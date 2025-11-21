قسد" تتّهم حكومة دمشق بالتنسيق مع "داعش" في هجمات شرقي الرقة

- اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" الحكومة السورية بالتنسيق مع خلايا "داعش" في اشتباكات شرقي الرقة، مع تصعيد باستخدام مسيّرات انتحارية. - قدمت "قسد" وثائق للاستخبارات الدولية حول وجود عناصر داعش في نقاط الحكومة السورية، متهمة دمشق بالتقاعس، وأكدت استمرار التعاون مع التحالف الدولي. - شهدت عين عيسى تحركات عسكرية من "قسد" بعد مقتل عنصرين من الجيش السوري، مع قصف مدفعي من الفرقة 66 واستنفار لقوات الحكومة.

اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مساء الخميس، الحكومة السورية بالتنسيق مع خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في الاشتباكات الدائرة منذ أيام على خطوط التماس شرقي محافظة الرقة، ولا سيما في محيط قرية غانم العلي التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الطرفين.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، فرهاد شامي، في تصريحات لفضائية "روناهي"، إن اشتباكات عنيفة تدور في قرية غانم العلي، يشارك فيها، بحسب قوله، عناصر كانوا سابقاً ضمن تنظيم "داعش" قبل أن ينضموا لاحقاً إلى وزارة الدفاع في حكومة دمشق "لتنفيذ الهجمات". وأشار إلى أن "الذي يقود الهجمات على قواتنا في خط جبهة غانم العلي هو مرتزق من ألبانيا، ولدينا أدلة مؤكدة على تحركاته، إذ يقيم أحياناً في فندق بدمشق قبل أن يتجه في اليوم التالي إلى الجبهة".

وزعم الشامي أن قوات "قسد" تخوض مواجهات مع عناصر التنظيم "في نقاط تمركز مسلحي حكومة دمشق في ريف الرقة"، موضحاً أن لدى قواته "أدلة موثقة نُشرَت للرأي العام" بشأن ذلك. وتابع أن "الفصائل التابعة لحكومة دمشق تشن منذ عشرة أيام هجمات على نقاط قواتنا شرق الرقة مستخدمة أسلحة ثقيلة". وفق تعبيره. ولفت إلى أن الاشتباكات شهدت تصعيداً لافتاً خلال اليومين الأخيرين، مع "استخدام مسيّرات انتحارية من قبل عناصر من داعش لاستهداف نقاط قواتنا بريف الرقة". واتهم الشامي كلاً من "أبو عمشة وأبو شقرا بالتواصل مع خلايا داعش للتنسيق في الهجمات ضمن جبهات الرقة ودير الزور"، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أن "قسد قدمت وثائق وأدلة للاستخبارات الدولية على وجود عناصر من داعش في نقاط تمركز مسلحي الحكومة على خطوط الجبهات، وتنتظر ما ستسفر عنه التطورات المقبلة". واتهم حكومة دمشق بـ"غض الطرف عن هذه الهجمات والاكتفاء بإصدار بيانات إعلامية تتحدث عن الجيش السوري، بدل إيقافها"، مضيفاً: "نتساءل كيف يضم الجيش السوري عناصر يحملون رايات داعش". واعتبر الشامي أن التحريض الإعلامي الموالي لدمشق على مناطق شمال سورية وشرقها "ساهم في استهداف نقاط قواتنا بريف الرقة وفي جبهات أخرى"، مشدداً على أن التعاون بين "قسد" والتحالف الدولي "مستمر ويتوسع"، ويجري عبره "تبادل المعلومات لمكافحة داعش".

وقال إن حكومة دمشق "انضمت إلى التحالف الدولي ضد داعش إعلامياً فقط دون أي عمل ميداني"، وإن الإعلام الموالي لها "حاول الضغط على قسد عند انضمامها إلى التحالف". وأضاف أن عمل قواته "لا يقتصر على العمليات الميدانية، بل يشمل جمع المعلومات عن تحركات داعش ومشاركتها مع التحالف". وأوضح المتحدث أن "قسد قدمت معلومات لحكومة دمشق بشأن تحركات داعش، لكنها لم تُسفر عن نتائج ملموسة، خصوصاً في البادية السورية"، مشيراً إلى أن الهجمات التي تستهدف قواته "تأتي من مناطق في البادية الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق". واعتبر أن التنظيم بدأ باستخدام "الطائرات المسيّرة واستراتيجية نشطة، والقوى الدولية على علم بذلك"، مضيفاً أن دمشق "بدل تنفيذ عمليات مشتركة ضد داعش، توجه عناصر التنظيم نحو نقاطنا في خطوط الجبهات".

وأكد الشامي أن مكانة "قسد" لدى القوى الدولية "تتعزز باستمرار"، وأن الهجمات التي تشهدها أرياف الرقة "تستهدف شعبنا وقواتنا"، مضيفاً أن قواته "حمت سورية من الإرهاب وتطمئن شعبها بالدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحماية المنطقة". وفي وقت لاحق مساء الخميس، قال المكتب الإعلامي لـ"قسد" إن الهدوء عاد إلى جبهة غانم العلي بعد قصف مدفعي نفّذته فصائل تابعة لحكومة دمشق "دون أن يخلّف خسائر بشرية أو مادية". وحمّلت القوات تلك الفصائل "المسؤولية المباشرة عن التصعيد ومحاولة خلق توتر أمني وتعريض حياة المدنيين للخطر"، مؤكدة استمرارها في "ضبط النفس" مع الاحتفاظ بـ"حق الرد على أي اعتداء".

في المقابل، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" إن قصفاً مدفعياً نفذته الفرقة 66 في الجيش السوري استهدف مواقع تابعة لقوات "قسد" في الجهة الغربية من مدينة معدان شرقي الرقة، تزامن مع "استهداف بواسطة طائرات مسيّرة" ومع "اشتباكات يخوضها مقاتلو الجيش السوري ضد تنظيم قسد الإرهابي"، وفق وصف المصادر. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت عصر اليوم الخميس لـ"العربي الجديد" أن "قسد" أرسلت عربات مدرعة ومجموعات من العناصر العسكرية من ريف الرقة الغربي باتجاه ريف حلب الشرقي، تزامناً مع تحليق مكثّف لطائرات مسيّرة مجهولة المصدر فوق أجواء ريف الرقة الشرقي والشمالي، دون معرفة الجهة التابعة لها.

وأشارت المصادر إلى أن "قسد" رفعت من جاهزيتها الأمنية والعسكرية في منطقة عين عيسى شمال الرقة، وهي من أبرز مناطق التماس مع قوات الحكومة السورية، إذ شهدت الحركة العسكرية هناك نشاطاً لافتاً خلال الساعات الماضية. وتأتي هذه التحركات بعد أقل من 48 ساعة على مقتل عنصرين من تشكيلات الجيش السوري إثر عملية تسلل نفذتها مجموعات تابعة لـ"قسد" على محور بادية معدان شرقي الرقة، في هجوم وصفته المصادر بأنه مباغت، ودفع قوات الحكومة السورية إلى استنفار واسع في المنطقة.