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ما هي طبيعة الإصابات التي لحقت بالمصابين؟ هل تم تحديد هوية السائق أو السائقين الذين كانوا على متن السيارة؟

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