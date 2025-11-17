قراءة في أهداف إسرائيل وراء إقامة جدار داخل الأراضي اللبنانية

- الخرق الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار: أقام جيش الاحتلال جدارًا خرسانيًا جنوب غرب بلدة يارون، مما منع الوصول إلى الأراضي اللبنانية، واعتبرته اليونيفيل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان. - الأهداف الإسرائيلية من بناء الجدار: تهدف إسرائيل إلى توجيه رسالة ببقائها في المنطقة لفترة أطول وربط مغادرتها بنتائج المفاوضات، وتسعى لإقامة منطقة عازلة رغم صعوبة ذلك بسبب الكثافة السكانية. - التحديات أمام لبنان: لبنان بحاجة إلى دعم دولي لهدم الجدار، وتشكيل لجنة طوارئ دولية لكشف الانتهاكات، مع التركيز على التفاوض وتطبيق القرار 1701 لتحقيق الانسحاب وتطبيق اتفاقية الهدنة.

برز في الأيام الماضية خرق إسرائيلي كبير لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، تمثل بإقامة جدار خرساني جنوب غرب بلدة يارون، وذلك في معادلة جديدة يحاول جيش الاحتلال فرضها، بعد تغيير شكل عملياته العسكرية منذ فترة، لتشمل عودة إنذارات الإخلاء للسكان، وتفخيخ وتفجير المنازل والقرى الحدودية، وتنفيذ اغتيالات في مناطق مكتظة بالسكان والمؤسسات، ورفع وتيرة الاعتداءات بقاعاً.

وأدى الجدار الخرساني الذي أقامه جيش الاحتلال إلى منع السكان الجنوبيين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية، بحسب ما أكد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أول من أمس السبت، فيما وصفت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ما حصل بالانتهاك للقرار 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وفنّدت اليونيفيل الانتهاك الإسرائيلي، بحيث كشفت أن حفظة السلام قاموا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمسح جغرافي لجدار خرساني على شكل "T" أقامه جيش الاحتلال جنوب غرب بلدة يارون، وقد أكد أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، مما جعل أكثر من 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني، مطالبةً إياه بنقل الجدار المذكور.

كذلك، في نوفمبر/ تشرين الثاني، لاحظت قوات حفظ السلام أعمال بناء إضافية لجدار على شكل T في المنطقة، وأكد المسح أن جزءاً من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز أيضاً الخط الأزرق، كما أن الجدار الجديد بين عيترون ومارون الراس يقع جنوب الخط الأزرق، وهو ما دفع اليونيفيل إلى تكرار دعوتها جيش الاحتلال إلى احترام الخط الأزرق بكامله، والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله.

وسارعت إسرائيل إلى نفي بيان اليونيفيل، فيما استهدفت، بعد أقل من 48 ساعة على صدوره، قوات حفظ السلام، قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، بحيث أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بعد حوالي خمسة أمتار، نافيةً أيضاً أن يكون الحادث متعمّداً، ورابطةً إياه بسوء الرؤية نتيجة حالة الطقس، ومؤكدةً التحقيق في ما حصل.

من جهتها، تحرّكت الدولة اللبنانية دبلوماسياً، إذ طلب الرئيس جوزاف عون السبت من وزير الخارجية يوسف رجي تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية، يتخطى الخط الأزرق الذي رُسم بعد الانسحاب الإسرائيلي في عام 2000. ويطرح هذا التطوّر الميداني تساؤلات عدة حول أهداف إسرائيل من وراء بناء الجدران، خصوصاً في ظلّ نيّاتها المعروفة بإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، وقد جرى الحديث في أوقات سابقة عن منطقة اقتصادية خالية من السكان، أُطلق عليها اسم "منطقة ترامب الاقتصادية".

أهداف إسرائيل من وراء إقامة الجدار

في الإطار، يقول رئيس الوفد اللبناني السابق في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني بسام ياسين، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف الأساسي وراء إقامة إسرائيل الجدار هو توجيه رسالة بأنها باقية لوقت أطول في هذه المنطقة، ومغادرتها ستكون مرتبطة بنتائج المفاوضات التي ستحصل لاحقاً. ويشير ياسين إلى أن المنطقة العازلة هو مبدأ اعتُمد في دول عدة، منها مثلاً في مصر، حيث جعلوا من سيناء منطقة عازلة وكذلك في الأردن، وهو ما يحصل اليوم في الجنوب السوري، وهناك نيات إسرائيلية جدية ومعروفة بإقامة منطقة عازلة في الجنوب، لكن عند الحديث عن لبنان، فنحن نتحدث عن منطقة تشمل عشرات القرى المليئة بالسكان، وبالتالي من المستحيل أن تنجح فيها المنطقة العازلة، وأكثر ما يمكن أن يحصل هو إقامة منطقة منزوعة السلاح ومسكونة في الوقت نفسه.

