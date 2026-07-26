- أصدرت الشرطة الألمانية مذكرة بحث عن شاب يُشتبه في اقتحامه مسيرة للمثليين في برلين بمركبة، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 16 آخرين، بينهم 11 في حالة حرجة. - وقع الهجوم في متنزه تيرغارتن، بعيداً عن النقطة الرئيسية للمسيرة، حيث كانت تُقام حفلات موسيقية، وتم نشر عدد كبير من عناصر الشرطة لتعزيز الأمن. - المشتبه به مرتبط بالأوساط الإسلامية، وتستخدم الشرطة مروحيات مزودة بكاميرات حرارية للبحث عنه، وسط تعزيزات من مناطق ألمانية أخرى.

أصدرت الشرطة الألمانية اليوم الأحد مذكرة بحث وتحرِّ عن رجل في الحادية والعشرين يُشتبه بأنه اقتحم بمركبة مسيرةً للمثليين في برلين مساء السبت مسبِّباً مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16. وأفادت المذكرة التي نشرتها الشرطة على الإنترنت عن رجل يبلغ طوله متراً و90 سنتيمتراً، مشيرة كذلك إلى أن عدداً من المارة أفادوا بأنهم تعرضوا للطعن بعد حادث اقتحام المسيرة.

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وأعلنت إدارة الإطفاء أن الهجوم الذي وقع السبت عند الساعة 22,00 (20,00 توقيت غرينيتش) أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح 16، بينهم 11 في حال حرجة. كذلك تلقى 30 شخصاً ممن شهدوا الهجوم وكانوا في حال صدمة رعاية فورية في المكان. وأوضحت الشرطة أنها تبحث عن "شخص أو أكثر" تركوا المركبة وهي "من نوع ميني فان أو سيارة دفع رباعي صغيرة" تهشمت كلياً بعد الاصطدام، في متنزّه تيرغارتن حيث كان يفترض أن تنتهي مسيرة المثليين.

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إلا أن المكان الذي حصلت فيه عملية الدعس يبعد مئات الأمتار من النقطة الرئيسية لأنشطة المسيرة أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة، وفيها أُقيمت حفلات موسيقية منذ الجمعة. وقال الناطق باسم الشرطة فلوريان ناث إنه تم نشر "عدد كبير" من عناصر الشرطة، مشيراً إلى أن تعزيزات استُقدِمت من مناطق ألمانية أخرى. واستُخدِمت في عمليات البحث مروحيات مزودة كاميرات حرارية. وأشار ناث إلى أن المشتبه به مرتبط بـ"الأوساط الإسلامية".

وذكّر بأن أكثر من 2200 شرطي نُشِروا منذ صباح السبت لضمان الأمن خلال المسيرة التي تعرف في ألمانيا باسم مسيرة "كريستوفر ستريت داي"، ويشارك فيها كل سنة مئات آلاف الأشخاص، وتُعَد من أكبر المواكب من هذا النوع في أوروبا.

(فرانس برس)