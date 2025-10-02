قرصنة أسطول الصمود | إسبانيا تحتج وسط تنديد دولي ومظاهرات حول العالم

وصفت وزارة الخارجية التركية هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود في المياه الدولية بأنه "عمل إرهابي يعرض حياة الأبرياء للخطر"، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأضافت الخارجية أن "هذا الهجوم الذي استهدف مدنيين سلميين، يظهر أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تنتهجها حكومة (بنيامين) نتنياهو المجرمة، والتي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تستهدف كل من يقاوم القمع الإسرائيلي".
في السياق، أدان مسؤولون أتراك كبار، الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود العالمي. وفي تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن الهجوم الإسرائيلي غير القانوني والهمجي على أسطول الصمود في المياه الدولية "لا يمكن قبوله". وأعرب يلماز، عن إدانته لهذا الهجوم الذي يستهدف الضمير المشترك للإنسانية. وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وكافٍ، وفتح الطريق أمام حل دائم يقوم على أساس الدولتين.
بدوره، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، في منشور له، إن أي هجوم على سفن أسطول الصمود العالمي يُعد "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة". وأشار قورتولموش، إلى ورود تقارير تفيد بأن "قوات الإرهاب الإسرائيلية قد طوقت الأسطول قبالة سواحل غزة، ونفذت عملية تدخل واقتحام".
من جهته، أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، أنه لا يمكن قبول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية. وأعرب دوران، في تدوينة عبر "إن سوسيال" عن إدانته الشديدة للهجوم، مؤكدًا أن التاريخ سيسجله وصمةَ عارٍ في التاريخ.
أما المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم عمر تشيليك، فقال إن هجوم حكومة (بنيامين) نتنياهو، التي ترتكب إبادة جماعية على أسطول الصمود، "معاداة للبشرية جمعاء". وشدد تشيليك، في تدوينة عبر "إن سوسيال" على أن التدخل الإسرائيلي ضد الأسطول يمثل عملًا عدائيًّا ووحشيًّا.