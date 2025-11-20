دفعت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) خلال الساعات الماضية بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مناطق التماس مع قوات الحكومة السورية في ريفي الرقة وحلب، وسط تحليق مكثف لطيران مسيّر مجهول المصدر واستنفار أمني واسع في المنطقة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ"العربي الجديد".

وقالت المصادر إن "قسد" أرسلت عربات مدرعة ومجموعات عسكرية من ريف الرقة الغربي باتجاه ريف حلب الشرقي، تزامناً مع تحليق مكثّف لطائرات مسيّرة فوق أجواء ريف الرقة الشرقي والشمالي، من دون معرفة الجهة التابعة لها. وأشارت إلى أن "قسد" رفعت من جاهزيتها الأمنية والعسكرية في منطقة عين عيسى شمال الرقة، وهي من أبرز مناطق التماس مع قوات الحكومة السورية، إذ شهدت الحركة العسكرية هناك نشاطاً لافتاً خلال الساعات الماضية.

وفي سياق متصل، نشرت "قسد" حواجز طيارة ودوريات متحركة على الطريق الواصل بين الرقة ودير الزور (منطقة الجزيرة)، وأجرت عمليات تدقيق مشدد على المسافرين والعابرين، بالتوازي مع تعزيزات عسكرية أخرى دفعت بها إلى بلدة السبخة شرقي الرقة، شملت قطع مدفعية وعربات مدرعة.

وتأتي هذه التحركات بعد أقل من 48 ساعة على مقتل عنصرين من تشكيلات الجيش السوري إثر عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" على محور بادية معدان شرقي الرقة، في هجوم وصفته المصادر بأنه "مباغت"، ودفع قوات الحكومة السورية إلى استنفار واسع في المنطقة. وبحسب مصادر "العربي الجديد"، اندلعت عقب الهجوم اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محور بادية معدان، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة والدبابات، قبل أن تنسحب المجموعة المهاجِمة نحو مواقعها الأولى.

وأكدت المصادر أن الجيش السوري استهدف عناصر "قسد" المنسحبين بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة، من دون توافر حصيلة دقيقة حتى الآن. وفي دير الزور، تعرض حاجز "المسعود" التابع لـ"قسد" في بلدة ذيبان شرقي المحافظة، لهجوم بأسلحة رشاشة، ما دفع عناصر الحاجز إلى إطلاق نار عشوائي. ووفق مصادر "العربي الجديد"، أدى إطلاق النار إلى إصابة عدد من المدنيين، بينهم امرأة، من دون معرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم.