قراءات بالتحوّل بعمليات "داعش" في سورية

- تصاعدت هجمات داعش في سوريا، مستهدفة مناطق حلب وإدلب وتدمر، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية والأمريكية، وسط محاولات حكومية لاحتواء الوضع. - يستغل التنظيم المناطق الهشة أمنيًا، مثل البادية شرق حمص، ويتعاون مع جهات معادية للحكومة السورية، مما يبرز ضعف الدولة ويعزز موقف "قسد" وأطراف أخرى. - يعتمد التنظيم على مناصريه لتنفيذ هجمات، مما يتطلب تعزيز القدرات الاستخباراتية السورية والتعاون مع التحالف الدولي للحصول على معلومات دقيقة لاحتواء تحركات التنظيم.

كثّف تنظيم داعش من هجماته أخيراً ضمن السيطرة الجغرافية للحكومة السورية، بالتزامن مع تحركات الأخيرة لاحتواء تلك الهجمات التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى ضمن صفوف القوى الأمنية الحكومية، لا سيما في عمليتين وقعتا أخيراً في محافظة حلب شمالي البلاد، وأخرى في محافظة إدلب شمال غربها، إضافةً لعملية هي الأبرز، أدت إلى مقتل اثنين من جنود الجيش الأميركي إضافةً لمترجم، وإصابة عناصر في الأمن الداخلي السوري، في مدينة تدمر.

وتفتح هذه العمليات التساؤل حول آليات عمل وتكتيكات جديدة يتبعها التنظيم، بالتزامن مع جهود الحكومة الجديدة لاحتواء هذه التحركات، ومنع حدوثها، إذ أعلنت الحكومة يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/ كانون الأول عن اشتباك مع إحدى خلايا التنظيم التي نفذت هجومين ضدّ القوات الحكومية في كل من حلب وإدلب. وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أنّ العملية جاءت عقب الهجوم الذي استهدف دورية أمن الطرق في منطقة معرة النعمان، حيث كثفت الوحدات المختصة تحقيقاتها، وجمعت معلومات ميدانية دقيقة أسفرت عن تحديد السيارة التي استخدمها منفّذو الهجوم. وبناءً على عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، فيما جرى تحييد شخص رابع خلال العملية.

وسبقت تحركات تنظيم داعش تحذيرات من التحالف الدولي من محاولة التنظيم إعادة ضبط صفوفه، إذ أشار الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية رشيد حوراني لـ"العربي الجديد"، إلى وجود أسباب عدّة دفعت التنظيم لتغيير آلية وتكتيك عمله في سورية. وأوضح أنّ من أبرز هذه الأسباب وجود مناطق هشة نسبياً من الناحية الأمنية لدى الحكومة السورية، كانت بحسب اعتقاده مسرح عمليات للتنظيم، منها أطراف البادية شرق حمص، مشيراً إلى أن هذه المناطق كانت سابقاً مسرح عمليات مشتركة ما بين قوات نظام الأسد وروسيا.

ويدلّ تحرك التنظيم في مناطق نشط فيها سابقاً، كما أوضح حوراني، إلى وجود متعاونين معه في تلك المناطق، لا سيما مناطق البادية، وهذا ما يتيح التحرك بسلاسة لعناصره فيها، مضيفاً أن هناك علاقة تخادمية ما بين التنظيم وأطراف أخرى تنازع الدولة السورية العداء، وفي مقدمتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والمليشيات الإيرانية. ولفت حوراني إلى أن من بين أسباب تزايد نشاط التنظيم عدم اكتمال البنية للمؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة الجديدة، مشيراً إلى أنها لا تزال في طور التشكيل، إلى جانب تأثر بعض الأطراف بالسردية التي تبناها تنظيم "داعش" بعد سقوط نظام الأسد ضد الحكومة الجديدة.

ورأى حوراني أن التنظيم عمد في هذا التوقيت إلى تنفيذ الهجمات بناءً على رغبة في إظهار الدولة السورية على أنها غير قادرة على الالتزام بما هو مطلوب منها، بعد انضمامها رسمياً للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن هذا يمنح أوراق ضغط لأطراف، في مقدمتها "قسد"، لتظهر تفوقها في هذا المجال. وعقد وزير الداخلية السوري أنس خطاب اجتماعاً موسعاً أمس الثلاثاء، ضم كلاً من قائد أمن البادية العميد سفيان محمد الشيخ صالح وعدداً من المسؤولين الأمنيين، وذلك بهدف الاطلاع على الواقع الأمني في المنطقة بعد حادثة تدمر، وشدد على تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق المتخصصة بهدف ضمان سرعة الاستجابة لمواجهة تنظيم "داعش"، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفي السياق نفسه، رأى الباحث السياسي محمد المصطفى في حديثه مع "العربي الجديد"، أن التنظيم يلجأ لاستراتيجيات الضرب في العمق، وقد لا يعتمد بشكل مباشر على عناصر تابعين له، لافتاً إلى أن التنظيم قد يلجأ لمناصري فكره، وفق آليات سير العمليات الجديدة التي نُفذت في مناطق سيطرة الحكومة منذ تفجير كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بدمشق، وصولاً إلى عمليتي استهداف عناصر من الهيئة العامة للمعابر البرية والبحرية في ريف حلب، إلى عدة هجمات أخرى في ريف إدلب الجنوبي، وكذلك عملية تدمر.

ومن خلال تحليل تلك العمليات، يتضح وفق المصطفى أن التنظيم يركز بالدرجة الأولى على المناصرين، أو جهات يمكن أن تتعاون معه، سواء أفراداً أو مجموعات. وقال المصطفى: "الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة السورية عمقاً استخباراتياً، وهذا العمق يظهر قبل حدوث أي عملية للتنظيم، ويتيح للحكومة موثوقية أكثر بعد انضمامها للتحالف الدولي". وأضاف المصطفى: "لا شك في أن هذا النوع من العمليات يصبّ في مصلحة شريك التحالف الدولي الأول في سورية، وهو "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والتي في الأصل يرتكز وجودها إلى جانب التحالف على محاربة التنظيم، وتتبنى هذا في أدبياتها على أساس مواجهة الإرهاب"، مضيفاً: "لا يخلو الأمر من محاولات "قسد" التعكير على الحكومة، سواء عبر تسهيلات، منها الإفراج عنا عناصر في التنظيم، أو تسهيل وصول السلاح لهم".

وأشار المصطفى إلى أن احتواء تحركات التنظيم يحتاج جهوداً مكثفة، وتعاوناً فعالاً مع التحالف الدولي، وقال: "المعلومات الاستخباراتية هي نقطة القوة، وامتلاك بيانات كافية لدى الحكومة قد يكون مفتاح الحد من هجمات يسعى التنظيم لتنفيذها في سورية".