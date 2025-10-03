قرصنة أسطول الصمود | تظاهرات دولية غاضبة ودعوات لإطلاق سراح النشطاء

قال شهود لوكالة رويترز إن الشرطة السويسرية استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في جنيف نظموا مسيرة دعما لأسطول الصمود العالمي الخميس، وهو ما أكدته الشرطة. وأفاد شاهد من المكان "كنا نتراجع وفجأة تعرضنا لغازات كثيفة"، ووصف إحساسا بحرقة في أعينهم وصعوبة في التنفس.
وأفاد شاهد آخر لـ"رويترز" برؤية سيارة بيضاء كبيرة ترش الماء على الخط الأمامي للمتظاهرين، وهو ما أظهره أيضا مقطع فيديو بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية. وقال ألكسندر براييه المتحدث باسم شرطة جنيف إن نحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم من البالغين والشبان، شاركوا في الاحتجاج.