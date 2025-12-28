قرار أممي بشأن حدود الكوريتين لمنع التصعيد

- أكدت قيادة الأمم المتحدة سيطرتها على خط الترسيم العسكري بين الكوريتين، معارضةً مراجعة جيش كوريا الجنوبية لقواعد الحدود البرية، بهدف منع الاشتباكات العرضية مع كوريا الشمالية. - يشكل خط الترسيم العسكري الحد الفاصل بين الكوريتين منذ اتفاقية الهدنة عام 1953، ويمتد داخل المنطقة منزوعة السلاح، ويعتبر من أكثر الحدود تحصينًا وتوترًا في العالم. - تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث تسعى سيول لتعديل إدارة الحدود البرية، بينما تؤكد الأمم المتحدة التزامها باتفاقية الهدنة.

أعلنت قيادة الأمم المتحدة أن خط الترسيم العسكري الذي يحدد الحدود بين الكوريتين يقع تحت سلطتها، في اعتراضٍ صريح، على ما يبدو، على مراجعة داخلية يجريها جيش كوريا الجنوبية لقواعد الحدود البرية، وتهدف إلى منع الاشتباكات العرضية مع كوريا الشمالية. وقالت قيادة الأمم المتحدة، في بيان لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية: "تؤكد قيادة الأمم المتحدة مجددًا التزامها الحفاظ على اتفاقية الهدنة، بما في ذلك خط الترسيم العسكري، ودعم الإجراءات التي تمنع التصعيد وتعزز الاستقرار داخل المنطقة منزوعة السلاح".

وجاء هذا البيان ردًا على سؤال بشأن كيفية تقييم قيادة الأمم المتحدة للمراجعة المزمع إجراؤها لقواعد الحدود من قبل جيش كوريا الجنوبية، بعد ورود تقارير تفيد بأن الجيش الكوري الجنوبي نقّح علامات خط الترسيم العسكري بهدف تقليل التناقضات بين الجانبين. وأضافت قيادة الأمم المتحدة: "لقد أُنشئ خط الترسيم العسكري وصُوِّر في المجلد الأول من خرائط اتفاقية الهدنة الكورية في 27 يوليو/ تموز 1953، في أعقاب سلسلة من مفاوضات الهدنة".

يُذكر أن خط الترسيم العسكري يشكّل الحدّ الفاصل بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية منذ توقيع اتفاقية الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953، من دون التوصل إلى معاهدة سلام رسمية بين الطرفين. ويمتد الخط داخل المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها نحو أربعة كيلومترات، وتخضع لإشراف قيادة الأمم المتحدة، ويُعدّ من أكثر الحدود تحصينًا وتوترًا في العالم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية خلال السنوات الأخيرة، على خلفية تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية، والمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تعتبرها بيونغ يانغ استفزازًا مباشرًا. وفي هذا السياق، تسعى سيول لإدخال تعديلات إجرائية على إدارة الحدود البرية للحد من الاحتكاك غير المقصود، بينما تؤكد قيادة الأمم المتحدة تمسّكها بالإطار القانوني لاتفاقية الهدنة، خشية أن تؤدي أي تغييرات أحادية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)