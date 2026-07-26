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قتيل و15 مصاباً بدهس سيارة حشداً قرب مسيرة للمثليين في برلين

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26 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:18 (توقيت القدس)
شرطة وسيارات إسعاف ألمانية بالقرب من حادث دهس جماعي في برلين، 25 يوليو 2026 (فرانس برس)
شرطة وسيارات إسعاف ألمانية بالقرب من حادث دهس جماعي في برلين، 25 يوليو 2026 (فرانس برس)
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- اندفعت سيارة وسط حشد في مسيرة "كريستوفر ستريت داي" في برلين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، وتواصل السلطات البحث عن الجناة.
- دخلت السيارة متنزه تيرغارتن، حيث انتهت المسيرة السنوية، ووجدت المركبة متروكة في موقع الحادث، بينما باشرت فرق الطوارئ علاج المصابين وألغيت بقية فعاليات الاحتفال.
- شارك مئات الآلاف في الفعالية التي انطلقت من متنزه تيرغارتن إلى بوابة براندنبورغ، حيث كانت تُقام حفلات موسيقية منذ الجمعة.

قُتل مساء السبت، شخص وأصيب نحو 15 آخرين، بعضهم بجروح خطيرة، بعدما اندفعت سيارة وسط حشد قرب ختام مسيرة "كريستوفر ستريت داي" للمثليين في العاصمة الألمانية برلين، السبت، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إن السيارة دخلت متنزه تيرغارتن، حيث تنتهي المسيرة السنوية، وصدمت عدداً من الأشخاص، فيما عُثر على المركبة متروكة في موقع الحادث، وتواصل السلطات عمليات بحث مكثفة عن الشخص أو الأشخاص الذين كانوا على متنها. وأضافت الشرطة أن فرق الطوارئ باشرت علاج المصابين في مكان الحادث، بينما أُلغيت بقية فعاليات الاحتفال، ودعت المشاركين إلى مغادرة المنطقة والعودة إلى منازلهم.

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وكان مئات الآلاف قد شاركوا في الفعالية التي تُعرف في ألمانيا باسم "كريستوفر ستريت داي"، والتي انطلقت عبر متنزه تيرغارتن وصولاً إلى بوابة براندنبورغ، حيث كانت تُقام حفلات موسيقية منذ الجمعة.

(فرانس برس)

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