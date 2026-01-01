قتيل و13 مصاباً من قوات الباسيج خلال احتجاجات غربي إيران

- شهدت مدينة كوهدشت احتجاجات عنيفة بسبب ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى مقتل عنصر من الباسيج وإصابة 13 آخرين، ووصفتها السلطات بأنها نتيجة "عمل فجائي" من عناصر مرتبطة بالعدو. - امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مثل طهران وفارس، حيث نفت السلطات في فسا مقتل محتج وأكدت أن التضخم والأوضاع الاقتصادية هي السبب، مع تأثر بعض المحتجين بوسائل إعلام معارضة. - توعد المدعي العام بالتصدي لمحاولات زعزعة الأمن، وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة التكاتف الداخلي لمواجهة التحديات الاقتصادية والتحذير من استغلال الاحتجاجات لأهداف خارجية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بمقتل عنصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني وإصابة 13 آخرين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة كوهدشت في محافظة لرستان غربي إيران مساء أمس الأربعاء. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الشاب أميرحسام خدایاري فرد (21 عامًا) قُتل مساء الأربعاء، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في المدينة. وفي بيان صادر عن الحرس الثوري في محافظة لرستان، بثّه التلفزيون الإيراني، أُشير إلى أن مقتل خدایاري فرد وإصابة عدد من زملائه جاءا "نتيجة عمل فجائي وعنيف نفذته عناصر انتهازية مرتبطة بالعدو، استغلت أجواء الاحتجاجات عبر التسلل والتحريف".

من جهته، قال سعيد بورعلي، نائب الشؤون السياسية لمحافظ لرستان، إن "13 من الأمن أيضاً أُصيبوا"، خلال احتجاجات شهدتها كوهدشت ليلة أمس. وأضاف بورعلي، في تصريحات للتلفزيون المحلي، أن تجمعات احتجاجية جرت مساء الأربعاء احتجاجاً على خلفية ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن "المعيشة تمثل خطاً أحمر بالنسبة للحكومة، وقد أكد المسؤولون ذلك مرارًا" بحسب قوله.

وأوضح أن الحكومة الإيرانية "استمعت إلى أصوات المحتجين، واتخذت التدابير اللازمة"، معتبرًا أن أحد الأسباب الرئيسية للوضع الاقتصادي الراهن يعود إلى "الضغوط التي يمارسها الأعداء من خلال العقوبات الجائرة". وفي ما يتعلق بأحداث كوهدشت، قال بورعلي إن الاحتجاجات "انحرفت، للأسف، عن مسارها بفعل محاولات بعض مثيري الشغب"، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الباسيج.

وتشهد إيران منذ أيام احتجاجات وإضرابات، ولا سيما في طهران، نفذها تجار على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، بحسب وسائل إعلام رسمية، قبل أن تمتد، يوم الأربعاء، إلى محافظة لرستان ومحافظة فارس. وفي هذا السياق، توعّد المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد، الأربعاء، بالتصدي لأي محاولات لـ"تحريف مسار الاحتجاجات"، محذرًا من أن "أي مساعٍ لتحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى أداة لزعزعة الأمن، أو تخريب الممتلكات العامة، أو تنفيذ سيناريوهات خارجية معدّة مسبقًا، ستُواجَه برد قانوني حازم ومتناسب".

بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع الجمعية العامة للبنك المركزي، إن البلاد تمرّ "بظروف ضاغطة بفعل ممارسات أعدائها من الخارج"، مشيرًا إلى أن "بعض السلوكات والمواقف الداخلية تُسهم أحيانًا في إضعاف الجهود بدل تعزيز التكاتف".

وفي محافظة فارس جنوباً، شهدت مدينة فسا أمس الأربعاء احتجاجات أمام مبنى إدارة المدينة، وسط أنباء عن مقتل محتج واعتقال آخرين. إلا أن حاكم فسا، عزت الله جهانخواه، نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن "الادعاءات المتداولة حول مقتل أي شخص غير صحيحة على الإطلاق".

وقال جهانخواه، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن الاحتجاجات اندلعت بسبب التضخم والأوضاع الاقتصادية، مضيفًا أن بعض المحتجين "تأثروا بقنوات ووسائل إعلام معارضة، ما ساهم في تصعيد الأحداث"، على حد تعبيره. وأوضح أن ثلاثة أشخاص من المواطنين وعناصر الأمن أصيبوا بجروح طفيفة خلال التجمعات. كما بث التلفزيون الإيراني مقابلة مع الشاب مهدي سماواتي، الذي زعمت قنوات معارضة مقتله خلال الاحتجاجات، حيث أكد أنه "على قيد الحياة".

من جانبه، قال رئيس القضاء في فسا، حامد أستوار، تعليقًا على الفيديوهات المتداولة بشأن اقتحام مبنى حكومي، إن الحادثة أسفرت عن تضرر عدد من النوافذ وباب غرفة الحراسة، موضحًا أنه جرى توقيف أربعة من المهاجمين عقب تدخل قوات الأمن، فيما أُصيب ثلاثة من عناصر الشرطة.