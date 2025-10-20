"قسد" تعتقل شابين في ريف دير الزور الشمالي شرقي سورية

- شنت "قوات سوريا الديمقراطية" مداهمات في قرية أبو النيتل شمالي دير الزور، واعتقلت شابين وسط انتشار أمني مكثف، متهمةً إياهم بالتعاون مع تنظيم "داعش". - انفجر لغم أرضي بسيارة عسكرية لـ"قسد" في ريف دير الزور، مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين، بينما استهدف مسلحون مجهولون سيارة أخرى، مما أسفر عن مقتل وجرح ثلاثة عناصر. - عُثر على جثتي عنصرين من "قسد" في الرقة داخل نفق انهار جزئياً أثناء عملية حفر، مما أدى إلى محاصرتهما ومقتلهما.

داهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، فجر اليوم الاثنين، قرية أبو النيتل التابعة لناحية الصور شمالي دير الزور شرقي البلاد، واعتقلت شابين، وسط انتشار أمني مكثف شاركت فيه عربات مصفّحة وطائرة مسيّرة.

وتشنّ المليشيا مداهمات مستمرة على قرى المنطقة وتنفذ اعتقالات في صفوف المدنيين بزعم ملاحقة المنتمين لتنظيم "داعش" أو المتعاونين معه، أو غيرها من التهم. وقال جاسم علاوي، وهو من أبناء القرية لـ"العربي الجديد"، إن دورية تابعة لقوات "قسد" داهمت عند الساعة الثانية فجراً عدداً من المنازل في قرية أبو النيتل، واعتقلت شقيقه ياسر، الذي "لم يتجاوز عمره 13 عاماً عند سيطرة تنظيم داعش على المنطقة، ويعمل حالياً معاوناً لسائق صهريج لنقل المشتقات النفطية"، إضافة إلى شاب آخر من الجيران يُدعى أيمن معتز الحسين، ويبلغ من العمر نحو 19 عاماً.

وأوضح علاوي أن عناصر الدورية "عبثوا بأثاث المنازل وكسروها، وسرقوا هواتف محمولة تعود لأخواتي وزوجات إخوتي"، مضيفاً أن هذه ليست المرة الأولى التي تُداهم فيها قوات "قسد" منازل المدنيين في القرية. وأشار إلى أن شقيقه الثاني معتقل لدى قوات "قسد" منذ ثلاث سنوات بتهمة "التعامل مع داعش"، رغم أنه "منشق عن الحرس الجمهوري منذ عام 2012، وكان يعمل في محل لبيع الفروج"، مضيفاً أن أحد عناصر "الدفاع الوطني" التابع للنظام السابق هو من "وشى به عبر تقرير كيدي، قبل أن يفرّ من المنطقة بعد سقوط النظام".

وختم علاوي بالقول: "أخي لم يكن منحازاً لأي جهة، ولم يحمل السلاح طوال حياته، ولا أستبعد أن نرى غداً بياناً من قسد يعلنون فيه اعتقالهم لقيادي كبير في تنظيم داعش. حكم الظالم، الله يخلّصنا منهم". من جهة أخرى، قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن لغماً أرضياً انفجر صباح اليوم بسيارة عسكرية تابعة لـ"قسد" على جسر محيميدة باتجاه طريق الخرافي من جهة البادية في ريف دير الزور الغربي، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وفي حادث منفصل، استهدف مسلحون مجهولون سيارة عسكرية أخرى تابعة لـ"قسد" في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور، ما أدى إلى مقتل وجرح ثلاثة عناصر على الأقل من القوات التي كانت داخلها، وفق ما أكدته المصادر نفسها، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت عقب الهجوم استنفاراً واسعاً ونصب حواجز مؤقتة بحثاً عن المنفذين. وفي مدينة الرقة، عُثر اليوم على جثتي عنصرين من "قسد" داخل أحد الأنفاق، بعد يومين من فقدان الاتصال بهما. وقالت مصادر محلية إن النفق الذي كانا بداخله انهار جزئياً أثناء عملية حفر أو تفتيش، ما أدى إلى محاصرتهما ومقتلهما.