قتيل وعدد من الجرحى بانفجار داخل مقر لـ"الحشد الشعبي" جنوبي بغداد

- انفجار عرضي في مقر "الحشد الشعبي" بجرف النداف ببغداد أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، حيث أكدت الهيئة أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلفتها عصابات داعش. - قوات الأمن العراقية أغلقت المنطقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بينما تداول ناشطون مشاهد للحظات الأولى للانفجار، مشيرين إلى تفاعلات ثانوية. - لم يصدر تعليق من الحكومة العراقية أو الجيش، وسط تزامن الحادث مع تهديدات إسرائيلية للفصائل العراقية.

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية في بغداد، بمقتل شخص واحد على الأقل في انفجار داخل مقر رئيسي لفصائل "الحشد الشعبي" جنوبي العاصمة العراقية، بينما أكدت الأخيرة في بيان لها، الانفجار، وقالت إنه "عرضي". ووقع الانفجار داخل مقر رئيسي تتخذه عدد من فصائل "الحشد الشعبي"، مركزاً لها في منطقة جرف النداف جنوبي بغداد، وسمع صوت الانفجار في غالبية أحياء العاصمة، بينما تصاعدت ألسنة لهب من المكان.

وأغلقت قوات الأمن العراقية المنطقة، فيما شوهدت سيارات الإسعاف تتجه إلى المكان. ووفقاً لمصادر أمنية وأخرى طبية عراقية، فإنّ شخصاً واحداً على الأقل قُتل في الانفجار، وجرى نقله إلى مستشفى "الجملة العصبية"، ببغداد، مع مصابين جميعهم منتسبون لـ"الحشد الشعبي". وأصدرت هيئة الحشد، بياناً مقتضباً نعت في أحد أفرادها، وقالت إنه "ارتقى شهيداً، وإصابة اثنين آخرين، جرّاء انفجارٍ عرضيٍّ وقع أثناء تنفيذ واجبٍ فني في منطقة جرف النداف ببغداد"، وأكدت أن "الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلّفتها عصابات داعش الإرهابية، كانت مخزنة داخل أحد مقرات المديرية".

وأضاف البيان: "جرت السيطرة على الحادث واتُّخذت الإجراءات اللازمة، فيما تؤكد الهيئة استمرار جهود فرقها في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظاً على أرواح المواطنين".

وتداول ناشطون مشاهد للحظات الأولى للانفجار، مؤكدين أن تفاعلاً حصل عقب التفجير، يُعتقد أنه ناجم عن انفجارات ثانوية أصغر، فيما أكدت منصات مقربة من فصائل "الحشد"، الرواية التي تبنتها رئاسة الحشد، بأنّ الانفجار عرضي، وغير ناجم عن أي هجوم.

الحشد الشعبي ينعى أحد منتسبيه الذي ارتقى شهيدا وإصابة اثنين آخرين جراء انفجـ ار عرضي وقع أثناء تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد ناتج عن مواد متفجرة خلّفتها عصابات د!عش كانت مخزونة داخل أحد مقرات المديرية#العراق #بغداد pic.twitter.com/i2c7hFmfr9 — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Y78_38) November 4, 2025

ولم يصدر عن قيادات عمليات الجيش العراقي أو الحكومة أي تعليق حول الحادث الذي تزامن مع عودة التهديدات الإسرائيلية بشأن استهداف الفصائل العراقية.