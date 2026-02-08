"قسد" تستعد لتسليم مطار القامشلي للحكومة السورية

- اجتماع لتسليم مطار القامشلي: عقد وفد من وزارة الداخلية السورية اجتماعاً مع قياديين في "قوات سوريا الديمقراطية" لتسلم إدارة مطار القامشلي، بهدف تعزيز سيادة الدولة وتنظيم العمل في المنشآت الحيوية بمحافظة الحسكة. - مساعدات إنسانية إلى عين العرب: أرسلت اللجنة المركزية لاستجابة حلب قافلة مساعدات جديدة إلى منطقة عين العرب بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، لدعم الأهالي وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية. - تمديد مهلة تسجيل المنشقين: أعلنت وزارة الداخلية السورية تمديد مهلة تسجيل المنتسبين السابقين المنشقين عن النظام حتى مطلع إبريل، مع توفير رابط إلكتروني لاستكمال إجراءات التسجيل.

عقد وفد من وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، اجتماعاً مع قياديين في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لتسلم إدارة مطار القامشلي في محافظة الحسكة، في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين الجانبين. وذكرت الداخلية السورية، في موقعها الإلكتروني الرسمي، أن وفدها ترأسه قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، وضم أيضًا مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ، العقيد أحمد الأحمد، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الخطوات العملية المنصوص عليها في الاتفاق لـ"تعزيز سيادة الدولة وتنظيم العمل في المنشآت الحيوية بالمحافظة، بما يضمن سير العمليات التشغيلية وفق الأطر الرسمية المعتمدة، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين".

وفي إطار تنفيذ الاتفاق أيضًا، أرسلت اللجنة المركزية لاستجابة حلب، اليوم الأحد، قافلة مساعدات جديدة إلى منطقة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشرقي. وذكرت محافظة حلب أن قافلة المساعدات تضم مواد إغاثية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، وذلك لدعم الأهالي وتأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قد أعلنت، قبل أسبوعين، فتح ممرين إنسانيين باتجاه الحسكة وعين العرب لإدخال المساعدات الإنسانية والحالات الطارئة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السورية تمديد مهلة تسجيل المنتسبين السابقين من صف الضباط والأفراد المنشقين عن نظام بشار الأسد، ممن لم يتمكنوا من التسجيل سابقًا إلى مطلع إبريل/ نيسان المقبل. وذكرت الوزارة، في بلاغ نشرته اليوم الأحد، أنها أتاحت رابطاً إلكترونياً معتمداً لاستكمال إجراءات التسجيل والالتحاق بالخدمة، مشددة على أن التسجيل إجراء إلزامي لتنظيم الوضع الوظيفي وفق الأصول القانونية النافذة. وأوضحت أن هذا التمديد نهائي، ولن يقبل أي طلب تسجيل بعد انتهاء المهلة المحددة.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، المنتسبين السابقين المنشقين عن النظام السابق الذين لم يتمكنوا من التسجيل سابقًا، إلى التسجيل ضمن الإطار الزمني المعلن، بهدف تنظيم أوضاعهم الوظيفية. وأعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتهاء أعمال لجنة خاصة شُكلت لمقابلة الضباط المنشقين داخل البلاد، تمهيدًا لإعادتهم إلى العمل ضمن مؤسسات وزارة الداخلية.