قراءات صينية حول "مجلس السلام" برئاسة ترامب: قد يكون مكسباً لبكين

- يواجه "مجلس السلام" الذي أطلقه ترامب تحديات في المصداقية والاستمرارية بسبب الغموض القانوني والتمويل غير المؤكد، مما يثير قلق الصين من النزعة الأحادية لواشنطن وتأثيرها على النظام الدولي. - يرى تونغ تشاو أن المجلس لن يعوض دور الأمم المتحدة بسبب مشاكله العميقة، بينما قد تستغل الصين المجلس لانتقاد الجهود الأميركية، مع زيادة مخاوفها بشأن التحالفات الأميركية الجديدة. - أطلق ترامب المجلس لوقف إطلاق النار في غزة، ووافق عليه مجلس الأمن، لكن توسيع دوره أثار مخاوف من تحديه للأمم المتحدة، مع انضمام أكثر من 20 دولة ورفض دول أخرى.

يرى محللون صينيون أن "مجلس السلام" الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من غير المرجح أن يشكل تحدياً ذا مصداقية لمنظمة الأمم المتحدة، معتبرين أن الغموض القانوني، والشكوك حول المصداقية والتمويل، يجعلان استمرارية المبادرة على المدى الطويل غير مؤكدة.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، اليوم الثلاثاء، أنّ بكين قد ترد بحذر على طلب الانضمام إلى المجلس، لكنها قد تجد بعض المزايا إذا تحول انتباه الإدارة الأميركية إلى ملفات أخرى، مما قد يتيح للصين دوراً أكثر استباقية في قضايا الأمن الإقليمي. وأشارت الصحيفة إلى أنّه بينما تدرس بكين دعوتها للانضمام، يُتوقع أن تتبع نهجاً حذراً، مع ملاحظة فوائد تحويل مسار واشنطن عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ونقلت الصحيفة الصينية عن تونغ تشاو، الزميل البارز في مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، قوله إن المبادرة لن تعوض دور الأمم المتحدة نظراً لـ"مشاكل عميقة"، تبدأ من الغموض المحيط بأساسها القانوني، وصولاً إلى الجدل حول سلطة ترامب غير المقيدة في تصميمها. ورأى تشاو أن ذلك سيسلط الضوء على الاستياء الدولي المتزايد من نظام الأمم المتحدة الحالي الذي يواجه خللاً بيروقراطياً.

وأضاف تشاو أن الصين قد تستخدم المجلس منصةً لانتقاد ما تعتبره جهوداً أميركية لتقويض النظام الدولي. وفي الوقت ذاته، قد تزيد المبادرة من مخاوف بكين بشأن "النزعة الأحادية" لواشنطن، والتي تعززها تحالفات جديدة تقودها الولايات المتحدة، مشيراً إلى إمكانية استغلال أصوات داخل بكين لهذا الوضع للمطالبة بدور صيني أكثر استباقية في الوساطة الدولية أو التدخل في مناطق ذات أهمية جيوسياسية.

من جهته، اعتبر سونغ لو تشنغ، الباحث في معهد الصين بجامعة "فودان"، أن سياسات ترامب تشكل تحدياً للنظام الدولي، ومجلس السلام هو استمرار لهذا النهج. ورأى أن التأثير على الصين من منظور كلي يعد سلبياً، كونها عضواً في الأمم المتحدة وجزءاً من النظام الدولي الذي يجري تحدي سلطته.

إلا أن سونغ أشار إلى "فائدة محتملة"، تكمن في أن ترامب، عبر إنشاء المجلس، يحول الانتباه إلى بؤر توتر عالمية، مما يقلل التركيز على "احتواء الصين". وأضاف أنه نظراً لمحدودية موارد أي دولة، فإن هذا التحول قد يصب في مصلحة بكين، لافتاً إلى أن انضمام بعض الدول للمجلس يهدف للاستفادة من النفوذ الأميركي، لكن فعالية الهيئة ستظل غير مؤكدة بعد مغادرة ترامب منصبه.

وطُرح مفهوم "مجلس السلام" لأول مرة ضمن خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة المكونة من 20 نقطة، للإشراف على إعادة إعمار القطاع، وحظي المفهوم حينها بموافقة مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، أشارت مسودة الميثاق اللاحقة إلى إمكانية توسيع دور المجلس ليشمل نزاعات أخرى، مما أثار مخاوف من كونه تحدياً للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد صرح في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس" الشهر الماضي، بأن المجلس سيكون قادراً على فعل "كل ما نريد فعله تقريباً"، واعداً بالتنسيق مع الأمم المتحدة. واستضاف ترامب حفل توقيع على هامش المنتدى، انضمت إليه حتى الآن أكثر من 20 دولة، منها: مصر، وقطر، والسعودية، وإندونيسيا، وباكستان، وإسرائيل، وتركيا، وألبانيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، والمجر، وكوسوفو، وفيتنام.

وبحسب التقارير، طالب ترامب الدول بدفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة. وفي حين أكدت الصين تلقيها دعوة للانضمام دون إبداء موقف نهائي، رفضت فرنسا وبريطانيا (العضوان الدائمان في مجلس الأمن) العرض، بينما أبدت روسيا استعدادها للمساهمة بشرط رفع التجميد عن أصولها في الولايات المتحدة. وفي المقابل، رفضت معظم الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، بالإضافة إلى اليابان، هذه الدعوات. يُذكر أن ميثاق "مجلس السلام" ينص على أن يتولى ترامب رئاسته مدى الحياة، ولا يُستبدل إلا في حالتين: الاستقالة الطوعية أو العجز.