- مجموعة من قراصنة الإنترنت الإيرانيين نشرت تفاصيل حساسة عن عشرة مهندسين وموظفين في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، مع عرض مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات عن مواقعهم. - القراصنة أرسلوا رسائل تهديد للموظفين، مؤكدين أن "عصر الخوف الذي خلقتموه يرتد عليكم"، وأنهم "مطاردون" من قبل الحقيقة، مع وعد بمعاملة المعلومات المقدمة بسرية تامة. - موقع "The Punishment For Justice Movement" نشر تهديدات بقتل أكاديميين إسرائيليين، مصوراً إياهم كمجرمين ومتعاونين مع الجيش الإسرائيلي، مع عرض مكافآت مالية للعنف ضدهم.

نشرت مجموعة من قراصنة الإنترنت الإيرانيين، اليوم السبت، أسماء وصور وتفاصيل عشرة مهندسين وموظفين كبارٍ في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، عارضةً مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات عن مواقعهم. وكتبت المجموعة إلى جانب التفاصيل التي نشرتها "نحن نكشف أولئك الذين اعتقدوا أن جرائمهم يمكن أن تبقى مخفية في الظلام".

وطبقاً لما أوده موقع "واينت" فإنه "ليس واضحاً ما إذا كانت التفاصيل المنشورة قد أُخذت من الشبكة العنكبوتية ومواقع مثل لينكدإن أم عن طريق الاختراق السيبراني". ومن بين المعلومات التي نشرتها مجموعة القراصنة، أسماء الموظفين كاملة، وأرقام هواتفهم، وأماكن إقامتهم، ووظائفهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وسيرهم الذاتية، والكثير من التفاصيل الأخرى، كما أرسل القراصنة رسالة تهديد لكل واحد من الموظفين، قالوا فيها إن "هذه ليست محض رسالة، بل تحذير يتردد صداه في كل ممر تسير فيه، في كل منزل تشعر بالأمان فيه، في كل سر تحافظ عليه".

وأضافت المجموعة: "بنيتم إمبراطوريتكم على الخوف والقوة، الآن ستشعرون بثقل الرعب ينزل عليكم. الظلال التي كانت توفر لكم الحماية سابقاً أصبحت فخاخاً. أنتم مطاردون، ليست الأشباح من تطاردكم، بل الحقيقة. العد التنازلي بدأ والعالم يراقب. عصر الخوف الذي خلقتموه يرتد عليكم مئة ضعف وهذه مجرد البداية".

المجموعة، التي وصفت كل موظف بأنه "مطلوب"، كتبت عن كل واحد: "مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات موثوقة تؤدي إلى اعتقاله"، وذكرت أن "المعلومات" المطلوبة تشمل، على سبيل المثال، الموقع الدقيق للموظف أو نشاطاته. كما وعدت المجموعة بأن كل المعلومات المقدمة إليهم ستُعامل بـ"سرية تامة".

وفي وقت سابق أمس، كشف موقع "واينت" عن موقع إنترنت مجهول باسم "The Punishment For Justice Movement" نشر تهديدات خطيرة ومحددة بقتل أكاديميين وعلماء إسرائيليين كباراً، مصوراً إياهم على أنهم "مجرمون ومتعاونون مع جيش الاحتلال"، و"موزعو أسلحة دمار شامل للجيش الإسرائيلي"، و"متورطون في قتل أطفال فلسطينيين". وبحسب "واينت"، فإن الموقع دعا صراحة "لارتكاب العنف، وعرض مكافآت مالية، وحتّى تفاصيل الاتصال بممثلين إقليميين"، وما سبق بحسبه "أمر لم يُشهد مثله من قبل على هذا النطاق وبوضوح تجاه الأكاديميين الإسرائيليين".