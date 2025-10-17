قراصنة يخترقون أنظمة مطارات في كندا وأميركا ويبثون رسائل مؤيدة لحماس

ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية أن قراصنة سيطروا، يوم الثلاثاء، على أنظمة مكبّرات الصوت العامة في أربعة مطارات، ثلاثة في كندا وواحد في الولايات المتحدة، لبث رسائل تشيد بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وتنتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الشرطة الملكية الكندية في كيلونا إن "خدمة بث الإعلانات" في مطار كيلونا الدولي في كولومبيا البريطانية "تعرضت لاختراق لفترة وجيزة وتم نشر محتوى غير مصرح به". وأضافت الشرطة أنها تحقق في الاختراق بالتعاون مع أجهزة أخرى، وأحجمت عن تقديم مزيد من التفاصيل.

وبثّ القراصنة رسائل وموسيقى عبر نظام مكبّرات الصوت في مطار فيكتوريا الدولي في كولومبيا البريطانية، وفقًا لمتحدّث باسم المطار، الذي قال إن القراصنة اخترقوا برمجيات طرف ثالث للدخول إلى نظام مكبّرات الصوت، وتحوّل المطار إلى نظام داخلي لاستعادة السيطرة.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إن القراصنة سيطروا كذلك على نظام مكبّرات الصوت في مطار هاريسبورج الدولي في بنسلفانيا، مضيفًا أنّ "الإدارة الفيدرالية للطيران" ومسؤولي المطار يحققون في الأمر. ولم ترد الإدارة الفيدرالية للطيران بعد على طلب للتعليق.

واخترق القراصنة أيضًا شاشات عرض معلومات الرحلات ونظام مكبّرات الصوت مساء الثلاثاء في مطار ويندسور الدولي في أونتاريو، وعرضوا "صورًا وإعلانات غير مصرح بها"، وفقًا لمسؤولي المطار. وذكر المطار في بيان أن الاختراق وقع "في مزود برمجيات" يستخدمه المطار، مضيفًا: "عادت أنظمتنا إلى وضعها الطبيعي بعد وقتٍ قصير".

(رويترز)