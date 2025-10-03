قرصنة أسطول الصمود | تظاهرات دولية غاضبة ودعوات لإطلاق سراح النشطاء

عمّ الغضب والتظاهرات عدداً من الدول حول العالم، إثر قرصنة إسرائيل أسطول "الصمود العالمي"، الذي كان متجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وتضمن ذلك مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى احترام القوانين السارية في المياه الدولية على خلفية الهجوم الإسرائيلي ضد أسطول الصمود العالمي، معربة عن أملها في ألا يتعرض المشاركون في الأسطول لأي أذى.

جاء ذلك فيما ذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، الخميس، أن سلاح البحرية الإسرائيلي تمكن خلال 12 ساعة من السيطرة على 41 سفينة تقل نحو 400 مشارك في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة. وقالت الهيئة، إنّ مئات المقاتلين من وحدات مختلفة في سلاح البحرية شاركوا في العملية، التي أدت إلى السيطرة على 41 سفينة (من إجمالي 45) واعتقال 400 مشارك بداخلها. وأوضحت أن مقاتلي وحدة الكوماندوز البحري "شييطت 13" نفذوا في الساعة الأولى من العملية، وفي توقيت ومكان محددين مسبقاً، هجوما متزامناً على ست من السفن الرئيسية في الأسطول وهي: سيروس، ألما، سبيكترا، هوغا، أدرا، ودير ياسين. وقالت الهيئة إن جميع سفن الأسطول تُسحب إلى ميناء أسدود، جنوبي إسرائيل، ولن يجري إغراقها في عرض البحر.

وفي وقت سابق يوم الخميس، قال منظمو أسطول الصمود العالمي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت قوارب وسفناً على متنها نشطاء أجانب ومساعدات متجهة إلى غزة. وتشارك في الأسطول نحو 50 سفينة تسير على شكل مجموعات تفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول وتلك التي في مؤخرته نحو 20 ميلاً، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول. ونشرت إيطاليا وإسبانيا سفناً تابعة للبحرية لمرافقة الأسطول، وذلك للمساعدة في أي عملية إنقاذ أو احتياجات إنسانية، لكنها توقفت عن متابعته عندما أصبح على بعد 150 ميلاً بحرياً (278 كيلومتراً) من غزة لأسباب تتعلق بالسلامة. ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن أي اعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

"العربي الجديد" يتابع تطورات قرصنة أسطول الصمود العالمي إلى قطاع غزة أولاً بأول...

شرطة جنيف تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد مظاهرة داعمة لغزة

 قال شهود لوكالة رويترز إن الشرطة السويسرية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في جنيف نظموا مسيرة دعما لأسطول الصمود العالمي الخميس، وهو ما أكدته الشرطة. وأفاد شاهد من المكان "كنا نتراجع وفجأة تعرضنا لغازات كثيفة"، ووصف إحساسا بحرقة في أعينهم وصعوبة في التنفس.

وأفاد شاهد آخر لـ"رويترز" برؤية سيارة بيضاء كبيرة ترش الماء على الخط الأمامي للمتظاهرين، وهو ما أظهره أيضا مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وقال ألكسندر براييه المتحدث باسم شرطة جنيف إن نحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من البالغين والشبان، شاركوا في الاحتجاج.

آلاف يتظاهرون في برشلونة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة الخميس تنديدا باعتراض إسرائيل لأسطول مساعدات مؤيد للفلسطينيين خلال توجهه إلى غزة. وتدفق المتظاهرون من جميع أنحاء برشلونة إلى ساحة "بلازا دي ليس دراسانيس" في وسط المدينة حيث لوح العديد منهم بالأعلام الفلسطينية وسط هتافات "يا غزة لست وحدك" و"قاطعوا إسرائيل" و"الحرية لفلسطين".

وشارك في التظاهرة نحو 15 ألف شخص، وفقا لشرطة بلدية ثاني أكبر مدن إسبانيا.

الأمم المتحدة تدعو لاحترام القانون بعد الهجوم الإسرائيلي

دعت الأمم المتحدة إلى احترام القوانين السارية في المياه الدولية على خلفية الهجوم الإسرائيلي ضد أسطول الصمود العالمي، معربة عن أملها في ألا يتعرض المشاركون في الأسطول لأي أذى. جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخميس.

وردًّا على سؤال حول هجوم إسرائيل على أسطول الصمود واحتجازها عدداً من السفن والناشطين على متنها، قال حق: "نحن نؤمن بالطبع بضرورة احترام القوانين السارية في المياه الدولية. وهذا كل ما يمكنني قوله بهذا الشأن".

