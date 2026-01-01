قرار إسرائيلي جديد يعمّق السيطرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل

- قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل، مما ألغى الدور الفلسطيني في إدارة الحرم الإبراهيمي، ونقل الصلاحيات إلى المجلس الديني الاستيطاني في "كريات أربع"، مما يهدد السيطرة الفلسطينية. - تواجه بلدية الخليل ملفين قضائيين أمام المحاكم الإسرائيلية بشأن تغيير الطابع المعماري والديني للحرم، وتواصل جهودها القانونية والدبلوماسية لوقف هذه الإجراءات، بما في ذلك التوجه للمحكمة العليا ورفع تقارير لليونسكو ووزارة الخارجية الفلسطينية. - تسعى سلطات الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي من خلال خطوات تشمل وضع أقفال على الأبواب وتسقيف الصحن، واستصدار تراخيص بناء دون الرجوع لبلدية الخليل، بهدف تحويله تدريجياً إلى كنيس يهودي.

رغم استمرار المداولات القضائية بين المؤسسات الرسمية الفلسطينية وبلدية الخليل من جهة، وسلطات الاحتلال من جهة أخرى، حول السيطرة على سقف صحن الحرم الإبراهيمي، حسم الاحتلال الملف بقرار أحادي يقضي بسحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل، وتحويلها إلى لجنة تخطيط وترخيص تابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتشير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إلى أنها علمت بالقرار عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، قبل أن تبلغ الإدارة المدنية مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، بالقرار في رسالة تلقّاها عبر تطبيق "واتساب" في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

ويقول مدير مديرية الأوقاف في الخليل جنوبي الضفة الغربية، أمجد كراجة، في مقابلة مع "العربي الجديد"، إن القرار يعني عملياً إلغاء الدور الفلسطيني في إدارة الحرم، وفي مقدمته دور بلدية الخليل، بما ينعكس مباشرة على صلاحيات وزارة الأوقاف. ويوضح أن بلدية الخليل تضطلع بالجوانب الفنية والخدماتية في الحرم، فيما تتولى وزارة الأوقاف إدارة شؤون السدنة والوعاظ والمرشدين، محذراً من أن الاحتلال يسعى لنقل هذه الصلاحيات تباعاً إلى المجلس الديني الاستيطاني في مستوطنة "كريات أربع"، في إطار مسار متكامل لفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المكان.

ويأتي القرار الأخير امتداداً لخطوة اتخذتها سلطات الاحتلال في يوليو/ تموز الماضي، حين قررت نقل صلاحيات إدارة الحرم والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى المجلس الديني في "كريات أربع"، بإشراف الإدارة المدنية، تمهيداً لتنفيذ تغييرات إنشائية واسعة داخل الحرم، عقب اجتماع جمع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس مع قادة المستوطنين في الخليل.

ويؤكد كراجة أن قرار تسقيف صحن الحرم لم يحدد إطاراً زمنياً واضحاً للتنفيذ، مشدداً على أن وزارة الأوقاف تتابع القضية على المستويين، القانوني والمؤسساتي، وترفض هذا الإجراء بشكل قاطع، لما يحمله من آثار خطيرة على الدور الفلسطيني في إدارة الحرم. ويضيف أن القرار يمثل "إلغاءً عملياً للحق التاريخي في الحرم الإبراهيمي"، مؤكداً أن الحرم "مسجد خالص للمسلمين"، وأن الطواقم الفلسطينية العاملة فيه ما زالت على رأس عملها دون تغيير.

ويشير كراجة إلى أن الاحتلال كثف إجراءاته منذ مطلع عام 2025، عبر وضع أقفال على أبواب الحرم وخزائنه، وصولاً إلى محاولة تسقيف الصحن مع بداية عام 2026، في خطوات متسارعة تهدف، وفق تقديره، إلى نزع الصفة الإسلامية عن المكان وتحويله تدريجياً إلى كنيس يهودي.

