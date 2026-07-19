قتيل وجرحى في هجوم روسي واسع على كييف

- تعرضت كييف لهجوم صاروخي روسي واسع، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة تسعة آخرين، واندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وتجارية، وسط تحذيرات من تهديد صاروخي مستمر. - أطلقت روسيا أكثر من 20 صاروخاً باليستياً باتجاه كييف، بينما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية للهجوم، في ظل تراجع مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية. - استهدفت روسيا موانئ وسفن أوكرانية لأغراض عسكرية، مع استمرار الهجمات على منشآت دفاعية في كييف وموانئ أوديسا وميكولايف، وسط رفض أوكراني للتخلي عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب تسعة آخرون، فجر اليوم الأحد، في هجوم صاروخي روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، فيما سُمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في أنحاء المدينة.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت أكثر من 20 صاروخاً باليستياً باتجاه أهداف في كييف ومحيطها خلال الليل، محذراً من تهديد صاروخي استهدف العاصمة. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تليغرام"، إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق في سكن للطلاب ومبنى سكني وسوبرماركت، واستهدف عدداً من المباني غير السكنية والمستودعات، فيما اشتعلت النيران في سيارات متوقفة ومبانٍ إدارية في عدة أحياء.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أنواع المباني التي تضررت بشكل مباشر في الهجوم؟ ما هي الأسلحة التي استخدمتها روسيا في الهجوم على كييف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأضاف كليتشكو أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، بينما ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة أن شخصين أصيبا في منطقة كييف، وتعرضت مستودعات لأضرار. وسمع مراسل لوكالة رويترز دوي عشرات الانفجارات في أنحاء وسط العاصمة، بينها انفجارات ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي التي تصدت للهجوم.

أخبار 10 قتلى وعشرات الجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي الضربات في وقت تواصل فيه أوكرانيا مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، وسط تحذيرات متكررة من كييف بشأن تراجع مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية المستخدمة للتصدي للصواريخ الباليستية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مواصلة استهداف موانئ وسفن أوكرانية قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

وقالت الوزارة إن طائرات مسيّرة استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني، وسفينتين أخريين في ميناء أوديسا جنوب غربي أوكرانيا، مدعية أن السفن كانت تنقل شحنات للجيش الأوكراني.

وأضافت أن قواتها واصلت خلال الأيام الماضية استهداف منشآت للصناعات الدفاعية العسكرية في العاصمة كييف، إلى جانب موانئ في منطقتي أوديسا وميكولايف، كذلك أعلنت تنفيذ ضربات على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك خلال ليلة الجمعة/ السبت. وتشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في شؤونها.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)