبر وسائل إعلامية بديلة.

جغرافياً، تركزت نحو 70% من العمليات في المناطق الريفية، مقابل 20% في المدن والبلدات، و10% على الطرق الحيوية، ما يعكس طبيعة تحركات التنظيم ومحاولاته استغلال المساحات المفتوحة والثغرات الأمنية. وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن هذه العمليات جاءت امتداداً لمسار طويل من المواجهة مع تنظيم "داعش"، تحملت خلاله، وفق تعبيرها، العبء الأكبر في محاربة التنظيم على مدار أكثر من عقد، وقدمت آلاف القتلى والجرحى في معركة وصفتها بأنها دفاع عن شعوب المنطقة وعن "الإنسانية جمعاء"، وليس عن الجغرافيا فقط، كما شددت على أن عملياتها ساهمت في تقليص القدرة العملياتية للتنظيم، وتفكيك شبكات دعمه اللوجستي والمتعاونين معه، ومنع تنفيذ عشرات الهجمات التي كان يخطط لها لاستهداف المدنيين، ما ساعد في الحفاظ على حالة من الاستقرار النسبي في مناطق شمال وشرق سورية.

وفي سياق متصل، لفتت قوات قسد إلى أنها تتحمل "عبئاً أمنياً غير مسبوق" في حماية مخيمات وسجون تنظيم "داعش"، معتبرة أن هذه المهمة تشكل سداً أمام إعادة إنتاج الإرهاب، وثغرة أساسية في الأمن الإقليمي والدولي في حال إهمالها. وثمنت قوات سوريا الديمقراطية دعم التحالف الدولي في إطار مكافحة تنظيم "داعش"، سواء على مستوى التنسيق العملياتي أو الدعم الفني والاستخباراتي، معتبرة أن هذا التعاون ساهم في تعزيز فعالية الجهود المشتركة، ضمن ما وصفته بمبدأ الشراكة والمسؤولية الدولية في مواجهة خطر عابر للحدود.

وفي ختام بيانها، أكدت "قسد" أن تنظيم "داعش"، رغم تراجع قدراته، لا يزال يشكل تهديداً قائماً، ويسعى لاستغلال أي فراغ أمني أو حالة فوضى لزعزعة الاستقرار وبث الخوف بين المدنيين، مشددة على أن عملياتها ستستمر ضمن التزام كامل بالقوانين والضوابط، وبالتنسيق مع المكونات المحلية والشركاء الدوليين، باعتبار أن مكافحة الإرهاب "مسؤولية جماعية وشاملة" لا تقتصر على الجانب العسكري فقط.