- أصدرت الشرطة الألمانية مذكرة بحث عن عبد بـ.، المشتبه به في اقتحام مسيرة للمثليين في برلين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. يُعتقد أن المشتبه به مؤيد لتنظيم داعش وله تاريخ جنائي مرتبط بالعنف. - أكد وزير الداخلية الألماني أن الهجوم يحمل طابعًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن المشتبه به كان معروفًا بجرائمه السابقة وتطرفه. تم توجيه الولايات الألمانية لتعزيز إجراءاتها الأمنية. - الشرطة تبحث عن مشتبهين تركوا مركبة مدمرة في موقع الحادث، وتم نشر تعزيزات أمنية كبيرة، بما في ذلك مروحيات مزودة بكاميرات حرارية، لضمان الأمن خلال مسيرة "كريستوفر ستريت داي".

أصدرت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، مذكرة بحث وتحرٍّ عن رجل في الحادية والعشرين يُشتبه بأنه اقتحم بمركبة مسيرةً للمثليين في برلين مساء السبت مسبِّباً مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. وذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم أنّ المشتبه به الرئيسي في الهجوم مؤيّد لتنظيم (داعش)، وأُدين سابقا بجرائم مرتبطة بالعنف.

وأفادت صحيفتا "بيلد" و"دير شبيغل" بأنّ الرجل البالغ 21 عاماً الذي عرّفته الشرطة باسم "عبد بـ."، سافر العام الماضي إلى الشرق الأوسط في محاولة فاشلة للانضمام إلى "داعش"، وأضافتا أنه أدين لاحقاً في ألمانيا بتهمة "الإعداد لعمل خطير من أعمال العنف الهادفة إلى التخريب".

من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، اليوم الأحد، إنّ جميع الأدلة المتعلقة بالهجوم تشير حتّى الآن إلى أنه "إرهابي". وقال دوبرينت إن الحادث أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين، ثمانية منهم إصاباتهم خطيرة. وذكر دوبرينت خلال مؤتمر صحافي عقده قرب موقع الهجوم "نتعامل هنا مع مشتبه به لفت الانتباه إليه من قَبل، من خلال العديد من الجرائم الجنائية، والتطرف، والانتماء إلى تيارات إسلامية".

وأضاف أن الولايات الألمانية، وعددها 16، تلقت إحاطات بشأن الهجوم ونُصحت بمراجعة إجراءاتها الأمنية الخاصة بالفعاليات الكبرى. وتابع دوبرينت "لا يمكن استبعاد أن تؤدي مثل هذه الأعمال المروعة، ومثل هذه الهجمات الإرهابية، إلى إلهام البعض لتقليدها".

وفي وقت سابق، أفادت المذكرة التي نشرتها الشرطة على الإنترنت عن رجل يبلغ طوله متراً و90 سنتيمتراً، مشيرة كذلك إلى أن عدداً من المارة أفادوا بأنهم تعرضوا للطعن بعد حادث اقتحام المسيرة.

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وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن "شخص أو أكثر" تركوا المركبة وهي "من نوع ميني فان أو سيارة دفع رباعي صغيرة" تهشمت كلياً بعد الاصطدام، في متنزّه تيرغارتن حيث كان يفترض أن تنتهي مسيرة المثليين.

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إلا أن المكان الذي حصلت فيه عملية الدهس يبعد مئات الأمتار من النقطة الرئيسية لأنشطة المسيرة أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، وفيها أُقيمت حفلات موسيقية منذ الجمعة. وقال الناطق باسم الشرطة فلوريان ناث إنه تم نشر "عدد كبير" من عناصر الشرطة، مشيراً إلى أن تعزيزات استُقدِمت من مناطق ألمانية أخرى. واستُخدِمت في عمليات البحث مروحيات مزودة كاميرات حرارية. وأشار ناث إلى أن المشتبه به مرتبط بـ"الأوساط الإسلامية".

وذكّر بأن أكثر من 2200 شرطي نُشِروا منذ صباح السبت لضمان الأمن خلال المسيرة التي تعرف في ألمانيا باسم مسيرة "كريستوفر ستريت داي"، ويشارك فيها كل سنة مئات آلاف الأشخاص، وتُعَد من أكبر المواكب من هذا النوع في أوروبا.

(فرانس برس، رويترز)