ويرى ياسين أن إسرائيل حتى اللحظة لم تعطِ جواباً على التفاوض لأن لديها بديل عنه، وهو تنفيذ ضربات وزيادة الضغط السياسي والعسكري والدبلوماسي، وحالياً لا يناسبها الجلوس على طاولة المفاوضات التي عادة ما تنتهي بتنازلات، وتخرج بمبدأ "الجميع فاز"، لذلك، هي اليوم تقوم بعمليات من دون تنازل وبصفر خسائر، ولن تذهب إلى طاولة التفاوض ما لم يكون هناك بديل لها مغرٍ جداً.

ويردف ياسين في هذا الإطار أن "الرسالة التي وجهها حزب الله إلى الرؤساء الثلاثة، (في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي) والتي طاولتها تفسيرات وقراءات عدة، هي بنظري إيجابية لأنها تدفع إسرائيل للتفاوض، خصوصاً أنها تقول إن الحرب لن تؤدي إلى مكان، وتذكّر بحق المقاومة في الرد، ما يدفع الإسرائيلي إلى إعادة حساباته، وهذا بعلم المفاوضات خطوة ذكية، ويدعم موقف الدولة الداعي إلى التفاوض"، مشيراً إلى أن الإسرائيلي في الميدان "البري" لا خبز له في لبنان، ولا يمكنه أن يبقى لينشئ منطقة عازلة، وهذه الأمور كلها ستوضع أساساً على طاولة التفاوض، والتي دائماً ما يكون فيها أخد وعطاء فلا شيء مجانياً.

وحول الحديث عن تصعيد إسرائيلي واسع، يقول ياسين: "أنا دائماً كنت متشائماً ولا أزال، لكن هناك فترة شهرين يُحكى عنها، تقريباً لغاية 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، سيرتاح فيها الناس، ولا سيما في ظل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان وفترة الأعياد التي غالباً ما تهدأ فيها الأوضاع في العالم كله، لذلك، فهذه الفترة هي بمثابة فرصة للدولة للقيام بخطوات أكبر على صعيد حصرية السلاح، وانتشار الجيش، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والقيام أيضاً بالإصلاح الإداري والسياسي والمالي، وهذه شروط كلها مطلوبة، وفي حال لم تحدث قد نرى تصعيداً إسرائيلي بإيعاز أميركي، لكن لا يمكن معرفة شكل التصعيد، فذلك لا يعني الذهاب مباشرة إلى الحرب، بل هناك خيارات عدة سيدرسها الإسرائيلي ويختار بينها الأمثل والأقل تكلفة بالنسبة إليه، والذي يعطي نتائج بأسرع وقت".

لبنان بقواه الذاتية لا يستطيع هدم الجدار

من جانبه، يقول الباحث الأمني والعسكري العميد ناجي ملاعب لـ"العربي الجديد" إن إقامة إسرائيل الجدار هي نوع من الحماية من العمليات البرية، وقد تكون وضعت أجهزة إنذار على الجدار في حال حصول أي تمركز للمقاومة في هذه المنطقة، أو محاولة اختراق للوصول إلى المرتفعات واجتياز الحدود. ويشير ملاعب إلى أن كل الاستفزازات التي يقوم بها جيش الاحتلال قد يريد منها استدراج المقاومة إلى ردّ، وهي أثبتت أنها تستطيع الردّ في الميدان، أي بالبرّ، وقد صمدت 64 يوماً خلال العدوان الأخير، في حين أن العدو لم يتمكن من احتلال النقاط الخمس إلا بعد وقف إطلاق النار (دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024).

ويلفت ملاعب إلى أن لبنان بقواه الذاتية لا يستطيع هدم الجدار، إلّا بقرار دولي ومساعدة من الأمم المتحدة، بالتالي، ما تفعله إسرائيل في بعض المرتفعات، وتثبيتها الأجهزة فيها وكأنها في أرضها، يوصل رسالة بأنها مقيمة بشكل دائم، وهذا واضح، أن إسرائيل من الصعب أن تتخلّى عن هذه المرتفعات، طالما أقامت عليها كل هذه المنشآت، من هنا لا يستطيع لبنان إزالتها إلا بالتفاوض وتطبيق القرار 1701، الذي ينصّ ضمن بنوده على انسحاب الجيوش الأجنبية كافة، وصولاً إلى تطبيق اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية لعام 1949.

ويشدد ملاعب على أنه من المهم أن تكون هناك لجنة طوارئ دولية تقدّم تقاريرها المنتظمة إلى مجلس الأمن، بما يفضح عمليات إسرائيل مهما حاولت نفيها، وهو ما يعطي لبنان موقعاً جيداً في الدفاع عن رؤيته، ويعطيه مشروعية وقانونية للدفاع عن أراضيه.