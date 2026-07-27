عرض الجيش الصيني ذخائر جديدة متفجرة في الجو تُمطر الأهداف بشظايا معدنية، مع مقطع فيديو يقدم لمحة عن كيفية استخدام مدفعيته الصاروخية بعيدة المدى في نزاع تايواني محتمل. ونُشرت اللقطات يوم الأحد 19 يوليو/تموز الحالي، تحت عنوان "المطر الفولاذي"، عبر منصة إلكترونية تابعة للجيش. وتظهر اللقطات صواريخ عدة من طراز "PHL-191" تنفجر فوق ما يبدو أنه ميدان تدريب صحراوي، ما يؤدي إلى تناثر شظايا معدنية عالية السرعة على مساحة واسعة. وكان محللون قد حددوا من مصادر مفتوحة صواريخ قادرة على الانفجار الجوي ضمن عائلة "PHL-191" في وقت مبكر من عام 2024، ما يشير إلى أن اللقطات التي نُشرت يوم 19 يوليو تمثل أول عرض علني لقدرات عسكرية جديدة من قبل الجيش الصيني.

رد بكين على "هيمارس"

ويُعدّ نظام "PHL-191"، المعروف أيضاً باسم "PHL-16"، نظاماً صاروخياً بعيد المدى، يصفه محللون بأنه ردّ بكين على نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة الأميركي "هيمارس". واستُخدم هذا النظام في مناورة عسكرية ضخمة للجيش الصيني بالقرب من تايوان في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ويمكن لهذا النظام المثبت على هيكل شاحنة، إطلاق مجموعة من الصواريخ الموجهة والصواريخ التكتيكية بمدى ضرب يتراوح بين نحو 300 كيلومتر (186 ميلاً) و500 كيلومتر، ما يضع جميع أنحاء تايوان تقريباً في متناول مواقع الإطلاق على طول الساحل الجنوبي الشرقي للصين القارية.

خبراء: صُمّمت ذخائر "المطر الفولاذي" لضرب أهداف مكشوفة وغير مدرعة عبر مساحة واسعة

وفي تعليقها على ذلك، قالت وسائل إعلام صينية إن اللقطات التي نشرها الجيش الصيني تُشير إلى أنه في حالة نشوب صراع في تايوان يمكن لبكين أن تعطي الأولوية للجهود الرامية إلى تعطيل قدرة تايوان على الكشف والتواصل والاستجابة قبل بدء العمليات الجوية والبرمائية الكبرى، وإن ذخائر "المطر الفولاذي" الجديدة التي تُمطر الأهداف بشظايا معدنية، صُممت لمهاجمة الأفراد والمعدات ذات الحماية الخفيفة.

ونقلت عن خبراء قولهم إن استخدام الصواريخ المتفجرة في الجو أمر جدير بالملاحظة، لأنه يشير إلى أن هذه الأسلحة بالذات لن تستخدم لاستهداف الأصول التي تخزنها تايوان عادة في الجبال والمخابئ، وبدلاً من ذلك، ستُستخدم لتعطيل البنية التحتية الحيوية والسفن الحربية والرادارات وأصول الدفاع الجوي/الساحلي. ويتماشى ذلك مع تركيز تايوان طويل الأمد على تشتيت القوات وحمايتها في منشآت تحت الأرض وملاجئ محصنة. وبالتالي، في ظل هذه الظروف، من المرجح أن تكون الذخائر المتفجرة في الجو أكثر فعالية ضد الأهداف المكشوفة التي يجب أن تتحرك أو تتجمّع أو تعمل في العراء.

ولفت هؤلاء إلى أنه خلال نثر آلاف الشظايا عالية السرعة فوق مستوى سطح الأرض، صُمّمت ذخائر "المطر الفولاذي" لضرب أهداف مكشوفة وغير مدرعة عبر مساحة واسعة. وبالإضافة إلى الأهداف العسكرية المكشوفة، مثل مواقع الرادار وبطاريات الدفاع الجوي والطائرات المتوقفة في العراء، يمكن توجيه الصواريخ إلى العقد الطرفية للبنية التحتية الحيوية. وبدلاً من مهاجمة محطات الطاقة المحصنة بشدة بشكل مباشر، يمكن أن تستهدف الضربات نقاط الضعف في جزيرة تايوان، مثل محطات التحويل الكهربائية والمحطات الفرعية والمحولات. ويمكن أن تتسبب مثل هذه الهجمات في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وتدهور النظام بتكلفة أقل بكثير لكل ضربة. وبالمحصلة، فإن ذلك يعقّد جهود تايوان في تحديد الأهداف واستمرار إطلاق وابلات متكررة من النيران خلال الساعات الأولى من الهجوم.

قدرات قذائف "المطر الفولاذي"

وفي قراءة قدرات قذائف "المطر الفولاذي" قال الباحث في الشؤون العسكرية في معهد نان جينغ للبحوث والدراسات الاستراتيجية، يوان تشو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن أهم ما يميز مدفعية "PHL-191" هو تجاوزها للمفهوم التقليدي للمدفعية الصاروخية. فبفضل هيكلها ذي العجلات الثماني وقاذفاتها المعيارية المزدوجة، يمكن تجهيزها بسرعة بصواريخ عيار 300 ملم، وصواريخ موجهة بعيدة المدى عيار 370 ملم، وصواريخ تكتيكية ذات عيار أكبر، وذلك حسب المهمة. ورغم اختلاف المصادر المتاحة للجمهور فيما يتعلق بمدى إطلاقها، فإن تسلسل قوتها النارية واضح، فهي قادرة على توفير تغطية كثيفة في المدى القريب، وضربات دقيقة على مدى مئات الكيلومترات. ومع الذخيرة ذات العيار الأكبر، يصل مداها المُقدّر إلى حوالي 500 كيلومتر.



يوان تشو: الذخائر المتفجرة في الجو تُعد مناسبة بشكل خاص لقمع أنظمة الدفاع الجوي المعادية

وأضاف يوان: على المستوى الميداني، تتطلب عادة الجولة الأولى من الضربات النارية المشتركة استهداف العديد من الأهداف، بما في ذلك رادارات الدفاع الجوي، ومرافق المطارات، ومواقع الصواريخ الساحلية، ومراكز الاتصالات، ومناطق تجمع القوات، والممرات اللوجستية. لذلك فإن الاعتماد فقط على الصواريخ عالية القيمة ليس مجدياً اقتصادياً، في حين يستطيع نظام "PHL-191" التعامل مع عدد كبير من الأهداف التكتيكية بكمية كافية من الذخائر بعيدة المدى ومنخفضة التكلفة، مع الاحتفاظ بالصواريخ الأكثر قيمة لمراكز القيادة تحت الأرض وغيرها من الأهداف عالية القيمة.

ولفت إلى أن الذخائر المتفجرة في الجو (قذائف المطر الفولاذي) التي كُشِف عنها الأسبوع الماضي، تُعد مناسبة بشكل خاص لقمع أنظمة الدفاع الجوي المعادية. وأضاف: حتى مع وجود تحصينات قوية، لا تزال مواقع الدفاع الجوي الحديثة تتطلب مصفوفات رادار وهوائيات ومولدات ومعدات تشغيل أرضية. ولا تحتاج الصواريخ إلى إصابة كل مركبةٍ على حدة، فما دامت تُحدث غطاءً كثيفاً من الشظايا في الجو، يُمكنها إلحاق الضرر بالمكونات الحيوية، مما يُجبر الرادارات على التوقف عن العمل ويُفسح المجال أمام القوات الجوية والطائرات المسيّرة والأسلحة الموجهة بدقة.