قتيل و4 مصابين في عملية إطلاق نار وسط إسرائيل واشتباه بتسلل مسلحين

- قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون في عملية إطلاق نار استهدفت عدة مواقع في كوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل إسرائيل، مما أثار استنفاراً أمنياً واسعاً وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجوم. - ألقت قوات الأمن القبض على أحد منفذي العملية وتواصل مطاردة آخر، بينما تشتبه بعملية تسلل إلى مستوطنة تسور يتسحاق بالتزامن مع إطلاق النار. - تأتي العملية في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني، مع تحذيرات من انتقال الهجمات إلى داخل الخط الأخضر.

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون، اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار استهدفت عدة مواقع في منطقة كوخاف يائير وتسور يتسحاق داخل إسرائيل، في منطقة قريبة من جدار الفصل العنصري جنوبي قلقيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأثارت العملية استنفاراً أمنياً واسعاً في المنطقة، وسط مخاوف إسرائيلية من وجود أكثر من منفذ واحتمال اتساع نطاق الهجوم، بعدما تحدثت تقارير عبرية عن إطلاق نار في عدة نقاط متفرقة بالتزامن مع شبهات بعملية تسلل إلى إحدى المستوطنات القريبة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إطلاق النار نفذ في عدة مواقع مختلفة في كوخاف يائير ومحيطها، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أن الحادث "عملية قومية" وليس حادث إطلاق نار جنائياً.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي العملية، بينما تواصل مطاردة شخص آخر يشتبه بمشاركته في الهجوم. وفي الوقت نفسه، أفادت القناة 15 الإسرائيلية بوجود اشتباه في عملية تسلل إلى مستوطنة تسور يتسحاق شرق قلقيلية بالتزامن مع إطلاق النار.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وصلت إلى منطقتي سلعيت وتسور يتسحاق عقب تلقي بلاغات عن عدة حوادث إطلاق نار، مشيراً إلى "تحييد" أحد المنفذين في الموقع. وأضاف أن القوات بدأت عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن منفذين آخرين، بالتوازي مع تقديم العلاج للمصابين وإرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة.

وتأتي العملية في ظل تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، حيث تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة استنفار متواصلة خشية تنفيذ عمليات متزامنة أو متعددة الساحات. كذلك تزايدت في الأشهر الأخيرة التحذيرات الإسرائيلية من انتقال الهجمات من الضفة الغربية إلى مناطق داخل الخط الأخضر، الأمر الذي يفسر الانتشار الأمني المكثف وعمليات التمشيط الواسعة التي أعقبت الهجوم، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تكون العملية جزءاً من هجوم أكبر أو منسق.