أما بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريس، من الناشطين المدنيين الذين احتجزتهم إسرائيل، أشار حق، إلى أن أولوية المنظمة هي ألا يتعرض الأشخاص الموجودون على متن السفن لأي أذى، وأن تتم معاملتهم بما يحترم حقوقهم وكرامتهم.

وعندما سأله مراسل "الأناضول" عن سبب تردّد الأمين العام في إدانة الهجوم على أسطول الصمود، بينما سارع سابقاً إلى إدانة الهجمات التي استهدفت سفناً في المياه الدولية بالبحر الأحمر، أجاب حق: "لا يوجد سياق آخر يمكنني مشاركته معكم بشأن الأسطول".

وعمّا إذا كان غوتيريس قد ناقش مسألة الأسطول مع أي من القادة، أكد حق، أن الأمين العام أجرى محادثات مع عدد كبير من القادة خلال اجتماعات الجمعية العامة الثمانين الشهر المنصرم، وتناول معهم الوضع في غزة، بما في ذلك القضايا التي أثارها الناشطون على متن الأسطول.

قطر تدعو إلى فتح تحقيق عاجل بشأن اعتراض سفن أسطول الصمود

قالت الخارجية القطرية في بيان، الخميس، إنها "تدين بشدة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود العالمي، الذي يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة". وشددت على أن الهجوم الإسرائيلي يمثل "انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وتهديدا لحرية الملاحة والأمن البحري".

وأكدت على "ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول، والإفراج عنهم فورا". ودعت الخارجية القطرية إلى "فتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة".

القضاء الإسباني يدرج الهجوم على أسطول الصمود ضمن تحقيق

أدرجت النيابة العامة في إسبانيا، الهجوم على أسطول الصمود العالمي ضمن التحقيق الذي فتحته في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن الجرائم الدولية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. وذكرت النيابة العامة، في بيان نشرته الخميس، أن الهدف من التحقيق هو تحديد نطاق الأحداث والظروف التي وقعت فيها.

وأوضحت أنها أدرجت احتجاز السفن التي كانت في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة ضمن التحقيق الذي بدأ في 18 سبتمبر بخصوص الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان الدولية من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، وبغرض حماية مصادر الأدلة والتعاون مع المحاكم الدولية في عمليات التقاضي.

وطلبت النيابة العامة، في هذا الصدد، معلومات حول أعلام السفن المتضررة، والإحداثيات البحرية التي جرت فيها التدخلات، وجنسيات الأشخاص الذين كانوا على متنها، وطبيعة الشحنات وحمولتها، وكذلك المساعدات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان.

الكويت تطالب إسرائيل بضمان أمن المشاركين في أسطول الصمود

أدانت الكويت، الخميس، الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الصمود" أثناء توجهه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، وطالبت بضمان أمن جميع المشاركين في الأسطول وعدم تعريضهم للخطر.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إنها بلادها "تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتراض واقتحام أسطول الصمود العالمي الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكدت الكويت حرصها على "سلامة مواطنيها (دون تفاصيل) والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن". وطالبت بـ"ضمان أمن جميع المشاركين في الأسطول وعدم تعريضهم للخطر، التزاماً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

تظاهرات في ألمانيا ضد إسرائيل

شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرات داعمة لـ"أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق بهدف كسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واحتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدفه. وتجمع مئات المتظاهرين في "ميدان ألكسندر" وسط برلين، وأمام مقر وزارة الخارجية الألمانية، معبرين عن غضبهم تجاه إسرائيل.

ورفع المتظاهرون، الأعلام الفلسطينية ولافتات وشعارات داعمة لفلسطين. وفي سياق متصل، قام 4 ناشطين برش جدران مدخل وزارة الخارجية الألمانية بالصبغ الأحمر، في إشارة إلى الدماء، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، والدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية لإسرائيل.

أبرز أحداث أمس الخميس | 2 أكتوبر

الاحتلال يقرصن أسطول الصمود قرب غزة | تظاهرات غاضبة وتنديد

إسرائيل تستعد لترحيل ناشطي أسطول الصمود المختطفين إلى أوروبا

كولومبيا: إسرائيل اعتقلت 2 من رعايانا بأسطول الصمود

إسرائيل تعتقل 25 ناشطا تركيا في أسطول الصمود العالمي

جيش الاحتلال يعلن اعتراض جميع السفن

إسرائيل: سفينة وحيدة لا تزال على مسافة بعيدة وسيجري اعتراضها

"عدالة": الاحتلال يبدأ جلسات استماع لناشطين في أسطول الصمود

إسرائيل استولت على 41 سفينة في "أسطول الصمود" واعتقلت 400

أسطول الصمود: قارب "مارينيت" ما زال يبحر باتجاه غزة