من جهتها، توضح نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، أن البلدية تواجه ملفين قضائيين متوازيين أمام المحاكم الإسرائيلية، كلاهما يستهدف ساحة صحن الحرم. ويتعلق الملف الأول بمحاولة استملاك مساحة تبلغ 288 متراً مربعاً من الساحة، بذريعة تصنيفها "منفعة عامة"، تمهيداً لتسقيفها بألواح الزينكو، استناداً إلى قرار إسرائيلي صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي. أما الملف الثاني، فيتعلق بقرار لجنة التخطيط بسحب صلاحيات البلدية.

وتشير الشرباتي إلى أن بلدية الخليل قدمت اعتراضاً رسمياً على القرار، غير أن المحاكم الإسرائيلية كانت قد رفضت اعتراضين سابقين منذ سبتمبر الماضي، ما دفع البلدية إلى التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي ينتظر أن تصدر قرارها في السابع من الشهر الجاري، بالتوازي مع طلب مستعجل لوقف أي إجراءات تنفيذية إلى حين البت في الملف. وبحسب الشرباتي، لجأت سلطات الاحتلال، قبل صدور قرار المحكمة العليا، إلى مسار موازٍ عبر استصدار تراخيص بناء من خلال المجلس الأعلى للتخطيط، الذي شكل لجنة فرعية منحت مصادقتها الرسمية على مشروع تسقيف الساحة، من دون الرجوع إلى بلدية الخليل أو أخذ اعتراضاتها بعين الاعتبار.

وتلفت الشرباتي إلى أن بروتوكول إعادة الانتشار في "اتفاقية الخليل 1997" ينص بوضوح على أن الصلاحيات الخدماتية والفنية في الحرم تعود لبلدية الخليل، رغم سيطرة الاحتلال على نحو 63 بالمئة من مساحته منذ عام 1994، عقب تحويل أجزاء واسعة منه إلى كنيس يهودي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، وأدت إلى استشهاد 29 مصلياً داخل الحرم، ثم 20 آخرين خلال المواجهات التي أعقبتها.

وتؤكد الشرباتي أن بلدية الخليل ترفض بشكل قاطع أي تغيير في الطابع المعماري أو الديني للحرم، بما في ذلك مشروع التسقيف، مشددة على أن الاحتلال يستخدم الدعاوى القضائية ضد البلدية بذريعة تعطيل الأعمال، لتبرير سحب الصلاحيات ونقلها إلى لجان تخطيط إسرائيلية. ووفقاً لنائب رئيس بلدية الخليل، فإن ما يجري اليوم يعيد إنتاج السيناريو ذاته الذي طُبق خلال مشروع بناء المصعد في الجزء المستولى عليه من الحرم، حين طُلب من البلدية تنفيذ المشروع، وعند رفضها سحبت الصلاحيات منها، واستولى الاحتلال على أكثر من 100 متر مربع، قبل تنفيذ المشروع قسراً عامي 2021 و2022، بذريعة تسهيل وصول ذوي الإعاقة.

وترى بلدية الخليل أن ما يحدث عملية استيلاء تدريجية ومنهجية على الحرم الإبراهيمي، عبر الانتقال من مرفق إلى آخر، ومن ساحة إلى أخرى، تحت غطاء قانوني وإجرائي، بينما الهدف الحقيقي فرض السيطرة الكاملة عليه. وفي هذا السياق، تشير الشرباتي إلى أن الاحتلال يعمل على تشتيت الجهد الفلسطيني من خلال فتح ملفات متعددة في آن واحد، بينها غرف الكهرباء والإطفاء وملف المصعد، إلى جانب قضية صحن الحرم. وتشدد الشرباتي على أن البلدية، إلى جانب المسار القضائي، تواصل تحركها الدبلوماسي عبر رفع تقارير دورية إلى منظمة اليونسكو ووزارة الخارجية الفلسطينية، لتوثيق الانتهاكات وحشد موقف دولي ضاغط في مواجهة ما تصفه بـ"سباق إسرائيلي مع الزمن" لفرض الوقائع على الأرض.