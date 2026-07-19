playlist icon

موجز الأخبار

play icon

قتيل وجرحى في هجوم روسي واسع على كييف

أخبار
مباشر
19 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 08:57 (توقيت القدس)
دخان يتصاعد بعد ضربات روسية على كييف، 19 يوليو 2026 (فرانس برس)
دخان يتصاعد بعد ضربات روسية على كييف، 19 يوليو 2026 (فرانس برس)
+ الخط -

اظهر الملخص
- تعرضت كييف لهجوم صاروخي روسي واسع، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة تسعة آخرين، واندلاع حرائق في مبانٍ سكنية وتجارية، وسط تحذيرات من تهديد صاروخي مستمر.
- أطلقت روسيا أكثر من 20 صاروخاً باليستياً باتجاه كييف، بينما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية للهجوم، في ظل تراجع مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية.
- استهدفت روسيا موانئ وسفن أوكرانية لأغراض عسكرية، مع استمرار الهجمات على منشآت دفاعية في كييف وموانئ أوديسا وميكولايف، وسط رفض أوكراني للتخلي عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب تسعة آخرون، فجر اليوم الأحد، في هجوم صاروخي روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون، فيما سُمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في أنحاء المدينة.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت أكثر من 20 صاروخاً باليستياً باتجاه أهداف في كييف ومحيطها خلال الليل، محذراً من تهديد صاروخي استهدف العاصمة. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تليغرام"، إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق في سكن للطلاب ومبنى سكني وسوبرماركت، واستهدف عدداً من المباني غير السكنية والمستودعات، فيما اشتعلت النيران في سيارات متوقفة ومبانٍ إدارية في عدة أحياء.

وأضاف كليتشكو أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم، بينما ذكرت الإدارة العسكرية للعاصمة أن شخصين أصيبا في منطقة كييف، وتعرضت مستودعات لأضرار. وسمع مراسل لوكالة رويترز دوي عشرات الانفجارات في أنحاء وسط العاصمة، بينها انفجارات ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي التي تصدت للهجوم.

أخبار
التحديثات الحية

10 قتلى وعشرات الجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وتأتي الضربات في وقت تواصل فيه أوكرانيا مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات، وسط تحذيرات متكررة من كييف بشأن تراجع مخزونها من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية المستخدمة للتصدي للصواريخ الباليستية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مواصلة استهداف موانئ وسفن أوكرانية قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

وقالت الوزارة إن طائرات مسيّرة استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني، وسفينتين أخريين في ميناء أوديسا جنوب غربي أوكرانيا، مدعية أن السفن كانت تنقل شحنات للجيش الأوكراني.

وأضافت أن قواتها واصلت خلال الأيام الماضية استهداف منشآت للصناعات الدفاعية العسكرية في العاصمة كييف، إلى جانب موانئ في منطقتي أوديسا وميكولايف، كذلك أعلنت تنفيذ ضربات على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك خلال ليلة الجمعة/ السبت. وتشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في شؤونها.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

دلالات
المزيد في سياسة
أهالي قرية لبنانية يستقبلون جنوداً إسرائيليين يرفعون العلم اللبناني، 8 يونيو 1982
التحديثات الحية
سيرة سياسية
مباشر

جنبلاط: ميل لبنانيين للتقرب من إسرائيل متجذر في مشهدنا السياسي (3-4)

ظهور الرئيس التونسي قيس سعيد في زيارة لبعض المنشآت بالبلاد، 18 يوليو 2026 (الرئاسة التونسية)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أول ظهور لقيس سعيّد منذ بدء أزمة الكهرباء والمياه في تونس

جسر إيراني تعرض للدمار في بندر عباس جنوب إيران، 18 يوليو 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

تراجع لافت في حدة الضربات الأميركية على إيران