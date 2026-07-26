قتيل و29 مصاباً بدهس سيارة حشداً قرب مسيرة للمثليين في برلين

- أكدت وزارة الداخلية في برلين مقتل المشتبه به في هجوم الدهس خلال فعالية "يوم كريستوفر ستريت"، حيث أُصيب برصاص الشرطة وتوفي لاحقاً. الهجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصاً. - المشتبه به، "عبد ب."، كان مؤيداً لتنظيم "داعش" وسافر للانضمام إليه. أُدين سابقاً في ألمانيا بتهمة الإعداد لأعمال عنف، ووزير الداخلية أشار إلى الطابع الإرهابي للهجوم. - الشرطة الألمانية نشرت مذكرة بحث واستخدمت تعزيزات ومروحيات في عمليات البحث. الهجوم وقع بعيداً عن النقطة الرئيسية للمسيرة، وشارك في تأمينها أكثر من 2200 شرطي.

أكدت وزارة الداخلية في ولاية برلين، مساء اليوم الأحد، مقتل المشتبه به في هجوم الدهس الذي وقع على هامش فعالية "يوم كريستوفر ستريت" في برلين مساء أمس السبت خلال عملية نفذتها الشرطة. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد أُصيب الرجل برصاص الشرطة، ثم توفي متأثراً بجراحه. ووفقاً لوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، فقد أسفر الهجوم الذي نُفذ مساء أمس السبت باستخدام شاحنة صغيرة (فان)، ثم بسلاح أبيض يُعتقد أنه ساطور، عن مقتل امرأة وإصابة 29 شخصاً. وأوضحت الشرطة أن جميع المصابين لم يعودوا في حالة تهدد حياتهم حتى بعد ظهر اليوم.

وكانت الشرطة الألمانية قد أصدرت في وقت سابق اليوم مذكرة بحث وتحرٍّ عن رجل في الحادية والعشرين يُشتبه بأنه اقتحم بمركبة مسيرةً للمثليين في برلين مساء السبت مسبِّباً مقتل شخص واحد وإصابة آخرين. وذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم أنّ المشتبه به الرئيسي في الهجوم مؤيّد لتنظيم "داعش" الإرهابي، ودين سابقا بجرائم مرتبطة بالعنف.

وأفادت صحيفتا "بيلد" و"دير شبيغل" بأنّ الرجل البالغ 21 عاماً، الذي عرّفته الشرطة باسم "عبد ب."، سافر العام الماضي إلى الشرق الأوسط في محاولة فاشلة للانضمام إلى "داعش"، وأضافتا أنه دين لاحقاً في ألمانيا بتهمة "الإعداد لعمل خطير من أعمال العنف الهادفة إلى التخريب".

وقال وزير الداخلية الألماني، في وقت سابق اليوم، إنّ جميع الأدلة المتعلقة بالهجوم تشير إلى أنه "إرهابي". وذكر دوبرينت خلال مؤتمر صحافي عقده قرب موقع الهجوم: "نتعامل هنا مع مشتبه به لفت الانتباه إليه من قَبل، من خلال العديد من الجرائم الجنائية، والتطرف، والانتماء إلى تيارات إسلامية". وأضاف أن الولايات الألمانية، وعددها 16، تلقت إحاطات بشأن الهجوم ونُصحت بمراجعة إجراءاتها الأمنية الخاصة بالفعاليات الكبرى. وتابع دوبرينت: "لا يمكن استبعاد أن تؤدي مثل هذه الأعمال المروعة، ومثل هذه الهجمات الإرهابية، إلى إلهام البعض لتقليدها".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لمراجعتها بعد الهجوم؟ ما هي طبيعة الجرائم السابقة التي ارتكبها المشتبه به؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقبل ذلك، أفادت المذكرة التي نشرتها الشرطة على الإنترنت عن رجل يبلغ طوله متراً و90 سنتيمتراً، مشيرة كذلك إلى أن عدداً من المارة أفادوا بأنهم تعرضوا للطعن بعد حادث اقتحام المسيرة. وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن "شخص أو أكثر" تركوا المركبة وهي "من نوع ميني فان أو سيارة دفع رباعي صغيرة" تهشمت كلياً بعد الاصطدام، في متنزّه تيرغارتن حيث كان يفترض أن تنتهي مسيرة المثليين.

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إلا أن المكان الذي حصلت فيه عملية الدهس يبعد مئات الأمتار من النقطة الرئيسية لأنشطة المسيرة أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، وفيها أُقيمت حفلات موسيقية منذ الجمعة. وقال الناطق باسم الشرطة فلوريان ناث إنه جرى نشر "عدد كبير" من عناصر الشرطة، مشيراً إلى أن تعزيزات استُقدِمت من مناطق ألمانية أخرى. واستُخدِمت في عمليات البحث مروحيات مزودة كاميرات حرارية. وأشار ناث إلى أن المشتبه به مرتبط بـ"الأوساط الإسلامية".

وذكّر بأن أكثر من 2200 شرطي نُشِروا منذ صباح السبت لضمان الأمن خلال المسيرة التي تعرف في ألمانيا باسم مسيرة "كريستوفر ستريت داي"، ويشارك فيها كل سنة مئات آلاف الأشخاص، وتُعَد من أكبر المواكب من هذا النوع في أوروبا.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس)